रायगडचा वाद पेटला? एकनाथ शिंदे आणि भरत गोगावलेंच्या गैरहजेरीने चर्चांना उधाण, कॅबिनेट बैठकीत काय घडलं?

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भरत गोगावले गैरहजर राहिल्याने चर्चांना उधाण आलं आहे. पालकमंत्री पदाच्या वादामुळे शिवसेना नाराज असल्याची जोरदार चर्चा आहे. एकनाथ शिंदेसह भरत गोगावलेंच्या अनुपस्थितीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. भरत गोगावले यांनी मात्र आम्ही नाराज नसून, सगळं काही व्यवस्थित सुरु असल्याचं सांगितलं आहे. दिल्लीत आल्याने आपण मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजर आहोत असं राजधानीत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले.
"आजच्या कॅबिनेट बैठकीला मी अनुपस्थित राहणार आहे. काही कामानिमित्त मी दिल्लीत आलो असल्याने कॅबिनेटला जाणे शक्य होणार नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे श्रीनगरला रक्तदानासाठी असल्याने तेही कॅबिनेटला अनुपस्थित असतील. आमची नाराजी वैगेरे काहीही नाही, सगळं व्यवस्थित सुरू आहे," असं ते म्हणाले आहेत. तसंच आपल्याला हवा तो मान मिळेल अशी आशा व्यक्त केली आहे.
रायगडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील 15 ऑगस्टच्या ध्वजारोहणाच्या मानपानावरून शिवसेनेत नाराजी असल्याची चर्चा आहे. रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा अद्याप सुटलेला नसताना, ध्वजरोहणासाठी यंदा गोगावले यांना मान मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र काल आलेल्या यादीत अदिती तटकरेंचं नाव असल्याने रायगडमधील शिवसेनेचे आमदार नाराज असल्याची माहिती मिळत आहे. भरत गोगावले यांनी आपण मुंबईबाहेर असून आज कॅबिनेटलाही उपस्थित राहणार नसल्याची माहिती दिली आहे. दरम्यान गोगावले जरी कौटुंबिक कारणांमुळे कॅबिनेटला उपस्थित रहात नसले. तरी त्या मागे मानपानाचं नाराजी नाटय असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
15 ऑगस्टला ध्वजारोहणासाठी नावं देण्यात आली असून, रायगडमध्ये आदिती तटकरे यांचं नाव देण्यात आलं आहे. यामुळे त्याचा रायगडच्या पालकमंत्री होतील असा अंदाज लावला जात आहे. दरम्यान उदय सामंत यांनी यावर बोलताना "आज जी यादी प्रसिद्ध झाली ती पालकमंत्री पदासाठी नाही. ध्वजारोहण साठी यादी असून मागील वेळी हीच यादी होती. कुठलाही पालकमंत्री जाहीर झालेला नाही," असं स्पष्ट केलं. "आजही पालकमंत्री पदाबाबत आम्ही ठाम आहोत. नाशिकला भुसे साहेब आणि रायगडसाठी गोगावले पालकमंत्री व्हावे अशी आमची अपेक्षा आहे. याबाबत स्पष्ट भूमिका आहे," असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
- (अन्न, नागरी पुरवठा विभाग)
राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण.
- (विमानचालन विभाग)
सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासाकरिता Viability Gap Funding निधी देण्याचा निर्णय
- (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनेतील जामीनदाराच्या अटी शिथिल. शासन हमीस पाच वर्षासाठी मुदतवाढ.
- (गृह विभाग)
महाराष्ट्र पोलिस दलात सुमारे 15,000 पोलिस भरतीस मंजुरी
1. रायगड पालकमंत्री वाद काय आहे?
रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदासाठी शिवसेनेचे (शिंदे गट) नेते भरत गोगावले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) नेत्या आदिती तटकरे यांच्यात रस्सीखेच आहे. महायुती सरकार स्थापन झाल्यापासून रायगडला पालकमंत्री नेमला गेला नाही, आणि या पदासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये तीव्र स्पर्धा आहे.
2. या वादाचं मूळ कारण काय आहे?
रायगडच्या पालकमंत्रीपदासाठी भरत गोगावले यांचा दावा आहे, तर आदिती तटकरे यांना हे पद हवं आहे. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात आदिती तटकरे यांची नियुक्ती झाली होती, पण गोगावले समर्थकांच्या रास्ता रोको आंदोलनानंतर ती दोन दिवसांत रद्द झाली. यामुळे महायुतीत तणाव वाढला आहे.
3. स्वातंत्र्यदिनी ध्वजारोहणाचा मान कोणाला मिळाला?
15 ऑगस्ट 2025 रोजी रायगडमध्ये आदिती तटकरे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होणार आहे, ज्यामुळे गोगावले समर्थकांमध्ये नाराजी आहे. यापूर्वीही प्रजासत्ताक दिन आणि महाराष्ट्र दिनी तटकरे यांनीच ध्वजारोहण केलं होतं.
4. आदिती तटकरे यांनी या वादाबाबत काय म्हटलं?
आदिती तटकरे यांनी खंत व्यक्त केली की, राजकीय गैरसमजांमुळे रायगडला पालकमंत्रीपद मिळालं नाही. त्यांनी विकासकामांसाठी निधीची गरज असल्याचं सांगितलं आणि महायुतीच्या नेत्यांना विनंती केली की, जिल्ह्याला विकासापासून वंचित ठेवू नये.