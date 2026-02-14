English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • नगरविकास खात्याच्या मदतीने भूखंड बिल्डरांच्या घशात, गणेश नाईकांचे एकनाथ शिंदेंवर अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचाराचे आरोप

'नगरविकास खात्याच्या मदतीने भूखंड बिल्डरांच्या घशात', गणेश नाईकांचे एकनाथ शिंदेंवर अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचाराचे आरोप

Ganesh Naik VS DCM Eknath Shinde: वनमंत्री गणेश नाईकांनी पुन्हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर हल्लाबोल केलाय. गणेश नाईकांनी एकनाथ शिंदेंच्या नगरविकास खात्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. दरम्यान यानंतर शिंदेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी पलटवार केलाय. तर संजय राऊतांनी गणेश नाईकांना रोखठोक भूमिका घेण्याचा सल्ला दिलाय.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 14, 2026, 08:01 PM IST
'नगरविकास खात्याच्या मदतीने भूखंड बिल्डरांच्या घशात', गणेश नाईकांचे एकनाथ शिंदेंवर अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचाराचे आरोप

Ganesh Naik slams Eknath Shinde over land plots: वनमंत्री गणेश नाईक एकनाथ शिंदेंचा पिछ्छा सोडण्याचं नावच घेत नाहीयेत. गणेश नाईकांनी नगरविकास खात्यावर ताशेरे ओढत एकनाथ शिंदेंवर पुन्हा एकदा हल्लाबोल केलाय, याआधी देखील गणेश नाईकांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यावरून एकनाथ शिंदेंना लक्ष्य केलं होतं. नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने शाळा, उद्यानं आणि सामाजिक विकासासाठी सिडकोकडे मागितलेले भूखंड दलालांनी नगरविकास खात्याच्या मदतीनं बिल्डरांच्या घशात घातल्याचा आरोप गणेश नाईकांनी केलाय.

नगरविकास खात्याच्या मदतीने भूखंड बिल्डरांच्या घशात 

नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीदरम्यान गणेश नाईकांनी एकनाथ शिंदेंना शिंगावर घेतलं होतं. शिंदेंवर नाव न घेता पाणी चोरी, भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. दरम्यान आता पुन्हा भूखंडावरून नाईकांनी शिंदेंना धारेवर धरलंय. माझा राग शांत करायचा असेल तर बिल्डाराला दिलेले भूखंड परत द्या असा इशाराही गणेश नाईकांनी दिलाय. गणेश नाईकांनी शिंदेंवर केलेल्या टीकेनंतर संजय राऊतांनी नाईकांना कठोर भूमिका घेण्याचा सल्ला दिलाय. वारंवार आदळआपट करून चालणार नसल्याचा टोलाही संजय राऊतांनी गणेश नाईकांना यावेळी लगावलाय. 

नाईक विरूद्ध शिवसेनेत राजकीय सामना रंगण्याची शक्यता

याआधी गणेश नाईकांनी शिंदेंवर केलेल्या टीकेनंतर नाईक आणि शिवसेनेत चांगलीच जुंपली होती, शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यातून नामोनिशाण मिटवू असा थेट इशारा गणेश नाईकांनी काही दिवसांपूर्वी दिला होता. तसंच एकनाथ शिंदेंना तुरूंगात जावं लागणार असंही म्हणत गणेश नाईकांनी खळबळ उडवून दिली होती. गणेश नाईक आणि शिंदेंच्या शिवसेनेमधलं द्वंद काही थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. पुन्हा एकदा गणेश नाईकांनी एकनाथ शिंदेंवर आरोप केले आहेत. नगरविकास खात्यावरून त्यांनी शिंदेंचा समाचार घेतलाय. त्यामुळे पुन्हा एकदा नाईक विरूद्ध शिवसेनेत राजकीय सामना रंगण्याची शक्यता आहे. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
Navi Mumbai PoliticsCIDCO Plot ControversyGanesh Naik slams Eknath Shinde

इतर बातम्या

हृदय पिळवटणारी घटना! वाहतूक कोंडीमुळे महिलेची रस्त्याच्या क...

नाशिक