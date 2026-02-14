'नगरविकास खात्याच्या मदतीने भूखंड बिल्डरांच्या घशात', गणेश नाईकांचे एकनाथ शिंदेंवर अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचाराचे आरोप

Ganesh Naik slams Eknath Shinde over land plots: वनमंत्री गणेश नाईक एकनाथ शिंदेंचा पिछ्छा सोडण्याचं नावच घेत नाहीयेत. गणेश नाईकांनी नगरविकास खात्यावर ताशेरे ओढत एकनाथ शिंदेंवर पुन्हा एकदा हल्लाबोल केलाय, याआधी देखील गणेश नाईकांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यावरून एकनाथ शिंदेंना लक्ष्य केलं होतं. नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने शाळा, उद्यानं आणि सामाजिक विकासासाठी सिडकोकडे मागितलेले भूखंड दलालांनी नगरविकास खात्याच्या मदतीनं बिल्डरांच्या घशात घातल्याचा आरोप गणेश नाईकांनी केलाय.
नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीदरम्यान गणेश नाईकांनी एकनाथ शिंदेंना शिंगावर घेतलं होतं. शिंदेंवर नाव न घेता पाणी चोरी, भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. दरम्यान आता पुन्हा भूखंडावरून नाईकांनी शिंदेंना धारेवर धरलंय. माझा राग शांत करायचा असेल तर बिल्डाराला दिलेले भूखंड परत द्या असा इशाराही गणेश नाईकांनी दिलाय. गणेश नाईकांनी शिंदेंवर केलेल्या टीकेनंतर संजय राऊतांनी नाईकांना कठोर भूमिका घेण्याचा सल्ला दिलाय. वारंवार आदळआपट करून चालणार नसल्याचा टोलाही संजय राऊतांनी गणेश नाईकांना यावेळी लगावलाय.
याआधी गणेश नाईकांनी शिंदेंवर केलेल्या टीकेनंतर नाईक आणि शिवसेनेत चांगलीच जुंपली होती, शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यातून नामोनिशाण मिटवू असा थेट इशारा गणेश नाईकांनी काही दिवसांपूर्वी दिला होता. तसंच एकनाथ शिंदेंना तुरूंगात जावं लागणार असंही म्हणत गणेश नाईकांनी खळबळ उडवून दिली होती. गणेश नाईक आणि शिंदेंच्या शिवसेनेमधलं द्वंद काही थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. पुन्हा एकदा गणेश नाईकांनी एकनाथ शिंदेंवर आरोप केले आहेत. नगरविकास खात्यावरून त्यांनी शिंदेंचा समाचार घेतलाय. त्यामुळे पुन्हा एकदा नाईक विरूद्ध शिवसेनेत राजकीय सामना रंगण्याची शक्यता आहे.