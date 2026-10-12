एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का, कोर्टाकडून 8 आठवड्यांचा वेळ, हायकोर्टात नेमकं काय घडलं?

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासाठी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु असताना इकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला मोठा दणका दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात महापालिकेच्या विविध समित्यांच्या निवडणुका आणि स्वीकृत नगरसेवकांची निवड रखडवल्याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला हायकोर्टाने दणका दिला आहे. कोर्टाने शिंदेंच्या शिवसेनेला सक्तीचे आदेश दिले आहेत की, पुढील 8 आठवड्यांच्या आत पाच प्रमुख पालिका समित्या आणि स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडणुका पूर्ण करा.
ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका होऊन अनेक महिने उलटले आहेत. अशात अजूनही स्थायी समिती, परिवहन समिती, शिक्षण समिती यासारख्या एकूण पाच प्रमुख समित्यांच्या सभापती आणि सदस्यांच्या निवडणूक अजून झालेली नाही. खरंतर वर्ष व्हायला आलं तरीही या निवडणुका झाल्या नाहीत, म्हणून मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. एवढंच नाहीतर महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांचीही निवड रखडलेली आहे. या दोन्ही प्रकरणात वकील सागर कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल करत या दिरंगाईबद्दल विचारलं आहे. याच याचिकेवर आज (12 ऑक्टोबर 2026) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान कोर्टाने एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला 8 आठवड्यांच्या आत सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याचे सक्तीचे आदेश दिले आहेत.