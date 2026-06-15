'चिंधी मानसिकता, महिलांचे शोषण...', खासदार ज्योती वाघमारे भाजप मंत्र्याला अर्वाच्य भाषेत नको ते बोलल्यात

Jyoti Waghmare on Ganesh Naik : नवी मुंबई महापालिकेच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याचे नाव वगळले, त्यामुळे वनमंत्री गणेश नाईक आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील वाद पुन्हा पेटला आहे. नवी मुंबई मनपातर्फे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते आज विविध आरोग्य विषयक सुविधांचा उद्घाटन सोहळा प्रसंगी शिवसैनिकांनी कार्यक्रम स्थळी गोंधळ घातला. एवढंच नाहीतर घोषणाबाजी करत गणेश नाईक यांच्या गाडी अडवण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला.
दरम्यान नवी मुंबईत कार्यक्रम पत्रिकेमधून एकनाथ शिंदेंचं नाव वगळल्या प्रकरणी उदय सामंत यांनी कडाडून टीका केली आहे. उदय सामंत म्हणाले की, नवी मुंबईत हे वारंवार घडत असून, फडणवीसांसोबत या विषयी बोलणार, असं उदय सामंत म्हणाले. निमंत्रण पत्रिकेत नाव न टाकायला सांगणारे लोक बालिश असल्याची टीका देखील सामंतांनी केलीय.
यानंतर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या खासदार ज्योती वाघमारे यांनी अर्वाच्य भाषेत गणेश नाईक यांच्यावर टीका केली आहे. त्या म्हणाल्यात की, जे लोकं स्वतःच्या रक्ताला स्वतःचे नाव देऊ शकले नाही ते आमचं नाव काय देणार. कागदावर नाव वगळू शकतात. पण लोकांच्या काळजावर कोरलेले नाव कसं बगळणार असं विधान ज्योती वाघमारे यांनी केलंय.
ज्योती वाघमारे पुढे म्हणाल्यात की, एखाद्या व्यक्तीची इर्षा, जलन, द्वेष आणि कोती मनोवृत्ती याच्यातून हे प्रकार घडतायेत. हे त्यांच्या चिंधी मानसिकतेचे परिणाम आहेत. तुम्ही आत्तापर्यंत काय नाव कमवलत, कधी महिलांचे शोषण, कधी नवी मुंबईचे डोंगर पोखरून, कधी तुमची घराणेशाही हुकुमशाही लोकांवर लादून, कधी संपत्तीचा निलार्ज दर्शन करत व्हाईट हाऊस बांधून तुम्ही फक्त बदनाम होण्याची कामं केली.'
या शब्दात ज्योती वाघमारे यांनी गणेश नाईकांवर टीकास्त्र सोडला आहे. त्या पुढे म्हणाल्यात की, 'नाव कमावणं काय असतं किंवा जनतेचा आशीर्वाद घेणे काय असतं हे तुम्हाला नाही कळणार, तुम्ही आत्तापर्यंत लाज वाटतील अशीच कामं केलीत. कोणता माज आहे तुम्हाला? निमंत्रण पत्रिकेवर नाव न घातल्यामुळे कोणाच्याही कतृत्वाची उंची कमी होत नसते. मात्र, तुमच्या सारख्या कोत्या मनोवृत्तेचे दर्शन होते' असा टोला त्यांनी या व्हिडीओमधून गणेश नाईक यांना लगावला आहे.