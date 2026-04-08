मुंबई हायकोर्टात रंगला माहीम मतदारसंघाचा वाद! शिंदेंचा नेता ठाकरेंच्या आमदाराला नडला, या 'शिवसेने'च्या बाजूने लागला निकाल, नेमकं काय घडलं?

शिवराज यादव | Updated: Apr 8, 2026, 10:03 AM IST
Sada Sarvankar vs Mahesh Sawant in High Court: मुंबई हायकोर्टात माहीम मतदारसंघावरुन एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे माजी आमदार सदा सरवणकर आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार महेश सावंत आमने-सामने आले होते. सदा सरवणकर यांनी हायकोर्टात महेश सावंत यांच्या आमदारकीला आव्हान दिलं होतं. दरम्यान मुंबई हायकोर्टाने महेश सावंत यांच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. महेश सावंत यांच्या वतीने ॲड. अमित कारंडे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली, जी न्यायालयाने ग्राह्य धरली.

नेमकं प्रकरण काय होतं?

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महेश सावंत  यांना 50 हजार 213 मतं मिळाली होती, तर प्रतिस्पर्धी उमेदवार सदा सरवणकर यांना 48 हजार 897 मतं मिळाली होती. महेश सावंत यांनी त्यांच्या उमेदवारी अर्जासोबतच्या शपथपत्रात (Form 26) चार गुन्ह्यांची माहिती लपवली आहे असा आरोप सदा सदवणकर यांनी केला. त्यामुळे सावंत यांची निवड रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

विधिज्ञ अमित कारंडे यांचा युक्तिवाद आणि तांत्रिक बाबी

महेश सावंत यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ॲड. अमित कारंडे यांनी याचिकेमधील अनेक कायदेशीर आणि तांत्रिक त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. लोकप्रतिनिधी कायदा (R.P. Act) कलम 117 नुसार, याचिका सादर करतानाच सुरक्षा ठेव (Security Deposit) भरणे अनिवार्य आहे. या प्रकरणात, याचिका 4 जानेवारी 2025 रोजी सादर केली गेली, परंतु रक्कम 6 जानेवारी रोजी भरली गेली. ॲड. कारंडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा दाखला देत स्पष्ट केले की, हा दोष 'न भरून निघणारा' (Incurable defect) आहे.

महेश सावंत यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात आधीच 20 प्रलंबित गुन्ह्यांची माहिती जाहीर केली होती. सावंत यांनी ज्या गुन्ह्यांचा उल्लेख केला होता, ते किरकोळ स्वरूपाचे (उदा. आवाजाचे प्रदूषण, राजकीय आंदोलन) होते आणि त्यांचा निकालावर कोणताही परिणाम झाला नाही, असे कारंडे यांनी मांडले.

ही याचिका स्वतः उमेदवाराने सादर करण्याऐवजी वकिलांमार्फत सादर करण्यात आली, जे कलम 81 चे उल्लंघन आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

महेश सावंत यांच्या बाजूने निकाल

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ॲड. अमित कारंडे यांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली. न्यायालयाने निकाल सुनावताना सांगितलं की, कलम 117 नुसार सुरक्षा ठेव वेळेत न भरणे ही एक गंभीर कायदेशीर त्रुटी आहे. या याचिकेमध्ये ठोस तथ्यांचा (Material Facts) अभाव आहे. उमेदवाराने 20 गुन्ह्यांची माहिती दिली असताना, किरकोळ माहिती लपवल्याने मतदारांवर मोठा प्रभाव पडला, असे म्हणता येणार नाही.

कोर्टाने महेश सावंत यांच्या बाजूने निकाल दिला असल्याने त्यांची आमदारकी कायम राहिली आहे. ही याचिका प्राथमिक स्तरावरच फेटाळल्यामुळे आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार नाही.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. 

