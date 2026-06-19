महाराष्ट्राचा टायगर कोण आहे? तुम्ही आम्हाला काय तुडवणार, हिंमत असेल तर...मेळाव्यातून एकनाथ शिदेंचा इशारा

एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेच्या वर्धापनदिनी सांगितलं की महाराष्ट्राचा टायगर कोण आहे. ते म्हणाले की, आज हा टायगर तुमच्यासमोर उभा आहे. आज, परवापासून कुछ कुत्ते भौंक रहे है. पण तुम्हाला सांगतो कुत्ते झुंड में आकर भौंकते है. शेर एकला आता है. कुत्ते भौंक रहते है. टायगर शिकार करता है. कुत्ते भौंकते रहते है और शेर दहाड़ता है. ही शिवसेना आहे. आज महाराष्ट्रात आपण पाहतोय बाळासाहेबांचे विचार आणि धर्मविरांचे विचार घेऊन आपण पुढे जातोय. ये तो सिर्फ ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है. आगे आगे देखो होता है क्या. आपली शिवसेना ही सर्वसामान्य मराठी माणसासाठी आहे. देशद्रोहांवर प्रहार म्हणजे शिवसेना, सर्वसामान्यांचा आधार म्हणजे शिवसेना. माझ्या लाडक्या बहिणीचा स्वाभिमान म्हणजे शिवसेना. शेतकरी आणि वारकऱ्यांचा मान शिवसेना आहे.
मेळाव्याचा भाषणातून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं कौतुक केलं. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेक विक्रम केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा रेकॉर्ड अख्खा भारतीयांनी पाहिलं. मोदी हे विश्वासाचे प्रतीक आहे. देशाच्या गौरवशाली प्रगतीचे प्रतीक आहे. 12 वर्षांच्या काळात एकही भष्ट्राचाराचा डाग लागला नाही. असे बेडाग पंतप्रधान मोदी भारताला लाभले आहेत. हा मान फक्त मोदींचा नाही तर तुमचा आमचा नाही प्रत्येक भारतीयांचा आहे. अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी केली. काश्मीरमधील 370 कलम हटवलं, ही स्वप्न कोणाची होती, ही स्वप्न बाळासाहेब ठाकरेंची होती, ती पूर्ण केली. दिल्लीमधील अभिनंदन प्रस्तावमध्ये तुमच्या शिवसेनेला मानाचे स्थान देण्यात आलं. मी स्वत: अभिनंदनावर भाषण केलं. आज मेळाव्यात पण आपण मोदींच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडून त्यांचं अभिनंदन केलं.
यावेळी त्यांनी फडणवीस आणि त्यांच्यामधील संबंधाबद्दलही स्पष्ट सांगितलं. ते म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस आणि माझ्यामध्ये खोडा घालायचा प्रयत्न काही लोक करतात. पण आम्ही खुर्चीसाठी एकत्र आलो नाही. कुछ लोग छुप छुप कर उन्हे बताते है, वो सब आकर हमें बताते है.
त्यासोबत त्यांनी त्यांच्या भाषणातून उद्धव ठाकरे काय आदित्य ठाकरेंचाही चांगलाच समाचार घेतला. ते म्हणाले की, रात्री खासदारांना शिव्या द्यायच्या आणि सकाळी कौतुक करायचं, हे असं चालतं का? सेनापतीने घरात बसून चालत नाही, त्याने पुढे येऊन लढावं लागतं. हा एकनाथ शिंदे लढवय्या आहे, कुणावर संकट आलं तर पुढे मी असेन. हे काय आम्हाला चॅलेंज देणार. आता म्हणतात तुडवा. हिंमत असेल तर समोर या. तुडवायला पाय लागतात, तुम्ही आला तर हे शिवसैनिक तुमचे पाय जागेवर ठेवतील का? अशा इशारा देताना ते पुढे म्हणाले की, हा एकनाथ शिंदे तुमच्यावर संकट आलं तर छातीचा कोट करून लढेल. मी डॉक्टर नसलो तरी ऑपरेशन करतो, ऑपरेशन करायला वाघाचे काळीज लागते, लांडग्याचे नाही, असेही खडेबोल त्यांनी सुनावले.
ते पुढे म्हणाले की, "रक्ताचे नाते सांगून, कोणी वारस होत नाही, सात बारवर नाव लावून कोणी वारस होत नाही, शिवसेना म्हणजे जमिनीचा तुकडा नाही, शिवसेना म्हणजे काळजाचा तुकडा आहे. बाळासाहेबांच्या हयातीत तुम्ही त्यांना त्रास देत होता. बाळासाहेब गेल्यानंतर त्यांना तिरस्कार असलेल्या लोकांचा पुरस्कार तुम्ही केला. शिवसेना पहिल्यांदा कोणी फोडली तर ती राष्ट्रवादीने. दुसऱ्यांदा कोणी फोडली तर ती काँग्रेसने. ते यांना पुढे करतात आणि ज्याने शिवसेनेचा भगवा यातून मुक्त केला त्याच्यावर टीका करतात."
तसंच त्यांनी स्पष्ट केलं की एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत कोणाला संधी मिळणार. हे सांगताना ते म्हणाले की, आमदार मंत्र्याचा मुलगा आहे म्हणून संधी देणार नाही, त्याने जर कर्तृत्व केलं, काम केलं तर त्याकडे दुर्लक्षही करणार नाही. पक्ष म्हणजे आमदार-खासदार नाही, मंत्री नाही, तर पक्ष म्हणजे शिवसैनिक आहे. त्यांना जपलं पाहिजे. निवडणुकीनंतरही कार्यकर्ता हा आवडताच असला पाहिजे. कार्यकर्ता वाढला पाहिजे, तरच पक्ष वाढेल. माझ्याकडे वशिला लागत नाही, पैसे लागत नाही, मर्सिडीस लागत नाही, माझे लक्ष सगळ्यांकडे असते. त्यामुळेच आपण भीमाच्या पोरीला, ज्योती वाघमारेला राज्यसभा खासदार केलं. त्यामुळे सर्वसामान्य शिवसैनिकाला आपण संधी देतो.