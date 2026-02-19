English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mumbai Mayor: एकनाथ शिंदेंचं दबावतंत्र यशस्वी, 2027 मध्ये मुंबईत शिवसेनेचा महापौर!

Shivsena Mayor in BMC: मुंबईचे महापौरपद शिवसेनेलाही मिळावे ही मागणी शिंदेंच्या पक्षातून पुढे येत होती.  सव्वा वर्षानंतर महापालिकेत भाजपच्या रितू तावडेंच्या जागी शिंदेसेनेचा महापौर दिसणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 19, 2026, 03:41 PM IST
मुंबई महापौर

Shivsena Mayor in BMC: मुंबई महापालिकेच्या सत्ता समिकरणात मोठा बदल दिसणार आहे. सव्वा वर्षानंतर महापालिकेत भाजपच्या रितू तावडेंच्या जागी शिंदेसेनेचा महापौर दिसणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. भाजप-शिंदेसेनेत महापौर पदाचा कालावधी वाटून घेतला जाणार आहे. सामंजस्यानं महापौर पद वाटुन घेण्यावर शिंदे आणि भाजपचे एकमत झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

महापौर पदासोबतच समित्यांच्या अध्यक्षपदांचीही ठरावीक काळानंतर अदलाबदल केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील चर्चेनंतर महापालिकेतील सत्तावाटपावर एकमत झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. 

सव्वा वर्षानंतरच्या सत्तासमिकरणाची तयारी

मुंबईचे महापौरपद शिवसेनेलाही मिळावे ही मागणी शिंदेंच्या पक्षातून पुढे येत होती. सुरुवातीच्या काळातील समित्यांचे आणि महापौर, उपमहापौर पदांचे वाटप झाल्यानंतर सव्वा वर्षानंतरच्या सत्तासमिकरणाची तयारी झालीय. राज्याप्रमाणे महापालिकेतही सामंजस्यानं  कारभार करु अशी शिंदे आणि भाजपची भूमिका राहणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

शिंदेंच्या शिवसेनेची मागणी

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राचा मानबिंदू. मुंबई सर्वात श्रीमंत महापालिका असल्याने या शहरावर आपली सत्ता असावी ही इच्छा आणि प्रयत्न प्रत्येक पक्षाचा असते. पण गेल्या 25 वर्षांपासून इथे शिवसेनेचे एकहाती वर्चस्व राहीलंय. शिवेसेनेचा जन्म मुंबईतला, प्रमुख मुंबईतले, त्यामुळे मुंबई ही भावनिकदृष्ट्या आणि राजकीयदृष्ट्याही शिवसेनेसाठी महत्वाची राहीलीये. पण गेल्या काही वर्षांत राजकीय समीकरणं बदलली. शिवेसेनेचे 2 तुकडे झाले. दोन्ही शिवसेना एकमेकांविरोधात लढल्या. पण सर्वात मोठा पक्ष ठऱला तो भाजप. त्यामुळे महापौर भाजपचा होणार की शिवसेनेचा अशी चर्चा असतानाच भाजपच्या रितू तावडे महापौर झाल्या.  

एकनाथ शिंदेंचे दबाव तंत्र यशस्वी?

42 वर्षानंतर पहिल्यांदा मुंबईत भाजपच्या महापौर बसलाय. वास्तविक हे वर्ष बाळासाहेब ठाकरेंचं जन्मशताब्दी वर्ष त्यामुळे यंदा महापौरपद शिवेसेनेकडे द्यावं म्हणजे हीच बाळासाहेबांना आदरांजली ठरेल असं शिवसेनेचं म्हणणं होतं. त्यासाठी बऱ्याच चर्चाही झाल्या. पण भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरल होता त्यात शिवेसेनेचा परफॉर्मन्स समाधानकारक नव्हता. केवळ 29 नगरसेवक शिंदेंना निवडून आणता आले त्यामुळे महापौरपदाचावरचा सेनेचा दावा हा कमकुवत झाला. शेवटी भाजपकडून रितू तावडेंना महापौरपदाची संधी देण्यात आली तर सेनेच्या संजय घाडींना उपमहापौर पदाची उमेदवारी पण यावेळी बोलताना महापौरपद न मिळाल्याची सेनेची खदखद मात्र समोर आली होती. तर कोणत्या पक्षाचा महापौर होईल यापेक्षा मुंबईच्या प्रश्नांवर आता काम करणं जास्त महत्वाचं असल्याचं भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी म्हटलं होतं. पण आता शिवसेनेलाही महापौर पद मिळणार असल्याने एकनाथ शिंदेंचे दबाव तंत्र कामी आल्याची चर्चा सुरु आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

