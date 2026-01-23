'... तर महापौर निवडणुकीत शिदेंनी भाजपाऐवजी ठाकरेंना पाठिंबा द्यावा'

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. भाजप आणि शिंदे सेनेच्या यशानंतर आता मुंबईच्या महापौरपदासाठी हालचालींना वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ नेते भास्कर जाधव यांनी केलेले विधान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.भास्कर जाधव यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उद्देशून एक भावनिक आणि राजकीय आवाहन केले आहे. त्यांनी शिंदे यांना उद्धव ठाकरे यांना साथ देण्याची विनंती केली असून, यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
मुंबई महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी मॅजिक फिगर गाठणे हे सर्वच पक्षांसमोर मोठे आव्हान आहे. भाजप-शिंदे सेना युती मजबूत स्थितीत असली, तरी ठाकरे गटानेही आपले प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकृत संकेतस्थळ वरून तुम्ही निवडणूक निकालांची अधिकृत माहिती घेऊ शकता. कल्याण-डोंबिवलीप्रमाणेच मुंबईतही फोडाफोडीचे राजकारण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ठाकरे गटाचे काही नगरसेवक शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चांमुळे मातोश्रीवर चिंतेचे वातावरण आहे.
मुंबईच्या महापौरपदी कोण विराजमान होणार, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरेल. आगामी काही दिवसांत राजकीय समीकरणे अधिक स्पष्ट होतील. मुंबईच्या राजकारणात सध्या एका अत्यंत अनपेक्षित आणि रंजक घडामोडीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ नेते भास्कर जाधव यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना थेट साद घातल्याने नव्या राजकीय समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे.
भास्कर जाधव यांनी एकनाथ शिंदे यांना विनंती केली आहे की, त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला पाठिंबा द्यावा आणि मुंबईवर शिवसेनेचा भगवा फडकवण्यासाठी मदत करावी. 2026 हे वर्ष हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. या निमित्ताने मुंबईचा महापौर हा शिवसेनेचाच (ठाकरे गट) असावा, हीच बाळासाहेबांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, असे भावनिक आवाहन जाधव यांनी केले आहे.
कल्याण-डोंबिवलीत जसे नगरसेवक शिंदे गटात सामील झाले, तसाच प्रकार मुंबईत होऊ नये आणि शिवसेनेची सत्ता टिकावी, यासाठी ही एक राजकीय खेळी असल्याचे बोलले जात आहे. सद्यस्थिती मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्तेच्या चाव्या कुणाकडे राहणार, याचा पेच अद्याप सुटलेला नाही. भाजप आणि शिंदे सेना प्रबळ दावेदार असताना भास्कर जाधव यांच्या या विधानामुळे पेच वाढला आहे.