/एकनाथ शिंदे का शोधत होते सभागृहात आदित्य ठाकरेंना, कुठे गेले, कुठे गेले म्हटल्यावर केला कवितेतून हल्लाबोल

मुंबई : ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात आल्यावर आदित्य ठाकरे यांचा शोध घेतला, मंत्री म्हणून उत्तर देताना कवितेच्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे यांनी आदित्य ठाकरेंवर चांगलाच हल्लाबोल केला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आपल्या अखत्यारित असलेल्या विभागांची उत्तर इतर मंत्र्यांमध्ये वाटून देतात, यावर आदित्य ठाकरे यांनी आक्षेप नोंदविला होता. आक्रमक पवित्रा घेत आदित्य ठाकरे म्हणाले, जी खाती रडून घेतील त्यावर उत्तर द्यावे, फेकनाथ मिंधे उत्तर द्यायला घाबरतात. मंत्र्यांना उत्तर देता येत नसेल तर त्यांनी तसं लिहून द्यावं असाही टोला आदित्य ठाकरे यांनी लागवला. आमच्या सरकारमध्ये कोणत्याही मंत्र्यांने पळ काढला नाही की जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलून दिली नाही. जी खाती रडून घेतली, त्यावर उत्तरं दिलीच पाहिजे, असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले. अध्यक्ष महोदय हे खोटं बोलले आहेत, ते रेकॉर्डवरून काढून घ्यावं, अशी विनंती आदित्य ठाकरेंनी अध्यक्षांना केली. आक्षेप घेतल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांच्यासह विरोधकांनी सभात्याग केला.
आदित्य ठाकरे यांनी वॉकआऊट केल्यानंतर काही वेळानंतर एकनाथ शिंदे सभागृहात दाखल झालेत. त्यांना मंत्र्यांनी आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याची मााहिती दिली. त्यानंतर कुठे गेलेत? कुठे गेले तुमचे मित्र ( आदित्य ठाकरे) असा प्रश्न विरोधी बाकावर बसलेल्या सदस्यांना केला. मी सभागृहात नव्हतो, काल जो जोर का झटका धीरे से आम्ही लावला, त्यानंतर त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडलं आहे, असा टोला शिंदेंनी लगावला.
एकनाथ शिंदे यांनी आदित्य ठाकरे यांचे मानसिक संतुलन बिघडले असे म्हणत, कोण होतास तू काय झालास तू, अरे वेड्या वाया गेलास तू, असे म्हणत आदित्य ठाकरे यांना डिवचले. विजय वडेट्टीवार आणि जयंत पाटील यांना संबोधून शिंदे म्हणाले, विजयराव, जयंतराव काय तुम्ही पण पोराटोरांचं (आदित्य ठाकरे) ऐकतात, अशी टिप्पणी केली. त्यांनी जरा आत्मचिंतन करावं, जो शिशे के घर में रहते है, वो दुसरे के घर पर पत्थर नही फेका करते. असा हिंदीतून शेरा मारत डिवचले. आम्ही आणखी झटके देणार आहे, असे म्हणत भविष्यात ऑपरेशन टायगर सुरूच राहणार असे संकेतही एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले आहे.