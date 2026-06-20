ओमराजे निंबाळकरांमुळे एकनाथ शिंदेंचं 'ऑपरेशन टायगर' धोक्यात? काय निर्णय घेणार? मोठी अपडेट समोर!

पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणी कोर्टाचा निकाल विरोधात गेल्यानंतर ओमराजे निंबाळकर यांची पुढील राजकीय भूमिका काय असणार याकडं सगळ्यांचंच लक्ष लागलंय. यासंदर्भात जेव्हा ओमराजेंना विचारण्यात आलं, तेव्हा त्यांनी कार्यकर्त्यांशी बोलून निर्णय घेणार असल्याचं उत्तर दिलंय.. ज्यामुळं ओमराजेंचं तळ्यात मळ्यात सुरु असल्यानं ऑपरेशन टायगर धोक्यात सापडल्याची चर्चा सुरु झालीय.
ठाकरेंच्या शिवसेनेचे फुटीर खासदार ओमराजे निंबाळकरांची ही प्रतिक्रिया.ओमराजेंचे वडील पवनराजे निंबाळकरा यांच्या हत्याप्रकरणाचा तब्बल 20 वर्षांनी निकाल लागला. पण, हा निकालही ओमराजेंच्या विरोधात गेला. त्यामुळंच या निकालानं ओमराजे पुरते व्यथित झाल्याचं पाहायला मिळालं. ज्या निकालावर ओमराजेंची राजकीय भिस्त उभी राहिली.ज्या निकालासाठी ओमराजेंनी ठाकरेंची साथ सोडत शिंदेंचा हात ठरल्याची चर्चा होती. तोच निकाल विरोधात गेल्यानंतर आता ओमराजेंनी शिंदेंसोबत जाण्याचा निर्णय झालाच नसल्याचं सांगत, कार्यकर्त्यांशी बोलून राजकीय निर्णय घेणार असल्याचं स्पष्ट केलंय.
ओमराजेंनी उद्धव आणि आदित्य ठाकरेंच्या विरोधान न बोलण्याची भूमिका घेतली.. त्यामुळं ओमराजे परतीचा मार्ग स्विकारणार का? अशीही चर्चा सुरू झालीय.. पण, ठाकरेंच्या शिवसेनेनं मात्र आता ताकही फुंकून प्यायला सुरूवात केल्याचं दिसतंय. त्यामुळं ओमराजेंच्या विरोधात निकाल गेल्यानंतर ठाकरेंच्या पक्षाकडून सावध प्रतिक्रिया उमटल्या. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत खासदार संजय राऊतांनी ओमराजेंबाबत काहीशी मवाळ भूमिका घेतली. तर खासदार अनिल देसाई सावध बोलताना दिसले.
ओमराजे निंबाळकरांबाबत ठाकरेंशी शिवसेना आशावादी असतानाच, इकडे ओमराजेंच्या तळ्यात मळ्यात भूमिकेमुळे 5 फुटीर खासदारांची मात्र धाकधूक वाढल्याची चर्चा आहे. ऑपरेशन टायगरसाठी दोन तृतीयांश अर्थात 6 खासदारांची गरज असताना, जर एकही खासदार फिरला तर शिंदेंच्या शिवसेनेचं ऑपरेशन टायगर धोक्यात येवू शकतं. त्यामुळंच आता शिवसेना आणि महायुतीही अलर्ट मोडवर आल्याचं दिसतंय.
मागील काही दिवसांपासून ओमराजेंनी त्यांचं सर्व लक्ष पवनराजे हत्या प्रकरणाच्या निकालाकडे लावलं होतं. या निकालासाठी त्यांनी ठाकरेंची साथ सोडण्याची तयारी केल्याचीही चर्चा होती. पण, आता हाच निकाल विरोधात गेल्यानं, खासदार ओमराजेंची पुढची राजकीय भूमिका काय राहते? ओमराजे ठाकरेंना सोडण्याचा निर्णयावर ठाम राहतात की ठाकरेंच्या शिवसेनेत कायम राहण्याचा निर्णय घेतात ? याकडे महाराष्ट्रासह देशाचं लक्ष लागलंय.