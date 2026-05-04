Election Impact on Share Market: 5 राज्यातील निवडणुकींच्या निकालांनी शेअर बाजारात उत्साह; गुंतवणूकदार मालमाल

Election Impact on Share Market: देशातील एकूण पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीचे प्राथमिक कल हाती येत असतानाच दुसरीकडे शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूकदार या ट्रेण्ड्समुळे मालामाल झाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. सोमवारी सकाळच्या सत्रात भारतीय शेअर बाजारात जोरदार तेजी पाहायला मिळाली असून प्राथमिक कलांना बाजाराने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
देशातील पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ आणि आसामबरोबरच पुदुच्चेरीमधील विधानसभा निवडणुकांची मतमोजणी आज सकाळी आठ वाजल्यापासून सुरु आहे. या मतमोजणीमध्ये सत्ताधाऱ्यांसदर्भातील सकारात्मक निकाल समोर येत आहेत. अशातच आशियाई बाजारातील सकारात्मक संकेतांचा परिणाम बाजारावर झाला आहे. यासोबतच कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील नरमाईमुळे आठवड्याच्या सुरुवातीलाच भारतीय शेअर बाजारात मजबूत तेजी पाहायला मिळत आहे. या तिहेरी योगायोगामुळे सोमवारी सकाळच्या व्यवहारात सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांकांनी दमदार वाढ नोंदवण्यात आली असून गुंतवणुकदारांमधील उत्साह दिसून येत आहे.
सकाळच्या व्यवहारात सेन्सेक्स 621 अंकांनी वाढून 77,534 वर पोहोचला, तर निफ्टी 50 निर्देशांक 164 अंकांच्या वाढीसह 24,162 वर व्यवहार करत होता. यासोबतच विस्तृत बाजारातदेखील निफ्टी मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक अनुक्रमे 0.73 टक्के आणि 0.89 टक्क्यांनी वाढले आहेत.
राज्यतील निवडणुका सामान्यतः बाजारासाठी मोठा घटक नसतात. त्याऐवजी केंद्रातील स्थिर सरकारबरोबरच आर्थिक आकडेवारी चौथ्या तिमाहीमधील नफा, जीडीपी यासारखे घडक जास्त महत्त्वाचे ठरतात. एक्झिट पोलनुसार पश्चिम बंगालमध्ये भाजपा आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये चुरस दिसत असली तरी भाजपा आघाडीवर राहण्याची शक्यता अधिक आहे. आसाममध्ये भारतीय जनता पार्टीची सत्ता येईल असा एक्झिट पोलचा अंदाज आहे. तमिळनाडूमध्ये थालापती विजयच्या टीव्हीकेने दमदार एन्ट्री केली असून त्यांनी डीएमकेला धक्का दिला आहे. केरळमध्ये युडीएफला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. देशात डाव्यांची सत्ता असलेलं एकमेव राज्य असलेल्या केरळमध्ये काँग्रेस सत्तेत येण्याची दाट शक्यता दिसत असून प्रथामिक कलही त्याच दिशेने इशारा करत आहेत. पुदुचेरीत सत्ताधारी पक्षांची पुनरागमन अपेक्षित आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचा ऐतिहासिक विजय झाला तर सेन्सेक्स आणि निफिटीमध्ये तेजी येऊ शकते असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. निफ्टीमध्ये एक ते दीड टक्का आणि शेअर बाजारामध्ये 500 अंकांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मतमोजणी सुरू असताना बाजारात उत्साह दिसून आला. त्यामुळेच सत्तांतर किंवा स्थिर सरकार मिळाल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम शेअर बाजारावर होऊ शकतो.