Mumbai News : मुंबईच्या मातीत सापडले 1500 वर्षांपूर्वीचे विशाल रांजण... कुठून आले, कोणी ठेवले? पाहून भलेभले थक्क!

Mumbai News : मुंबईच्या इतिहासात डोकावलं असता काही अशा गोष्टी समोर येतात, ज्या कायमच हैराण करून सोडतात. सात बेटांपासून तयार झालेलं हे शहर आज ज्या रुपात दिसतं, त्यापेक्षा त्याचं मूळ रुप हे अतिशय वेगळं होतं. याची प्रचिती मुंबईपासून हाकेच्याच अंतरावर असणाऱ्या किंबहुना गेट वे ऑफ इंडियावरून फेरी बोटनं 50-55 मिनिटांच्या प्रवासावर असणाऱ्या एका ठिकाणी गेलं असता येते. हे ठिकाण काही मिनिटांच्या प्रवासातच थेट हजारो वर्षे मागे नेतं आणि त्या काळात इथं कोण येऊन गेलं असेल, तेव्हा हे ठिकाण कसं दिसत असेल हाच विचार करायला भाग पाडतं.
मुंबई आणि मुंबईनजीकच्या भागामध्ये हजारो वर्षांपूर्वी नेमकी काय परिस्थिती आणि कसं चित्रं असेल याचं एक अनपेक्षित उदाहरण नुकतंच समोर आलं. जिथं दोन प्रचंड मोठ्या रांजणांचा शोध लागला. एलिफंटा परिसरामध्ये ही रांजणं सापडल्यानं मुंबईच्या एलिफंटा लेण्याच्या ऐतिहासिक महत्त्वात आणखी भर पडली आहे. इथं उत्खनन प्रक्रियेमध्ये साधारण 1500 वर्षांपूर्वीची ही भांडी आणि जलाशयही समोर आला आहे.
भारतीय पुरातत्त्वं विभागाच्या पथकाकडून डॉ. अभिजित आंबेकर यांच्या नेतृत्त्वाअंतर्गत या भागात उत्खनन प्रक्रिया मागील 4 महिन्यांपासून सुरू होती. जिथं मोराबंदर भागात करण्यात आलेल्या उत्खननातून दोन प्रचंड मोठ्या आकाराची रांजणासारखी भांडी समोर आली. गोदामांच्या अवशेषांजवळच ही भांडी आढळली. ज्यामुळं त्यांचा वापर पाणी किंवा धान्य, तत्सम गोष्टी साठवण्यासाठी करण्यात आला असावा असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. यापैकी एका भांड्याची उंची 1.25 मीटर आणि दुसऱ्या तुटक्या भांड्याचा व्यास 1.22 मीटर इतका आहे.
उत्खननामुळं भारतातून त्या काळात रोम, पश्चिम आशियाशी व्यापार होत असल्याचे काही पुरावेसुद्धा समोर आले. शिवाय या पुराव्यांमुळं चौथ्या- पाचव्या शतकातील व्यापार, सांस्कृतिक देवाणघेवाण अशा घटकांवरही उजेड पडत आहे. उत्खननातून फक्त रांजणच नव्हे, तर अँफोरा, लोखंडी विटा, टॉर्पेडो बरणीसमान वस्तूचे तुकडे आणि दगडी नांगर अशा वस्तूही सापडल्या. याव्यतिरिक्त खडकात कोरलेल्या पाण्याच्या टाक्यासुद्धा इथं आढळल्यामुळं या भागात कापड रंगवण्याचा उद्योग चालत असावा असा कयास बांधला जात आहे.
एलिफंटा लेणी (Elephanta Caves) मुंबई शहरापासून अगदी जवळ, अरबी समुद्रातील घारापुरी बेटावर स्थित आहेत. गेटवे ऑफ इंडियापासून हे ठिकाण अगदी काही मिनिटांवर आहे. ही लेणी युनेस्कोच्या (UNESCO) जागतिक वारसा स्थळ म्हणून गणली जातात. इथं पाचव्या ते सातव्या शतकातील भगवान शिवाच्या पाषाणी मूर्ती, विशेषतः 'त्रिमूर्ती' शिल्प आढळतं. ही लेणी भारतीय शिल्पकला आणि प्राचीन संस्कृतीचा उत्तम नमुना मानली जातात.