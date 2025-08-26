English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
शिवराज यादव | Updated: Aug 26, 2025, 10:28 AM IST
Elphinstone Bridge to be closed: एल्फिन्स्टन पूल पाडण्याचा मुहूर्त अखेर सापडला, गणपती विसर्जन होताच बंद होणार

Elphinstone Bridge to Be closed: प्रभादेवीमधील बहुचर्चित एल्फिस्टन पूल पाडण्याला अखेर मूहूर्त मिळाला आहे. हा ब्रिटिशकालीन पूल 10 सप्टेंबरपासून वाहतुकीसाठी बंद केला जाणार आहे. वाहतूक विभागाने याबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे. म्हणजेच गणेशोत्वसानंतर पूलाचं पाडकाम सुरु होणार आहे. स्थानिक आणि दुकानदारांच्या विरोधामुळे वारंवार ही तारीख पुढे ढकलण्यात आली होती. या पुलासोबत परिसरातील काही इमारतीही पाडल्या जात आहेत. या इमारतीमधील रहिवाशांनी पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवण्याची आणि त्यानंतर पाडकाम कऱण्याची मागणी केली होती. त्याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. 

वाहतूक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, गणेशोत्सवानंतर 10 सप्टेंबरपासून एल्फिन्स्टन पूल बंद केला जाणार आहे. हा पूल पाडून तिथे डबलडेकर पूल उभा केला जाणार आहे. अनंत चतुर्दशीनंतर तीन दिवसांनी पूल बंद केला जाणार आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव पूल लवकरात लवकर पाडण्याचा प्रयत्न आहे. गणेशोत्सवात पूल पाडला तर वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता असल्याने 10 सप्टेंबर तारीख निवडल्याचं वाहतूक विभागाने सांगितलं आहे. 

एल्फिस्टन पूल परळ आणि प्रभादेवीला जोडणारा महत्त्वाचा पूल आहे. पऱळ येथून सिद्धिविनायक मंदिर, दादर, लोअर परळ, वरळीला जाण्यासाठी या पुलाचा वापर केला जातो. तसंच प्रभादेवी येथून दादर पूर्व, लालबाग, शिवडी, परळ व्हिलेज येथे जाण्यासाठी हा पूल वापरला जातो. त्यामुळेच जर हा पूल बंद केला तर करी रोड आणि दादरमधील पुलांवर अतिरिक्त भार पडणार आहे. त्याचं नियोजन करणं वाहतूक विभागासाठी मोठी कसरत असणार आहे, कारण येथून रोज हजारोंच्या संख्येने वाहनं जातात. दरम्यान वाहतूक विभागाने याची तयारी केल्याची माहिती आहे. 

परळ आणि प्रभादेवीला जोडणारा एल्फिस्टन पुल हा कायमच रहदारीचा मार्ग ठरला आहे. एल्फिस्टन पूलाचे काम आधी पूर्ण करा मगच हा पुल पूर्णत: बंद करा अशी स्थानिकांची मागणी आहे. स्थानिकांनी जोरदार निदर्शने करत काम बंद पाडलं होतं. वाहतूक विभागाने आता नवी तारीख जाहीर केल्यानंतर स्थानिक पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.  

FAQ

1) एल्फिन्स्टन पूलाचं महत्त्व काय?
एल्फिन्स्टन पूल हा मुंबईतील परळ आणि प्रभादेवी परिसराला पूर्व-पश्चिम जोडणारा 125  वर्षे जुना ब्रिटिशकालीन पूल आहे. हा पूल मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गांना जोडतो आणि वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

2) एल्फिन्स्टन पूल का बंद होत आहे?
एल्फिन्स्टन पूल पाडून त्याच्या जागी नवीन उड्डाणपूल आणि शिवडी-वरळी एलिव्हेटेड कनेक्टर उड्डाणपूल बांधण्यासाठी हा पूल बंद होत आहे. हा पूल धोकादायक झाला असल्याने त्याची पुनर्बांधणी आवश्यक आहे.  

3)  पूल किती काळ बंद राहणार आहे?
एल्फिन्स्टन पूल पुनर्बांधणीसाठी सुमारे दोन वर्षांसाठी बंद राहील.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Tags:
elphinstone bridgeParel

