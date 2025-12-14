English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ENBA Awards मध्ये Zee 24 Taas चा झेंडा! 9 पुरस्कारांवर कोरलं नाव; पाहा संपूर्ण यादी

ENBA Awards Zee 24 Taas Win 9 Awards: ही केवळ आकडेवारी नाही, तर महाराष्ट्राने आमच्यावर दाखवलेल्या विश्वासाची पावती आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 14, 2025, 09:15 AM IST
ENBA Awards मध्ये Zee 24 Taas चा झेंडा! 9 पुरस्कारांवर कोरलं नाव; पाहा संपूर्ण यादी
ENBA पुरस्कारांमध्ये 'झी 24 तास'चा झेंडा

ENBA Awards Zee 24 Taas: पत्रकारितेच्या विश्वासार्हतेचा, निर्भीडपणाचा आणि जनतेच्या आवाजाचा कणा असलेलं 'झी 24 तास' या वर्षी ईएनबीए अवॉर्ड्समध्ये  (ENBA Awards) पुन्हा एकदा तेजस्वीपणे उजळून निघालं आहे. 4 सुवर्ण (Gold), 3 रौप्य (Silver), 1 कांस्य (Bronze) आणि 1 फर्स्ट रनर अप अशा 9 पुरस्कारांवर 'झी 24 तास'ने आपलं नाव कोरलं आहे. ही केवळ आकडेवारी नाही, तर महाराष्ट्राने आमच्यावर दाखवलेल्या विश्वासाची पावती आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

जनतेच्या प्रश्नांपासून सत्तेच्या केंद्रापर्यंत थेट भिडणाऱ्या कार्यक्रमांनी 'झी 24 तास'ला हे शिखर गाठून दिलं. 'टू द पॉइण्ट' (To The Point) सारख्या कार्यक्रमातून थेट सवाल, थेट उत्तरांची परंपरा जपली गेली. 'रोखठोक'ने (Roktok) निर्भीड पत्रकारितेचा नवा मापदंड प्रस्थापित केला तर 'आज काय विशेष'ने (Aaj Kaay Vishesh)सकाळपासूनच जनतेला महत्त्वाच्या घडामोडींशी जोडून ठेवलं.

राजकीय विश्लेषणात अचूकता दाखवणारा 'एआय एक्झिट पोल'(AI Exit Poll) असो सखोल तपासणी आणि पार्श्वभूमी मांडणारा 'इन्साइड स्टोरी' (Inside Story) असो  किंवा लोकशाहीचा थेट आवाज टिपणारी 'जाही सभा' (Jaahir Sabha) असे या प्रत्येक कार्यक्रमाने जनता आणि राजकारण यांच्यातील अंतर कमी केलं.

याशिवाय, सामाजिक प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या 'आनंदवारी कव्हरेज'ने (Anandwari Coverage) ने 'झी 24 तास'ची संवेदनशील आणि जबाबदार पत्रकारितेची ओळख अधिक ठळक केली.

या यशाच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा म्हणजे न्यूज टेलिव्हिजन- एडिटर (News Television – Editor) आणि न्यूज डायरेक्टर (News Director) म्हणून काम करणाऱ्या कमलेश सुतार यांना मिळालेला सन्मान! त्यांच्या नेतृत्वाखाली 'झी 24 तास'ची बातमी अधिक धारदार, अधिक विश्वासार्ह आणि अधिक प्रभावी झाली आहे.

'झी 24 तास'ला मिळालेले पुरस्कार खालीलप्रमाणे - 

बेस्ट करंट अफेअर्स प्रोग्राम - टू द पॉईंट
बेस्ट इन-डेप्थ सिरीज - निवडणूक यात्रा
बेस्ट न्यूज कव्हरेज - एआय एक्झिट पोल
बेस्ट ब्रेकफास्ट शो - आज काय विशेष
बेस्ट अर्ली प्राईम टाईम शो - रोखठोक
बेस्ट प्राईम टाईम शो - इनसाईड स्टोरी
बेस्ट लेट प्राईम टाईम शो - जाहीर सभा
बेस्ट अँकर - श्रीकांत घुले, आनंदवारी
न्यूज एडीटर इन चीफ ऑफ द इअर - कमलेश सुतार, संपादक, झी 24 तास

हे सर्व पुरस्कार एखाद्या व्यक्तीचे नाहीत ते आहेत ग्राउंडवर काम करणाऱ्या प्रत्येक रिपोर्टरचे, कॅमेऱ्यामागील प्रत्येक कॅमेरामनचे, डेस्कवरील प्रत्येक एडिटरचे आणि तंत्रज्ञान सांभाळणाऱ्या प्रत्येक हाताचे.

'झी 24 तास' आजही जनतेसाठी, जनतेसोबत आणि जनतेच्या आवाजासाठी उभा आहे, आणि म्हणूनच हा विजय महाराष्ट्राचा आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
ENBA Awardszee 24 taas9 awardseditorkamlesh sutar

इतर बातम्या

क्रिकेटच्या मैदानात आज भारत-पाक भिडणार! किती वाजता सुरु होण...

स्पोर्ट्स