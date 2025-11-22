English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Thane-Ghodbandar Road: पर्यायी मार्गच निवडा, रविवारी ठाणे-घोडबंदर मार्गावर 'या' वाहनांना प्रवेशबंदी

ठाणे घोडबंदर रोडवरुन प्रवास करणाऱ्यांनो ही बातमी तुमच्यासाठीच. इथं रविवारी वाहतुकीची बोंबाबोंब... पर्यायी मार्ग आणि महत्त्वाचे बदल जाणून घ्या.   

Updated: Nov 22, 2025, 04:10 PM IST
ठाणे ते घोडबंदर मार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. या मार्गावरून ठाणे शहरात प्रवेश करण्यास अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे. शनिवारी सायंकाळी 6 वाजल्यापासून रविवारी रात्री 12 पर्यंत ही प्रवेश बंदी असेल. याबाबत वाहतूक पोलिसांकडून अधिकृत सूचना जाहीर केली आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे-घोडबंदर मार्गावरील खड्ड्यांबाबत महानगरपालिका आयुक्तांना फटकारले होते. त्यानंतर या घाटमार्गाची पुन्हा दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी शनिवारी सायंकाळपासून या मार्गावर अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्यात येणार आहे.

पर्यायी मार्ग कोणते?
मुंबई, ठाण्याहून घोडबंदरच्या दिशेने वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना कापूरबावडी, माजिवडा जंक्शन येथे प्रवेश बंदी असेल. या मार्गावरील वाहने खारेगाव टोलनाका, अंजुरफाटा मार्गे किंवा कशेळी, अंजुरफाटा मार्गे पुढे जातील.
मुंब्रा, कळवा येथून घोडबंदरच्या दिशेने वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना खारेगाव टोलनाका येथे प्रवेशबंदी असेल. येथील वाहने खारेगाव, मानकोली, अंजुरफाटा मार्गे पुढे जातील.

नाशिकहून येणाऱ्या वाहनासाठी  वेगळा मार्ग 
नाशिकहून घोडबंदरच्या दिशेने वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनांना माणकोली येथे प्रवेशबंदी असेल. ही वाहने भिवंडीतील मानकोली पुलाखालून अंजुरफाटा मार्गे जातील. 

दरम्यान, ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ठाणे-घोडबंदर मार्गावरील गायमुख ते वर्सोवा चौक (फाउंटन हॉटेल) पर्यंतचा सुमारे साडेचार किलोमीटर लांबीचा रस्ता मीरा-भाईंदर महापालिकेला देण्यात आला आहे. त्यामुळे या रस्त्याची दुरुस्ती आणि पाहणी करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आली आहे. यंदा या रस्त्यावर वारंवार खड्डे पडत असल्याने महापालिकेने चार वेळा दुरुस्तीचे काम केले; मात्र तरीदेखील खड्ड्यांचा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे येत्या रविवारचा निमित्त साधून पालिका येथील घाटरस्त्याच्या दुरुस्तीची कामे करणार आहे.

ही बंदी नेमकी कोणत्या वाहनांना आहे?
अवजड वाहने (ट्रक, कंटेनर, डंपर इत्यादी) ठाणे शहरात घोडबंदर मार्गाने येण्यास बंदी.

मुंब्रा-कळवा येथून घोडबंदरला जायचे असल्यास मार्ग कोणता?
खारेगाव टोलनाक्यावर बंदी असल्यामुळे खारेगाव, मानकोली किंवा अंजुरफाटा मार्गे जा.

नाशिकहून घोडबंदरला जाणाऱ्या वाहनांना पर्यायी मार्ग कोणता?
भिवंडीतील मानकोली येथे बंदी असल्याने मानकोली पुलाखालून अंजुरफाटा मार्गे जा.

मुंबई-ठाण्याहून घोडबंदरला जाण्याचे पर्यायी मार्ग कोणते?
कापूरबावडी किंवा माजिवडा जंक्शनऐवजी, खारेगाव टोलनाका, अंजुरफाटा किंवा कशेळी, अंजुरफाटा मार्गे जा.

