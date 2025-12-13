English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
SC, ST मधून पिढ्यांनपिढ्या आरक्षण घेणाऱ्यांनी आता आरक्षण घेऊ नये; माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई असं का म्हणाले?

 एससी-एसटी आरक्षणात क्रिमीलेअरबाबत माजी सरन्यायाधीश भूषण गवईंची भूमिका मांडली. आरक्षणाचा सतत लाभ घेणा-यांनी पुढं थांबावं मागासवर्गीयांमध्ये समानता यायला हवी असे भूषण गवई म्हणाले. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 13, 2025, 11:50 PM IST
Ex-Chief Justice BR Gavai To The Point With Kamlesh Sutar : आरक्षणाचा विषय हा महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय आहे. एससी-एसटी आरक्षणाचा विषय देखील नेहमीच चर्चेत असतो. SC, ST मधून पिढ्यांनपिढ्या आरक्षण घेणाऱ्यांनी आता आरक्षण घेऊ नये असे भूमिका  माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी झी 24 तासच्या टु द पॉइंट कार्यक्रमात मांडली. झी २४ तासचे संपादक कमलेश सुतार यांनी  भूषण गवई यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत त्यांनी आरक्षणाबाबत आपले स्पष्ट मत मांडले. 

एससी-एसटी आरक्षणात आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेल्यांनी आरक्षण घेऊ नये असं ठाम मत निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवईंनी मांडलंय. आरक्षणाचा पिढ्यांनपिढ्या लाभ घेणा-यांनी आता थांबावं असं आवाहनही त्यांनी केलंय. आरक्षण घेऊन पुढारलेले आणि त्याच मागासवर्गातील आरक्षणाच्या प्रवाहात न आलेल्या लोकांची आपसांत स्पर्धा होऊच शकत नाही असं गवई म्हणाले. आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेल्यांनी आरक्षण स्वतःहून नाकारावं अस मतही त्यांनी व्यक्त केलय.

आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या निर्णयावरुन झालेल्या टीकेला माजी सरन्यायाधीश भूषण गवईंनी सडेतोड उत्तर दिलंय.. या निकालातून आंबेडकरी जनतेशी कोणतीही प्रतारणा झालेली नसल्याचं गवईंनी टू द पॉईंट सांगितलं. बाबासाहेबांनी लिहलेल्या राज्यघटनेला अनुसरुनच हा निकाल दिल्याचं गवई म्हणाले. टीका करणा-यांनी एकदा निकाल वाचावा असा सल्लाही त्यांनी दिलाय. उपवर्गीकरणाच्या निर्णयावरुन वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकरांनी गवईंवर टीका केली होती त्या टीकेला त्यांनी टू द पॉईंट उत्तर दिलंय.

 

