EXCLUSIVE : 'राजा शिवाजी'मध्ये हिंदी कलाकार आणि कुटुंबातील लोकांनाच का घेतलं? रितेश देशमुख अखेर खरं सांगितलंच

झी २४ तासचा 'महाराष्ट्र गौरव' हा पुरस्कार सोहळा यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये नुकताच संपन्न झाला. या सोहळ्यात रितेश देशमुख यांची विशेष उपस्थिती होती. रितेश देशमुख यांनी पहिल्यांदाच आपण हिंदी कलाकार आणि घरातील व्यक्तींना का घेतलं? याबाबत खुलासा केला आहे?
'राजा शिवाजी' या सिनेमात अभिनेते रितेश देशमुख यांनी निर्माता, दिग्दर्शक आणि संवाद लेखक अशा सगळ्याच भूमिका साकारल्या आहेत. राजा शिवाजी हा सिनेमा हे रितेश देशमुख यांचं स्वप्न होतं. गेल्या १० वर्षांपासून ते राजा शिवाजी या सिनेमाचं स्वप्न उराशी बाळगून होते. अखेर १ मे २०२६ रोजी हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. सिनेमा प्रदर्शित झाल्यानंतर वेगवेगळ्या चर्चा होऊ लागल्या. त्यातील एक चर्चा म्हणजे 'राजा शिवाजी'मध्ये हिंदी कलाकार आणि कुटुंबातील लोकांनाच का घेतलं? झी २४ तासच्या 'महाराष्ट्र गौरव' पुरस्कार सोहळ्यात रितेश देशमुखने याबाबत स्पष्टच सांगितलं.
रितेश देशमुख यांनी झी २४ तासच्या सोहळ्यात सांगितलं की,'राजा शिवाजी' या सिनेमाचं स्वप्न मी गेली १० वर्षे उराशी बाळगून आहे. 2016 आपल्या महाराजांवर चित्रपट व्हावा अशी चर्चा रवी जाधव यांच्यासोबत झाला अनाऊन्स केला. पण पुढे गेला नाही, त्यानंतर आम्ही हा विषयच सोडला. नंतर आम्ही या सिनेमा हिंदीत देखील विचार करत होते. 2022 नंतर सिनेमाबाबत शेवटचा प्रयत्न करु असा विचार केला. त्यानंतर जे लोकं जोडले गेले त्यामुळे चित्रपट मोठा झाला.
रितेश देशमुख म्हणाले ऐतिहासिक सिनेमा बनवताना कोणाला कोणती गोष्ट खटकेल याच्याकडे जास्त लक्ष द्यावं लागतं. असा सिनेमा बनवू ज्याच्यामध्ये लहान मुलं आणि लोकं पाहतील तेव्हा त्यांना इतिहास कळला पाहिजे असा विचार केला होतं, असं देखील रितेश देशमुख म्हणाले.
जिनिलिया यांनी सांगितलं, हा सिनेमा जर आपल्याला हिंदी आणि मराठी भाषेत करायचा असेल तर हिंदी बोलणारी जी पात्र आहेत त्यासाठी आपण हिंदी कलाकार घेऊया. तसेच आपलं जसं महाराजांवर प्रेम आणि श्रद्धा आहे अगदी तसंच या कलाकारांच देखील आहे. त्यात बजेट कमी होतं. बजेट आपल्याला कसं झेपेल तो प्रयत्न करणं गरजेचं होतं, असं रितेश देशमुख म्हणाले. 23 वर्षांपासून जे मी या सिनेसृष्टीत कमावलं, ते मला या कलाकारांनी दिलं, सगळ्यांनी मोफत काम केलंय.
थोरल्या संभाजी महाराजांच्या भूमिकेत अभिषेक बच्चन, अफझल खानाच्या भूमिकेत संजय दत्त, बडी बेगमची भूमिका विद्या बालन यांनी साकारली. रितेश देशमुख म्हणाले की, हे कलाकार सिनेमाशी नंतर जोडले गेले. आधी आम्ही सिनेमा लिहिला आणि नंतर कास्टिंग केलं. बजेट एवढा असेल तर आपल्याला ते गाठता येईल. आणि तोच उद्देश होता या कलाकारांना निवडण्यासाठी
रितेश देशमुख म्हणाले की, बाल शिवाजींच्या भूमिकेसाठी अनेक बालकलाकारांच्या ऑडिशन घेण्यात आल्या. पण माझे जे कास्टिंग डिरेक्टर होते त्यांनी या दोघांचं एकदा ऑडिशन तर घेऊ असं सुचवलं. त्याप्रमाणे ते घेण्यात आलं. पण आता दोघांनाही सांगितलं आहे, सिनेमा वगैरे झाला आता तुम्ही तुमचं रुटीन फॉलो करा.