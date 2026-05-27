EXLUSIVE : विजय थलापतीप्रमाणे रितेश देशमुख राजकारणात प्रवेश करणार का?

Riteish Deshmukh will enter Politics : झी २४ तासचा "महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार' सोहळा नुकताच पार पडला. या सोहळ्यात अभिनेता, दिग्दर्शक रितेश देशमुख यांना विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. या सोहळ्याला दरम्यान रितेश देशमुख यांना आपण राजकारणात प्रवेश करणार का? असं विचारलं असता.. त्यांनी काय सांगितल, पाहा.
झी २४ तासच्या 'महाराष्ट्र गौरव 'पुरस्कार सोहळ्यात अभिनेते रितेश देशमुख यांना विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. यावेळी रितेश देशमुख यांच्याशी झी २४ तासचे मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांनी संवाद साधला. तामिळनाडूमधील मधील राजकारणाचं चित्र काही दिवसांपूर्वी पालटलं आहे. अभिनेता विजय थलापती आता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री झालेत, तर तसा काही विचार आहे का? असा सवाल रितेश देशमुख यांना विचारण्यात आला. यावेळी रितेश देशमुख यांनी अतिशय मिश्कीलपणे या प्रश्नाचं उत्तर देत मनात नेमकं काय आहे ते सांगितलं.
रितेश देशमुख म्हणाले की, विजय थलापती यांनी आपल्या लोकप्रियतेची माहिती आहे. त्यांनी ती समज आहे. विजय यांना जशी आपल्या लोकप्रियतेची समज आहे तेवढी समज मला माझ्या लोकप्रियतेची आहे. त्यामुळे मी काही राजकारणात प्रवेश करणार नाही. या सगळ्यानंतर सभागृहात एकच हशा पसरला. रितेश देशमुख यांनी अगदी हसत हसत आपण राजकारणात येणार नसल्याच सांगितलं.
तसेच ते पुढे म्हणाले की, उद्या मी राजकारणात आलो तर तुम्हीच म्हणणार किती जण घरातील राजकारणात येणार. देशमुख कुटुंब घराणेशाहीला महत्त्व देत आहे. त्यामुळे मी काही राजकारणात प्रवेश करणार नाही. रितेश देशमुख यांचे वडिल माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांची कारकिर्द महाराष्ट्राने पाहिली. आजही विलासराव देशमुख यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा दाखला दिला जातो. तसेच रितेश यांचे दोन्ही बंधू देखील राजकारणात आहेत.
अमित देशमुख हे रितेश देशमुख यांचे मोठे भाऊ असून ते राजकारणात सक्रिय आहेत. ते लातूर शहर विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेस पक्षाचे आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व करतात. त्यांनी महाराष्ट्र शासनामध्ये वैद्यकीय शिक्षण आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री म्हणून देखील कार्यभार सांभाळला आहे. तर धीरज देशमुख हे रितेश देशमुख यांचे लहान भाऊ आहेत. ते देखील राजकारणात सक्रिय असून, लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून त्यांनी नेतृत्व केले आहे. तरुणांमध्ये त्यांची मोठी क्रेझ पाहायला मिळते.
झी २४ तासच्या 'महाराष्ट्र गौरव' पुरस्काराचं हे दुसरं वर्ष आहे. यंदा रितेश देशमुख यांना विशेष पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. तसेच अभिनेत्री गिरीजा ओक गोडबोल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर सिद्धेश लोकरे आणि अहिराणी गायक सचिन कुमावत यांना देखील पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे.