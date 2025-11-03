सरोदेंची सनद रद्द: ठाकरेंच्या हातून 'शिवसेना' जाणार? शिंदेंना दिलासा? सर्वोच्च खटल्याचं सरोदे कनेक्शन काय?

Action Against Adv Asim Sarode: पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते व वकील असलेल्या अॅड. असीम सरोदे यांची सनद रद्द करण्यात आली आहे. त्यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात (TV किंवा सोशल मीडियावरील चर्चेत) न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या संदर्भात काही वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि गोवा बार काऊन्सिलने ही कारवाई केली आहे. मात्र सरोदेंविरुद्ध करण्यात आलेली ही कारवाई माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का असल्याचं मानलं जात आहे. शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्हासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबर रोजी असल्याने या सुनावणीच्या कारभारामध्ये वकील म्हणून सरोदेंना सहभागी होता येणार नसल्याचं समजतं. सरोदेंविरुद्ध जारी करण्यात आलेला आदेश तीन महिन्यांसाठी असून आता त्यांना थेट फेब्रुवारीमध्ये त्यांना वकील म्हणून कामकाज पाहता येईल.
तक्रारदाराने असा आरोप केला आहे की सरोदे यांच्या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला आणि न्यायालयांविषयी अविश्वास निर्माण झाला आहे. तक्रारदाराने हे वक्तव्य अशोभनीय, गैरजबाबदार व बदनामीकारक असल्याचे नमूद करून बार कौन्सिलकडे तक्रार दाखल केली होती. तसेच राज्यपालांबद्दल बोलताना, 'फालतू' असा शब्द वापरून संबोधल्याचं तक्रारदाराने म्हटलं होतं. या वक्तव्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये न्यायव्यवस्थेबद्दलचा जो विश्वास कमी होतो आणि संविधानिक संस्थांचा अपमान होतो आहे. तक्रारदाराने 19 मार्च 2024 रोजी प्रतिवादीला लेखी माफी मागण्याची संधी दिली, पण त्यांनी ती नाकारली. या प्रकरणामधील प्रतिवादी (अॅड. सरोदे) यांनी वक्तव्यात म्हटले की, “न्यायव्यवस्था सरकारच्या दबावाखाली आहे व निकाल सरकारच्या बाजूने दिले जातात.” याच संदर्भातून 12 ऑगस्ट 2025 रोजी या प्रकरणात सुनावणी करण्यात आली होती. या प्रकरणामध्ये अॅड. विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखाली अॅड. संग्राम देसाई आणि अॅड. नेल्सन राजन हे सदस्य असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आलेली. या प्रकरणात आता असमी सरोदेंविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा सविस्तर युक्तिवाद तुम्ही येथे क्लिक करुन वाचू शकता.
मात्र आता सरोदेंविरुद्ध केलेली कारवाई उद्धव ठाकरेंसाठी धक्का असल्याचं मानलं जात आहे. मात्र उद्धव ठाकरे प्रकरणाशी सरोदेंचा काय संबंध आहे हे इथं समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. असिम सरोदे हे पुणे येथील एक प्रख्यात वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते आहेत, जे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट - UBT) च्या निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जातात. महाराष्ट्रातील शिवसेना पक्षातील फुटीच्या प्रकरणात (मुख्यतः उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे गट) त्यांची मुख्य भूमिका ही शिवसेना (UBT) च्या बाजूने वकील म्हणून आहे. हे प्रकरण अपात्रता याचिका, पक्षाचे नाव, चिन्ह (धनुष्यबाण) आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाशी संबंधित आहे, जे सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. सरोदे यांनी या खटल्यात याचिका दाखल केल्या, सुनावणीत भाग घेतला आणि माध्यमांद्वारे भविष्यातील निकालांबाबत भविष्यवाणी केल्या आहेत.
> अपात्रता सुनावणी (सप्टेंबर 2023): विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांच्या सुनावणीत सरोदे यांनी शिवसेना (UBT) च्या आमदारांच्या बाजूने वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांच्यासोबत प्रतिनिधित्व केले. हे सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घेण्यात आली होती.
> सर्वोच्च न्यायालयात याचिका (जानेवारी 2024): उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने सरोदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्यात विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. या निर्णयाने शिंदे गटाला 'खरी शिवसेना' म्हणून मान्यता दिली होती. सरोदे यांनी हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे म्हटले.
> इतर संबंधित प्रकरणे: सरोदे यांनी शिवसेना (UBT) च्या आमदार रवींद्र वायकर यांच्या अपात्रतेच्या नोटीशी संबंधित टिप्पणी केल्या आहेत. तसेच, ते निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात बोलले आहेत, ज्यात धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्यात आले.
> ऑगस्ट 2025 मध्ये सरोदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत भविष्यवाणी केली की, पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हावर 14 सप्टेंबरला निर्णय येईल, ज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा अंत होईल. त्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर टीका केली, असंवैधानिक प्रक्रिया आणि पक्ष चोरी म्हणून वर्णन केले.
> जुलै 2025 च्या सुनावणीत सरोदे यांनी म्हटले की, हा खटला 2023 पासून प्रलंबित आहे आणि न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासासाठी लवकर निकाल आवश्यक आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या चिन्ह वाटपाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आणि शिंदे गटाच्या कृतींना असंवैधानिक म्हटले. ते म्हणाले की, न्यायालयाचा निर्णय लोकांच्या हृदयातील न्यायाशी जुळेल आणि राजकीय पक्षांच्या फुटीवर देशव्यापी प्रभाव पडेल.
> ऑक्टोबर 2025 मध्ये एका मुलाखतीत सरोदे यांनी म्हटले की, जर निकाल शिंदे गटाविरोधात आला तर त्यांना दुसऱ्या राजकीय पक्षात जावे लागेल. त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने कायद्याच्या आधारावर विश्वास व्यक्त केला आणि राजकीय पक्षांच्या नेतृत्व आणि फुटीबाबत चर्चा केली.
> सरोदे यांची भूमिका मुख्यतः शिवसेना (UBT) च्या हक्कांसाठी लढण्याची आहे, ज्यात ते असंवैधानिक फुटीविरोधात बोलतात. हे प्रकरण अद्याप सुरू असून, तेलंगणा आमदार अपात्रता प्रकरणासारख्या इतर निर्णयांचा प्रभाव महाराष्ट्रावर पडू शकतो, असे ते म्हणतात.