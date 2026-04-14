English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • 10 मजली बिल्डींग मावेल एवढा खड्डा कशासाठी केलाय? मेट्रोनंतर मुंबईच्या पोटात नवा मेगा प्रोजेक्ट; जोरात सुरुय काम

Explained 10 Floor High Building Underground: मुंबईकरांना कल्पनाही नसेल पण मुंबईत एक भलामोठा प्रोजेक्ट चक्क जमिनीखाली उभारला जातोय. या प्रोजेक्टबद्दलच जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 14, 2026, 12:37 PM IST
मुंबईच्या पोटात काय सुरु आहे? (फोटो प्रातिनिधिक आहे, सौजन्य ग्रोक AI वरुन साभार)

Explained 10 Floor High Building Underground: मुंबईच्या पोटात तब्बल 10 मजली इमारतीएवढं खोदकाम करण्यात आलं असून इथं एक मेगा प्रोजेक्ट साकारला जातोय. अनेक मुंबईकरांना याची कल्पनाही नाही पण त्यांच्या लाडक्या शहरामध्ये सुरु असलेला हा प्रोजेक्ट नेमका आहे काय? इथं काय उभं राहणार आहे? जमिनीखाली काय सुरु आहे? या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊयात...

Add Zee News as a Preferred Source

कोणता प्रोजेक्ट?

ज्या प्रोजेक्टबद्दल आपण बोलतोय तो मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आहे. वांद्रे - कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथे मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील भूमिगत स्थानकाचे बांधकाम वेगाने सुरू आहे. भुयारीकरणाचे सुमारे 95 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पातील हे एकमेव भूमिगत स्थानक आहे. सध्या या प्रकल्पाशी संबंधित इतर पायाभूत कामेही जलद गतीने सुरू आहेत.

10 मजली इमारतीच्या उंची इतकी खोली

बुलेट ट्रेनच्या कुर्ल्यातील भूमिगत स्थानकासाठी सुमारे 32.55 मीटर खोलीपर्यंत खोदकाम करण्यात येत आहे. ही खोली जवळपास 10 मजली इमारतीच्या उंची इतकी आहे. 

एकूण 6 फ्लॅटफॉर्म

फलाट सुमारे 26 मीटर खोलीवर बांधला जाणार आहे. स्थानकात कॉन्कोर्स आणि सर्व्हिस फ्लोअर असे तीन मजले असतील. एकूण 6 फलाट प्रस्तावित असून प्रत्येकाची लांबी सुमारे 415 मीटर असेल.

मेट्रो आणि रस्त्यांशी कनेक्टीव्हिटी

प्रवाशांच्या सोयीसाठी या बुलेट ट्रेन कुर्ल्यातील भूमिगत स्थानकाला मेट्रो आणि रस्ते मार्गाने जोडण्यात येणार आहे. दोन स्वतंत्र प्रवेशद्वारे तयार केली जात असून त्यापैकी एक मेट्रो लाईन 2 बी शी जोडले जाणार आहे. तर दुसरे एमटीएनएल इमारतीच्या दिशेने असेल. 

आठ तासांचा प्रवास 2 तासांमध्ये

भारतातील पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प म्हणजे मुंबई ते अहमदाबाद हाय स्पीड रेल 508 किलोमीटर लांबीचा आहे. जापानच्या शिनकानसेन तंत्रज्ञानावर आधारित असून, कमाल वेग 350 किमी/तास असेल. मुंबई-अहमदाबाद अंतर 8 तासांऐवजी फक्त 2 तासांत पार होईल.

बांधकाम कसं केलं?

स्थानकात नैसर्गिक प्रकाशासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी सुमारे 18.7 लाख घन मीटर माती उपसण्यात आली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. बांधकामस्थळी ताशी 120 घन मीटर क्षमतेचे तीन बॅचिंग प्लांट कार्यरत आहेत. काँक्रीटचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी आईस आणि चिलर प्लांटचा वापर केला जात आहे.

पायाचे काम

एम - 60 ग्रेड काँक्रीटने, तर कॉलमचे काम एम 80 ग्रेड काँक्रीटने केले जात आहे. स्थानकाच्या पायासाठी सुमारे दोन लाख घन मीटर काँक्रीट लागणार असून आतापर्यंत एक लाख घन मीटरपेक्षा अधिक काँक्रीट टाकण्यात आले आहे. याशिवाय, सेकंड पाइलिंग (3388), कॅपिंग बीम (2203 आरएमटी) आणि फ्लड वॉल (2078 आरएमटी) यांची कामे 100 टक्के पूर्ण झाली आहेत. बांधकामस्थळी आधुनिक काँक्रीट लॅबही उभारण्यात आली आहे. 

किती स्टेशन्स आहेत?

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पात गुजरातमध्ये 8 आणि महाराष्ट्रात 4 अशी एकूण 12 स्थानके आहेत. त्यात वांद्रे-कुर्ला संकुल, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सुरत, भरूच, बडोदे, आणंद, अहमदाबाद आणि साबरमती ही स्थानके आहेत. 

कोणाच्या माध्यमातून साकारला जातोय प्रोजेक्ट

'नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड'च्या माध्यमातून हा प्रकल्प साकारला जात आहे. प्रत्येक स्थानकाचे काम वेगवेगळ्या टप्प्यात आहे. 'नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड'ने सर्व तांत्रिक चाचण्या स्थानिक पातळीवरच केल्या जात आहेत. या प्रकल्पाच्या प्रगतीमुळे मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था अधिक वेगवान आणि आधुनिक होण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडत असल्याचे मानले जात आहे, अशी माहिती दिली आहे. 

खर्च किती आला?

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठीचा एकूण 1.98 लाख कोटी रुपये इतका खर्च होणार आहे. मूळ 1.08 लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चापेक्षा ही रक्कम 83 टक्के अधिक आहे. मूळ अंदाजित खर्चामध्ये 90 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. जमीन अधिग्रहणात 4 वर्ष उशीर झाल्याने तसेच महागाई, कोविड आणि डिझाइन-टेंडरिंग पूर्ण झाल्यानंतर झालेला खर्च वाढल्याने प्रकल्पाची किंमत वाढली आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
MumbaiExplainedAhmedabadBullet Train Projectunderground station at bkc

