/Explained: राहुल गांधींना मुंबई हायकोर्टाचा झटका! पंतप्रधान मोदींवरील टिप्पणीप्रकरणी मानहानीचा खटला रद्द करण्यास नकार, नेमकं प्रकरण काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासंदर्भात 2018 मध्ये केलेल्या विधानावरून दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या खटल्याला आव्हान देणारी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. राहुल गांधींना नरेंद्र मोदींना "कमांडर-इन-थीफ" (commander-in-thief) म्हटलं होतं. राहुल गांधी यांनी समन्स बजावण्याचा आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांनी हा आदेश दिला.
राफेल लढाऊ विमान करारासंदर्भात केलेल्या या टिप्पणीमुळे "पंतप्रधान मोदींच्या समर्थकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या" अशी तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीवरून कारवाई सुरू करण्याचे आदेश मुंबईतील दंडाधिकाऱ्यांनी ऑगस्ट 2019 मध्ये दिले होते, ज्याला गांधींनी आव्हान दिले होते. भाजपचे सदस्य महेश श्रीश्रीमाल यांनी ही तक्रार केली होती.
भाजप सदस्य महेश श्रीश्रीमाल यांनी गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल करताना आरोप केला होता की, सप्टेंबर 2018 मध्ये गांधी यांनी राजस्थानमध्ये एक रॅली काढली होती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात बदनामीकारक वक्तव्ये केली होती. या बदनामीकारक वक्तव्यामुळे, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोदींना कथितरित्या ट्रोल करण्यात आले होते. ऑगस्ट २०१९ मध्ये, दंडाधिकाऱ्यांनी गांधी यांना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले. जुलै २०२१ मध्ये गांधी यांना समन्स मिळाल्यानंतर, त्यांनी या समन्सला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
"संबंधित आदेशात कोणतीही स्पष्ट बेकायदेशीरता किंवा विसंगती नसल्यामुळे, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम 482 अन्वये असलेल्या अंतर्निहित अधिकारांचा वापर करून यात हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही. एकूण वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीचा विचार करता, या न्यायालयाला संबंधित आदेशात कोणतीही त्रुटी आढळत नाही," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
दरम्यान न्यायालयाने राहुल गांधींना दंडाधिकारी न्यायालयासमोर हजर राहण्यापासून सहा आठवड्यांची सवलत दिली आहे. ज्यामुळे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात त्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी वेळ मिळाला. राहुल गांधींच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा मिळावी अशी विनंती उच्च न्यायालयाकडे केल्यानंतर ही सवलत देण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी 16 डिसेंबर 2021 रोजी ही कार्यवाही स्थगित केली होती. तसेच, गांधींना दंडाधिकाऱ्यांसमोर प्रत्यक्ष हजर राहण्यापासूनही न्यायालयाने सवलत दिली होती.
वरिष्ठ वकील सुदीप पासबोला आणि वकील कुशल मोर यांनी असा युक्तिवाद केला की, गांधींवरील तक्रार ही बिनबुडाची व कायदेशीरदृष्ट्या टिकण्यासारखी नाही आणि ती केवळ त्रास देण्याच्या उद्देशाने दाखल केली गेली आहे; कारण अशा प्रकारची तक्रार केवळ संबंधित पीडित व्यक्तीच दाखल करू शकते. तक्रारदाराच्या वतीने बाजू मांडताना वकील रोहन महाडिक यांनी असा आग्रह धरला की, संबंधित विधानाचा रोख पक्षाच्या सर्व सदस्यांवर होता.
राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारदाराला कायदेशीर अधिकार प्राप्त आहे आणि प्राथमिक टप्प्यावरच ही तक्रार रद्द केली जाऊ नये; त्यांनी यावरही भर दिला की, सध्याच्या टप्प्यावर उच्च न्यायालयाने पुराव्यांचे मूल्यमापन करू नये.
"त्या बदनामीकारक विधानाचा वरकरणी विचार करता, त्यात पंतप्रधान, जे संबंधित राजकीय पक्षाचा प्रमुख चेहराही आहेत, यांचा उल्लेख 'चोरांचा म्होरक्या' (Commander of Thieves) आणि चोरीच्या कृत्यांमध्ये सहभागी असलेली व्यक्ती असा करण्यात आला आहे. त्यामुळे, प्राथमिक टप्प्यावरच असे म्हणता येणार नाही की, हा कथित बदनामीकारक आरोप केवळ पंतप्रधानांपुरता मर्यादित आहे आणि तो पक्ष व नेतृत्वाशी, ज्यामध्ये पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे, स्पष्टपणे संबंधित असलेल्या इतरांना लागू होऊ शकत नाही," असे न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या एकल खंडपीठाने नमूद केले.
या आरोपांचा परिणाम केवळ पंतप्रधानांवर झाला की इतर भाजप सदस्यांवरही, हे पुराव्यांवर अवलंबून आहे आणि याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नव्हे, तर संबंधित कनिष्ठ न्यायालयाने (trial court) घ्यायला हवा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
"वरील कारणांमुळे, तसेच संबंधित आदेशात कोणतीही स्पष्ट बेकायदेशीरता किंवा त्रुटी नसल्यामुळे, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम 482 अन्वये असलेल्या अंतर्निहित अधिकारांचा (inherent jurisdiction) वापर करून यात हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही. या न्यायालयाला संबंधित आदेशात कोणतीही त्रुटी आढळलेली नाही," असे खंडपीठाने म्हटले.