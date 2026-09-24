/Explained: बोरीवलीत मिळायचा फक्त ₹26 हजारांना फ्लॅट! आज त्याच जागेचा भाव पाहून बसेल धक्का; 50 वर्षांत मुंबई किती महागली?

मुंबईत घर घेणे आज सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याची चर्चा नेहमीच होते. मात्र, जवळपास 50 वर्षांपूर्वी मुंबईतील घरांच्या किमती किती वेगळ्या होत्या, याची झलक देणारी एक जुनी जाहिरात सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. 1976 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या जाहिरातीनुसार, बोरीवलीमध्ये तब्बल 453 चौरस फुटांचा फ्लॅट फक्त ₹26,000 मध्ये उपलब्ध होता. आज याच भागातील प्रॉपर्टीच्या किमती प्रति चौरस फुटाला हजारो रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. हा दर कसा वाढत गेला? समजून घेऊया.
1976 मधील जाहिरातीत या घराचे क्षेत्रफळ सुमारे 453 चौरस फूट असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. घरामध्ये दोन खोल्या, किचन, बाथरूम आणि स्वतंत्र शौचालय होते. आजच्या प्रॉपर्टीच्या भाषेत पाहिल्यास या घराची रचना साधारण 1 BHK स्वरूपाची म्हणता येईल. मात्र, 1970च्या दशकातील वृत्तपत्रांमधील जाहिरातींमध्ये आजच्याप्रमाणे BHKची संज्ञा प्रमाणित पद्धतीने वापरली जात नव्हती.
या जुन्या जाहिरातीतील आणखी एक महत्त्वाची माहिती म्हणजे घरासाठी पैसे चेकद्वारे भरण्याची सुविधा होती. खरेदीदाराला घराचा ताबा 10 महिन्यांच्या आत देण्यात येणार असल्याचे जाहिरातीत सांगण्यात आले होते. इच्छुक ग्राहकांना प्रॉपर्टी पाहण्यासाठी 4 जानेवारी 1976 रोजी सकाळी 10 ते दुपारी 2 या वेळेत साइटवर येण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. आजच्या तुलनेत त्या काळातील घर खरेदीची प्रक्रिया आणि जाहिरातीची भाषा दोन्ही वेगळी असल्याचे यातून दिसते.
आजच्या बोरीवलीतील प्रॉपर्टीच्या किमती पाहिल्या तर 1976च्या तुलनेत प्रचंड वाढ झाल्याचे दिसते. रिअल इस्टेट तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, बोरीवलीमध्ये सध्या सरासरी फ्लॅटचा दर सुमारे ₹32,000 ते ₹35,000 प्रति चौरस फूट असल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रीमियम प्रोजेक्ट्समध्ये हा दर ₹40,000 ते ₹54,000 प्रति चौरस फूट इतका पोहोचला आहे. काही प्रॉपर्टीची किंमत तर सुमारे ₹56,000 प्रति चौरस फुटापर्यंत असल्याचे वृत्त आहे.
1976 मधील 453 चौरस फुटांच्या फ्लॅटची किंमत ₹26 हजार होती. आज बोरीवलीतील सरासरी दर ₹32,000 ते ₹35,000 प्रति चौरस फूट धरला, तर त्याच क्षेत्रफळासाठी साधारण ₹1.45 कोटी ते ₹1.59 कोटी एवढी किंमत लागू शकते. मात्र, हा केवळ प्रति चौरस फुटाच्या दरावर आधारित साधा हिशोब आहे. प्रत्यक्ष बाजारभाव हा इमारतीचे वय, लोकेशन, कार्पेट/बिल्ट-अप क्षेत्रफळ, मजला, सुविधा, पुनर्विकासाची स्थिती आणि इतर घटकांवर अवलंबून बदलू शकतो.
ही जाहिरात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर शेअर झाल्यानंतर मुंबईतील जुन्या घरांच्या किमतींबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली. अनेकांनी 1970 आणि 1980च्या दशकात त्यांच्या आई-वडिलांनी किंवा आजी-आजोबांनी खरेदी केलेल्या घरांच्या आठवणी शेअर केल्या. काही जणांनी मात्र महत्त्वाचा मुद्दा मांडला—1976 मधील ₹26 हजार आणि आजचे ₹26 हजार यांची क्रयशक्ती समान नाही. त्यामुळे केवळ किंमतींची तुलना करून त्या काळातील घर किती स्वस्त होते, याचा पूर्ण अंदाज लावता येत नाही. महागाई, त्या काळातील पगार आणि उत्पन्न यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
गेल्या पाच दशकांत बोरीवलीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण झाले. एकेकाळी गावं आणि शेतीप्रधान परिसर असलेल्या या भागात आता मोठ्या हाउसिंग सोसायट्या, पुनर्विकास प्रकल्प आणि प्रीमियम उंच इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. सुधारलेली वाहतूक व्यवस्था, रस्ते, नागरी सुविधा आणि मुंबईच्या उत्तरेकडील विस्तारामुळे बोरीवली महत्त्वाचे निवासी केंद्र बनले. आजच्या किमती आणि 1976 मधील ₹26 हजारांची जाहिरात यांची तुलना केली की, मुंबईच्या रिअल इस्टेट बाजाराने पाच दशकांत किती मोठा प्रवास केला आहे, याची कल्पना येते.