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Explained: दिशा सालियन केसचा गुंता सुटणार, दिल्लीहून आलेल्या CBI अधिकारी सीमा पाहुजा कोण आहेत? हाथरस, उन्नाव अन् आरजीकर प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका

बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची माजी मॅनेजर दिशा सालियन  हिच्या मृत्यूबाबत सीबीआय (CBI) चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 16, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:01 PM IST
Explained: दिशा सालियन केसचा गुंता सुटणार, दिल्लीहून आलेल्या CBI अधिकारी सीमा पाहुजा कोण आहेत? हाथरस, उन्नाव अन् आरजीकर प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका
Image Credit: Who is Seema Pahuja

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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Explained: दिशा सालियन केसचा गुंता सुटणार, दिल्लीहून आलेल्या CBI अधिकारी सीमा पाहुजा कोण आहेत? हाथरस, उन्नाव अन् आरजीकर प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका
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