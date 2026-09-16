/Explained: दिशा सालियन केसचा गुंता सुटणार, दिल्लीहून आलेल्या CBI अधिकारी सीमा पाहुजा कोण आहेत? हाथरस, उन्नाव अन् आरजीकर प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात एफआयआर दाखल केली आहे. या एफआयआरमध्ये शिवसेना UBTचे आमदार आदित्य ठाकरे, अभिनेता डिनो मोरिया, सूरज पांचोली, रिया चक्रवर्ती यांची नावे आहेत. इतकंच नव्हे तर दिशा सालियनचा प्रियकर रोहन रॉयचं नावदेखील एफआयआरमध्ये आहे. या प्रकरणात मोठ्या राजकीय व्यक्तींची नावे आल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. या दरम्यानच सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.
दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आपल्या मुलीच्या मृत्यूची नव्यानं चौकशी करण्याची आणि सीबीआयद्वारे तपास करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर हायकोर्टानं दिलासा देत, याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश, सीबीआयला दिलेले. आता या प्रकरणी तीन पानांचा एफआयआर आणि सात पानांचा जबाब सादर करण्यात आला आहे.
दिशा सालियन प्रकरणात सीआयच्या तपासाला वेग आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआय अधिकारी सीमा पाहुजा या करत आहेत. सीमा पाहुजा या सीबीआयच्या वरिष्ठ आणि त्यांत अनुभवी महिला तपास अधिकारी आहेत. देशातील अनेक गाजलेल्या आणि हाय प्रोफाइल केस त्यांनी हाताळल्या आहेत. त्यात हाथरस, उन्नाव अन् गुडिया मर्डर केसचा समावेश आहे. सीमा यांची टीम दिशाचा प्रियकर रोहन रॉयच्या घरी झालेल्या पार्टीत जे लोक आले होते. त्या सगळ्यांचा जबाब नोंदवणार आहे.
सीमा पाहुजा सध्या दिल्लीतील सीबीआय मुख्यालयाच्या 'स्पेशल क्राईम्स युनिट'मध्ये पोलीस अधीक्षक (SP) म्हणून कार्यरत आहेत. या आधी त्या चंदीगढ सीबीआयमध्ये ASP पदावर कार्यरत होत्या. वेगवान पद्धतीने आणि गुंतागुंतीचे गुन्हे सोडवण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. सीबीआयमधील अत्यंत विश्वासू आणि धाडसी अधिकारी म्हणून त्यांची ख्याती आहे. दिशा प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी त्या अलीकडेच दिल्लीहून मुंबईत पोहोचल्या आहेत. तसंच, तपास अधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक पुरण कुमार आणि इतर त्यांना तपासात मदत करणार आहेत. न्यायवैद्यक फॉरेन्सिकच्या सखोल ज्ञानासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सीमा पाहुजा यांनी तपास यंत्रणेत एक मजबूत प्रतिष्ठा निर्माण केली आहे.
गुंतागुंतीचे गुन्हे सोडवण्यातील व बारकाईने तपास या त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल त्यांना 2021 मध्ये सर्वोत्कृष्ट तपास अधिकारी म्हणून सुवर्णपदक मिळाले. त्यांच्यासोबत काम केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मते, सीमा पाहुजा यांनी आपल्या कारकिर्दीत राष्ट्रीय लक्ष वेधून घेणारी गुंतागुंतीची, संवेदनशील आणि भावनिक प्रकरणे हाताळली आहेत.
सीमा पाहुजा यांनी 2024 मध्ये घडलेली कोलकत्ता आरजीकर रेप केस आणि 2020 मधील हाथरस सारख्या मोठ्या प्रकरणात तपास अधिकारी म्हणून महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. 2017 मध्ये घडलेल्या उन्नाव रेप केसबरोबरच शिमला येथे 16 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाचा तपास केला होता. शिमला केसमधील गुंतागुंतीचे प्रकरण सोडवण्यासाठी त्यांनी आधुनिक फॉरेन्सिक टूल्सचा वापर केला होता. त्यावरुन त्यांची प्रशंसादेखील करण्यात आली होता.
दिशा सालियनचा मृत्यू 8 जून 2020मध्ये झाला होता. तब्बल 6 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा दिशा सालियनची केस चर्चेत आली आहे. त्यामुळं तब्बल 6 वर्षांनंतर या केसचा गुंता सोडवणे सीमा यांच्यापुढे आव्हानात्मक आहे.
सहा वर्षापूर्वी झालेल्या दिशा सालियन यांच्या मृत्यूच्या परिस्थितीची सीबीआयकडून नव्याने चौकशी केली जात आहे. न्यायालयानेही या प्रकरणात यापूर्वी झालेली चौकशी अपुरी असल्याचे निरीक्षण नोंदवत सखोल तपासाची आवश्यकता व्यक्त केली होती. मात्र, तपासातून ठोस पुरावे समोर येईपर्यंत कोणालाही आरोपी मानले जाऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची माजी मॅनेजर दिशा सालियन हिच्या मृत्यूबाबत सीबीआय (CBI) चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले. तसेच, या प्रकरणी एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिलेले. अशातच आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सीबीआयनं याप्रकरणी एफआयआर दाखल केलाय. तसेच, उद्धव ठाकरे,आदित्य ठाकरेंच्या चौकशीची सीबीआय मागणी करणार आहे. याव्यतिरिक्त दिनो मारिया, रिया चक्रवर्तीच्या चौकशीचीही सीबीआय मागणी करणार आहे. दरम्यान, CBI कडून एफआयआरची कॉपी हायकोर्टाला दिली जाणार आहे.