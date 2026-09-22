Explained: मुंबईत डबल डेक्कर ब्रीजवरुन कोसळलेल्या BMW चा स्पीड किती होता? पोलिसांनीच दिली हादरवणारी माहिती

रविवारी सकाळी मुंबईतील कोस्टल रोडवरील उड्डाणपुलावरून एक बीएमडब्यू कार खाली कोसळून भीषण अपघात झाला. ही कार 75 फूट म्हणजेच जवळपास सात मजली इमारती इतक्या उंचीवरुन खाली बांधकाम सुरू असलेल्या पार्किंगच्या जागेवर पडली. या अपघातामध्ये कारमधील चौघांपैकी तिघांचा मृत्यू झाला असून कार अपघाताचा सीसीटीव्ही व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओमध्ये कार कशाप्रकारे ब्रीजवरुन हवेतच चार गिरक्या खात खाली पडली आणि जमीनवर आदळल्यानंतर कशी दोनदा आपटली हे दिसत आहे. हा व्हिडीओ पाहून सर्वांनाच धक्का बसला असून देशभरात या अपघाताची चर्चा आहे. मात्र हा व्हिडीओ पाहून ही कार नेमक्या किती स्पीडमध्ये होती याबद्दलही चर्चा सुरु असतानाच आता पोलिसांनीच यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.
रविवारी पहाटे 5.20 च्या सुमारास हाजी अलीजवळील 'लोटस जेटी'जवळ झालेल्या अपघातात कारमधील तीन महाविद्यालयीन विद्यार्थींच्या जागीच मृत्यू झाला तर चौथा विद्यार्थी गंभीर जखमी झाला. कोस्टल रोडवरील डबर डेक्कर ब्रीजवर वळण घेताना अती वेगात असल्याने नियंत्रण सुटल्यामुळे बीएमडब्ल्यू (BMW) कार पुलावरील संरक्षक भिंत तोडून खाली कोसळली. या घटनेपूर्वी नक्की काय घडले होते याचा तपास सध्या पोलीस करत आहेत. चालकाने मद्यपान केलं होतं का? किंवा कारमध्ये काही तांत्रिक बिघाड झालेला का? याचाही पोलीस शोध घेत आहेत.
कोस्टल रोडवरील पुलाच्या संरक्षक भिंतीला धडकल्यानंतर गाडी ज्या दिशेने धावत होती त्याच दिशेला खाली फेकली गेली. चालकाने वळण घेतलंच नाही असं सीसीटीव्ही व्हिडीओवरुन दिसून येतं. मात्र प्रचंड वेगात असणारी ही गाडी नेमक्या किती स्पीडला धावत होती याबद्दल बोलताना ताडदेव पोलिसांनी, अपघात होण्यापूर्वी ही बीएमडबल्यू कार सुमारे ताशी 120 किमी वेगाने धावत असावी, असे सांगितले आहे. मात्र, गाडीचा नेमका वेग तपासादरम्यान निश्चित केला जाईल असंही पोलिसांनी नमूद केलं आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी पुढे माहिती देताना, मुंबई कोस्टल रोडच्या मुख्य मार्गिकेवर (कॅरेजवे) वाहनांची वेगमर्यादा ताशी 80 किलोमीटर इतकी आहे. समुद्राखालून जाणाऱ्या दुहेरी बोगद्यांमध्ये ही मर्यादा ताशी 60 किलोमीटर, तर रॅम्प आणि वळणांवर वेगमर्यादा ताशी 40 किलोमीटर इतकी कमी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे 120 किमी प्रती तास वेगाने धावणारी ही अपघातग्रस्त कार वळणावर निर्धारित करण्यात आलेल्या 40 किमी प्रती तास या वेगमर्यादेच्या तिप्पट वेगाने धावत होती.
पोलिसांनी सांगितले की, दक्षिण मुंबईतील मरीन ड्राइव्हवरून चौघे जण परतीचा प्रवास करत असताना हा अपघात झाला. अपघात पाहणाऱ्या एका वाहनचालकाने पोलीस नियंत्रण कक्षाला याची माहिती दिली. या घटनेमुळे कोस्टल रोडवरील वाहनांच्या अतिवेगाच्या समस्येकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. पोलिसांनी सांगितले की, महागड्या स्पोर्ट्स कारसह अनेक कार आणि एसयूव्ही (SUVs) या मार्गाचा वापर एखाद्या 'रेसट्रॅक'सारखा करत अनेकदा निश्चित वेगमर्यादेचे उल्लंघन करतात. कारच्या अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीसंदर्भात तपास करताना कारचा नेमका वेगही महत्त्वाचा घटक असेल असं सांगितलं आहे. विशेष म्हणजे, 2024 मध्ये हा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला झाल्यापासून या बीएमडब्ल्यूच्या अपघातातील तिघांचा समावेश केला तर इथं एकूण सात जणांचा मृत्यू झाला आहे.
अपघातातील चारही जखमींना उपचारासाठी नायर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यापैकी तिघांचा मृत्यू झाला आहे. नायर रुग्णालयाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून सकाळी 8.40 वाजता मिळालेल्या माहितीनुसार, 21 वर्षीय आणि 17 वर्षीय तरुणांसह तिघांना मृत घोषित करण्यात आले आहे. 20 वर्षीय तरुणावर ट्रॉमा वॉर्डमध्ये उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती गंभीर आहे. आदित्य ओसवाल असं 23 वर्षीय जखमी तरुणाचं नाव आहे. तर मृत्यू झालेल्यांमध्ये चालक सनाय गुज्जर (21 वर्ष) धैर्य सेठ (17 वर्ष) आणि आदित्य जकसानिया (19 वर्ष) यांचा समावेश आहे. सनाय चालवत असलेली ही बीएमडब्ल्यू कार गुज्जर कुटुंबाच्या मालकीची आहे. हे चारही तरुण गुजरातच्या अहमदाबादचे आहेत. ते मुंबईत विलेपार्ले परिसरातील मॅनेजमेंट महाविद्यालयात बीबीएचे शिक्षण घेत होते.