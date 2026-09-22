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Explained: मुंबईत डबल डेक्कर ब्रीजवरुन कोसळलेल्या BMW चा स्पीड किती होता? पोलिसांनीच दिली हादरवणारी माहिती

बीएमडब्ल्यू कारने पुलावरील संरक्षक भितींचा कठडा तोडला आणि ती खालच्या पार्किंग लॉटमध्ये आदळली. एखाद्या चित्रपटातील दृष्य वाटावं असा हा सारा प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाल्यानंतर या कारचा स्पीड किती होता असा प्रश्न विचारला जातोय. याचं उत्तर पोलिसांनीच दिलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 22, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 08:54 AM IST
Explained: मुंबईत डबल डेक्कर ब्रीजवरुन कोसळलेल्या BMW चा स्पीड किती होता? पोलिसांनीच दिली हादरवणारी माहिती
Image Credit: समोर आली हादरवणारी माहिती

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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