Explained : 'गरीबनगर' कारवाईचा बदला घेण्यासाठी दहशतवादी हल्ल्याचा कट! आतापर्यंत कधी कधी हादरली मुंबई?

Mumbai Crime News : मुंबईतील वांद्र्यातील गरीबनगर परिसरातील अवैध बांधकामांवर काही दिवसांपूर्वी हातोडा मारण्यात आला. या कारवाईचा बदला घेण्यासाठी मुंबईसह दिल्लीवर दहशतवादी हल्ला करण्याचा कट रचण्यात आला हातो. दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत 9 जणांना अटक झाली त्यांनी ही धक्कादायक माहिती दिली. हे 9 जण आयएसआस (ISI) या पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणेच्या संपर्कात होते, अशी माहिती चौकशीत पुढे आली. भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईवर यापूर्वी अनेक दहशतवादी हल्ले आणि बॉम्बस्फोट झाले आहेत.
1993 ते 2008 या 15 वर्षांच्या काळात मुंबईला अनेक वेळा हादरून सोडलंय. पुन्हा मुंबईवर भीषण दहशतवादी होणार होता, याविचाराने अंगावर काटा येतो. दहशतवादी हल्ला म्हटल्यावर मुंबईकरांना 26/11 इतिहासातील सर्वात घातक आणि भयानक दहशतवादी हल्ला डोळ्या समोर येतो. तर 2006 मधील मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट डोळ्यासमोर आल्यावर मनं सुन्न होतं. एक नजर टाकूयात मुंबईत झालेल्या प्रमुख दहशतवादी हल्ल्यांच्या मालिकेवर...
12 मार्च, 1993 (मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट) : हा मुंबईच्या इतिहासातील सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला होता. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एअर इंडिया बिल्डिंग आणि झवेरी बाजार यासह एकाच वेळी 12 ठिकाणी बॉम्बस्फोटांची मालिका घडली. या दहशतवादी हल्ल्यात 257 लोकांचा नाहक बळी गेला होता आणि 1,400 हून अधिक लोक जखमी झाले होते.
6 डिसेंबर, 2002 (घाटकोपर) : ती रात्रपण मुंबईसाठी हादरून सोडणारी होती. नेहमी प्रमाणे मुंबईकर आपला प्रवास करत होते. तेव्हाच घाटकोपर स्टेशनजवळ बेस्ट बसमध्ये बॉम्बस्फोट झाला, ज्यात दोन जणांचा मृत्यू झाला आणि 28 जण जखमी झालं होते.
27 जानेवारी, 2003 (विले पार्ले) : विले पार्ले रेल्वे स्टेशनजवळ सायकलमध्ये बॉम्बस्फोट झाला. हा स्फोट छोटा होता पण मुंबईकरांमध्ये भीती बसवण्यासाठी पूरेसा होता. यात एका व्यक्तीचा नाहक जीव गेला होता.
13 मार्च, 2003 (मुलुंड) : दहशतवाद्यांना माहितीय लोकल ही मुंबईकरांची लाइफलाइन आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांकडून अनेक वेळा लोकल ट्रेनला टॉर्गेट करण्यात येतं. या दिवशीही मुलुंड स्टेशनजवळ लोकल ट्रेनच्या डब्यात बॉम्बस्फोट करण्यात आला ज्यात 10 प्रवाशांचा जीव गेला आणि 70 जण जखमी झाले.
28 जुलै, 2003 (घाटकोपर): दहशतवाद्याकडून कायम सार्वजिनक वाहतूक व्यवस्थेवर लक्ष्य करण्यात आलं. कारण एका स्फोटाद्वारे मोठी जीवितहानी करता येते. दहशतवाद्यांनी पुन्हा एकदा घाटकोपरमध्ये बेस्ट बसमध्ये बॉम्बस्फोट घडवून आणला. ज्यात 4 जणांचा मृत्यू आणि 32 जण जखमी झाले होते.
25 ऑगस्ट, 2003 (गेटवे ऑफ इंडिया आणि झवेरी बाजार) : दहशतवाद्यांनी कायम मुंबईतील असे परिसराला लक्ष्य केलंय ज्यामुळे जीवितहानीसोबत मुंबईच्या आर्थिक बाजूला धक्का बसेल. त्यामुळे त्यांनी या दिवशी दक्षिण मुंबईतील दोन सर्वात वर्दळीच्या भागांमध्ये म्हणजे गेटवे ऑफ इंडिया आणि झवेरी बाजाराला लक्ष्य केलं. भीषण कार बॉम्बस्फोटमुळे मुंबई हादरली होती. या बॉम्बस्फोटामध्ये 52 जणांचा जीव गेला आणि 150 हून अधिक जण जखमी झाले होते. .
11 जुलै, 2006 (मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट ): ही घटना आजही आठवली की अंगावर शहारा येतो. पश्चिम रेल्वे मार्गावर सात लोकल ट्रेन्सला ऐन गर्दीच्या वेळी संध्याकाळी जे मुंबईकर कामावरून घराकडे परत होते. एकाच वेळी अवघ्या 11 मिनिटांत लोकलमध्ये बॉम्बस्फोटांची मालिका घडली आणि मुंबई थांबली. कोणालाही काही कळण्यापूर्वी काही क्षणात होत्याच नव्हतं झालं होतं. कोणी आपला नवरा, कोणी मित्र कोणी मुलगा गमवला. या भीषण स्फोटात 189 लोकांचा नाहक बळी गेला होता. तर 800 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. या घटनेनंतर लोकलमधून पुन्हा प्रवास करताना मुंबईकरांचा हृदयाचा ठोका चुकत होता. कायम आपल्यासोबत त्या लोकलमधून प्रवास करणारा तो प्रवासी अचानक बळी ठरला.
26 नोव्हेंबर, 2008 (26/11 मुंबई हल्ले) : हा इतिहासातील सर्वात भयानक आणि अनपेक्षित होता. मुंबईसह देश हादरला होता. लश्कर-ए-तोयबाचे दहा पाकिस्तानी दहशतवादी समुद्राच्या मार्गाने मुंबईत घुसले. त्यानंतर त्या रात्री त्यांनी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताजमहाल पॅलेस हॉटेल, ट्रायडेंट-ओबेरॉय हॉटेल, नरिमन हाऊस आणि लिओपोल्ड कॅफे अंदाधुंद गोळीबार आणि ग्रेनेड हल्ले करुन मुंबईला हादरून सोडलं. हा हल्लातून मुंबईला 60 तास वेठीस धरलं होतं, ज्यात 166 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. एवढंच नाहीतर या हल्ल्यात महाराष्ट्र पोलीस दलाचे हिरो अशोक कामटे यांचा मृत्यू झाला. एटीएसचे प्रमुख हेमंत करकरे आणि विजय साळसकर यांनी महाराष्ट्राने गमावले.
13 जुलै, 2011 (13/7 मुंबई बॉम्बस्फोट) : संध्याकाळी झवेरी बाजार, ऑपेरा हाऊस आणि दादर (कबूतर खाना) येथे जवळपास एकाच वेळी तीन बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले. या दहशतवादी हल्ल्यात 26 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 130 हून अधिक लोक जखमी झालं.