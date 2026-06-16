मान्सून हरवला? कासवगतीनं सुरुय मोसमी वाऱ्यांचा प्रवास, एल निनोसह आणखी दोष कुणाचा?

Monsoon Update : देशाच्या बहुतांश राज्यांमध्ये पावसाचं प्रमाण तुलनेनं कमी झालं असून हा आकडा यंत्रणांचीसुद्धा धास्ती वाढवून गेला आहे. एल निनो या प्रणालीमुळं नैऋत्य मान्सून सध्या कासवगतीनं प्रवास करत आहे. आकाश अंशत: ढगाळ राहील असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला असला तरीही देशात 4 ते 15 जूनपर्यंत पावसाचं घटलेलं प्रमाण आणि नुकताच उपग्रहांनी टीपलेला फोटो पाहता पावसाचा लवलेष दूरदूरपर्यंत दिसत नाहीय हे स्पष्ट होतंय. जिथं वरील 10 दिवसांच्या कालावधीत 53.7 मिलीमिटर पाऊस पडणं अपेक्षित होतं, तिथं 19.2 मिलीमीटर इतकाच पाऊस झाला. ज्यामुळं पावसाचं प्रमाण 64 टक्के कमी झाल्याची आकडेवाही समोर आली.
उपग्रहानं टीपलेल्या छायाचित्रांमध्ये पावसाचे ढगच दिसत नसल्यामुळं देशात यंदाचा मान्सून कोलमडला असल्याचच स्पष्ट झालं. फक्त महाराष्ट्र, मुंबई नव्हे, तर देशाच्या बहुतांश राज्यांमध्ये पावसाची अशीच पडझड आतापासूनच पाहायला मिळत असल्यानं हवामान बदलांचा आणखी किती भीषण मारा पुढे सोसावा लागणार? हाच केविलवाणा प्रश्न विचारला जात आहे.
INSAT-3DS या उपग्रहानं टीपपेल्या छायाचित्रात हे चित्र आणखी भीषण रुपात पाहायला मिळालं. जिथं मध्य आणि दक्षिण भारतावर पावसाचे दाट ढग असणं अपेक्षित होतं, तिथंच आता अगदी निरभ्र आकाश पाहायला मिळत आहे. पूर्वोत्तर भारत, हिमालय पर्वतरांग आणि गंगेचं उत्तरेकडील पात्र या क्षेत्रावर पावसाचे ढग दिसत आहेत. तर, अरबी समुद्राच्या क्षेत्रात मात्र पाऊस कमकुवत होताना दिसत आहे.
एल निनो मान्सूनच्या प्रवासात खो घालणार हे स्पष्ट होतंच मात्र त्याव्यतिरिक्तसुद्धा नैऋत्य मान्सूनवर काही घटक परिणाम करताना दिसत आहेत. अर्ध्याहून अधिक जून महिना उलटला असला तरी कोकण, मुंबई इथं पावसाचे ढग दाखल झालेले नाहीत. मान्सूनचे वारे आले मात्र मान्सूनची सुरुवात झाली असं म्हणण्यास आवश्यक असल्याच्या निकषांची पूर्तता न झाल्यानं पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे असंच म्हणावं लागत आहे हे वास्तव.
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार मान्सूननं मध्य अरबी समुद्र आणि महाराष्ट्रासह कर्नाटकच्या उर्वरित भागांमध्येसुद्धा मान्सून प्रत्यक्षात स्थिरावण्यात आणखी 4 ते 5 दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. मध्य भारत आणि दिल्लीमध्ये मान्सूनशिवाय पश्चिमी झंझावात सक्रिय असल्यानं पश्चिम भारतातसुद्धा हीच स्थिती पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं आता थेट 25 जूननंतर पावसाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
यापूर्वी 2023 मध्ये मान्सूननं 25 जूननंतर मुंबईची वेस ओलांडली होती. मात्र सध्याचा उष्मा पाहता ही परिस्थिती आणखी भीषण असल्याचं म्हटलं जात आहे. पश्चिमी झंझावात कमकुवत झाल्यानंतर आणि आयओडी (Indian Ocean Dipole) चा परिणाम निवळल्यानंतर पावसासाठीची पूरक स्थिती थेट जूनअखेरीस सुरु होणार असून, तूर्तास पावसाची वाट पाहण्यावाचून इतर कोणताही पर्याय नागरिकांपुढे नाही, हीच वस्तुस्थिती आहे.