/IIT Bombay विद्यार्थी मृत्यू प्रकरणात मोठा पुरावा हाती! Exam Hall मधलं CCTV फुटेज सापडलं; दुपारी 1.25 वाजता साहिल..., प्राध्यापकांनी बाजूला नेलं अन्...

बॉम्बे आयआयटीमधील विद्यार्थी आत्महत्या प्रकरणामधील अनेक प्रश्नांची उत्तर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती समोर येत आहे. खात्रीलायक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता या प्रकरणामध्ये कॅम्पसमधील 15 मिनिटांचं सीसीटीव्ही फुटेज महत्त्वाचा पुरावा ठरणार आहे. सध्या हे सीसीटीव्ही फुटेज तपास करणाऱ्या पोलिसांच्या टीमसमोर आले असून त्यामध्ये काय दिसत आहे याची प्रथामिक माहिती पुढे आली आहे. नेमकं या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आहे काय ते पाहूयात...
आयआयटी बॉम्बे (पवई) येथे 18 सप्टेंबर रोजी दुसऱ्या वर्षाचा बीटेकचा विद्यार्थी साहिल रवींद्र वाकोडे (22) ने आत्महत्या केली. यवतमाळचा रहिवासी असलेला साहिल हा एनर्जी सायन्स अँड इंजिनिअरिंग विभागातील विद्यार्थी होता. साहिलचा मृतदेह वसतिगृह क्रमांक चारमधील आपल्या खोलीत छताच्या पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. ज्या दिवशी साहिलने स्वत:ला संपवलं त्याच दिवशी मिड-सेमिस्टर परीक्षेदरम्यान त्याला मोबाइल फोन वापरताना आणि प्रश्नपत्रिका चॅट जीपीटीवर अपलोड करून उत्तरे शोधताना रंगेहाथ पकडण्यात आले, असे आयाआयटीने सुरुवातीला सांगितले होते. साहिलला रंगेहात फकडणारे परीक्षा पर्यवेक्षक प्राध्यापक सूर्यनारायण दुल्ला यांनी त्याला समज दिली. तसेच याचा तुझ्या करिअरवर परिणाम होणार नाही, असंही दुल्ला यांनी साहिलला सांगितलं. त्यानंतर साहिल वसतिगृहात परतला आणि काही तासांत साहिलने आत्महत्या केली. त्याच्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई झाली नव्हती असंही आयआयटीने स्पष्ट केलं. या प्रकरणावरुन साहिलच्या आई वडिलांनी जातीभेद, छळ आणि दबाव असल्याचे आरोप केले. त्यामुळे नवीन वादाला तोंड फुटलं. मात्र आता या प्रकरणातील सीसीटीव्ही फुटेज समोर आलं आहे.
आयआयटी कॅम्पसमधील वर्गखोल्या आणि लॉबीमध्ये असलेल्या सीसीटीव्हीचे 18 सप्टेंबरचं फुटेज समोर आलं आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये परीक्षा हॉलमधील घटना उघड झाली आहे. दुपारी एक वाजता पेपर संपण्याच्या काही मिनिटे आधीचा प्रसंग यात कैद झालाय. दुपारी 12.30 ते 12.45 च्या दरम्यान साहिलने केलेला प्रकार समोर आला. साहिल थोडा वाकून त्याच्या खिशात काहीतरी पाहत असल्याचे फुटेजमध्ये दिसत आहे. प्राध्यापकाने साहिलला याबाबत विचारणा केल्याचे फुटेजमध्ये निदर्शनास आलं आहे. इतर विद्यार्थ्यांपासून संबंधित विद्यार्थ्याला या प्राध्यापकाने दूर नेल्याचं फुटेजमध्ये दिसल्याची माहिती मिळत आहे.
पोलिसांनी परीक्षा हॉलपासून हॉस्टेलपर्यंतच्या सीसीटीव्ही फुटेजचाही तपास केला आहे. त्यानुसार, परीक्षा हॉलमधून बाहेर पडल्यानंतर साहिल दुपारी सुमारे 1.25 वाजता आपल्या हॉस्टेलच्या खोलीत पोहोचला. तपास अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, खोलीत प्रवेश केल्यानंतर साहिल पुन्हा बाहेर आल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसलेले नाही. त्यानंतर खोलीचा दरवाजा उघडल्यानंतर त्याचा मृतदेह आढळून आला.
या प्रकरणाचा तपास आता पवई पोलिसांकडून मुंबई क्राइम ब्रँचकडे वर्ग करण्यात येत आहे. सोमवारी एसीपी धर्मवीर बनसोड यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने साहिलच्या हॉस्टेलच्या खोलीची सखोल झडती घेतली. यावेळी पंचनामा करण्यात आला.तपास पथकाकडून साहिलने कोणतीही चिठ्ठी किंवा सुसाइड नोट लिहून ठेवली होती का, याचाही शोध घेतला जात आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, सध्या खोलीतून कोणतीही सुसाइड नोट मिळालेली नाही. मात्र साहिलचा मोबाइल फोन आणि इतर डिजिटल उपकरणे पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहेत.
साहिल अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थी असून त्याच्या मृत्यूनंतर पालकांनी त्याच्याविरुद्ध जातीभेद करण्यात आला. त्याचा छळ झाला आणि त्याच्यावर दबाव होता असे आरोप केले. त्यांनी या प्रकरणामध्ये पोलिसांत तक्रार केली. भारतीय न्याय संहिता कलम 108 (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) आणि SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये एफआयआर दाखल झाली. प्राध्यापक सूर्यनारायण दुल्ला, संचालक आणि इतर अधिकाऱ्यांची नावे या तक्रारीमध्ये आहेत. या प्रकरणाचा तपास आता मुंबई गुन्हे शाखेकडे आहे. पालकांनी साहिलचा मृतदेह सात तासांनंतरही रुग्णालयात न घेण्याचा विरोध केला होता.
विद्यार्थ्यांनी साहिल्या आत्महत्येनंतर रस्त्यावर उतरुन या साऱ्याचा मोठा निषेध केला. संचालक शिरेश केदारे यांनी विद्यार्थ्यांच्या 18 मुद्द्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. यामध्ये या घटनेचा स्वतंत्र तपास, मानसिक आरोग्य सेवा सुधारणा, तक्रार निवारण यंत्रणा इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे. तसेच प्राध्यापक दुल्ला यांचे डीनपद तात्काळ काढून घेण्यात आले. संस्थेने आधीच्या निवेदनाबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आहे. मात्र आयआयटीमधील प्राध्यापक संघटनेने मात्र प्राध्यापक दुल्ला यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचं ठरवलं आहे.