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IIT Bombay विद्यार्थी मृत्यू प्रकरणात मोठा पुरावा हाती! Exam Hall मधलं CCTV फुटेज सापडलं; दुपारी 1.25 वाजता साहिल..., प्राध्यापकांनी बाजूला नेलं अन्...

मुंबई आयआयटीमध्ये 18 सप्टेंबर रोजी घडलेल्या घटनेचे पडसाद चौथ्या दिवशीही दिसून येत असतानाच या प्रकरणातील सर्वात मोठा पुरावा म्हणजेच सीसीटीव्ही फुटेज हाती लागलं आहे. त्यात काय आहे आणि या प्रकरणात आजपर्यंत काय काय घडलंय पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 22, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:19 AM IST
IIT Bombay विद्यार्थी मृत्यू प्रकरणात मोठा पुरावा हाती! Exam Hall मधलं CCTV फुटेज सापडलं; दुपारी 1.25 वाजता साहिल..., प्राध्यापकांनी बाजूला नेलं अन्...
Image Credit: या प्रकरणामध्ये मोठा पुरावा पोलिसांना सापडलाय (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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