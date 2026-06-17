/Explained : उद्धव ठाकरेंसाठी जून महिना धोक्याचा? शिवसेनेतील पहिलं बंड कोणी केलं? एकनाथ शिंदेंकडून पुन्हा त्याच तारखांचा खेळ

Explained Shiv Sena History Rebellion : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा हादरा बसला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंना पुन्हा एकदा मोठा झटका दिला आहे. शिवसेना UBT पुन्हा एकदा फुटला आहे. उद्धव ठाकरेंचे 6 खासदारांनी बंड करुन वेगळा गट स्थापन केला आहे. योगायोग म्हणजे 4 वर्षापूर्वी जूनमध्येच एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेत बंड केलं होतं, अनेकांनी शिंदेंचं नेतृत्त्व स्वीकारत ठाकरेंची साथ सोडली. आता पुन्हा जूनमध्येच ठाकरेंना धक्का बसला आहे. पुन्हा एकदा वर्धापन दिन, 22 जून आणि फुटीचं ग्रहण हे समीकरण जुळून येणार का? अशा चर्चांना तोंड फुटलंय.
एकनाथ शिंदे जे आज महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहे, ते एकेकाळी शिवसेनेचे कट्टर कार्यकर्ते होते. पण जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदेंनी ऐतिहासिक बंडखोरी करून महाराष्ट्रासह देशामध्ये सर्वात मोठा राजकीय भूकंप केला. उद्धव ठाकरेंसाठी जून महिन्यातील 21 ते 30 जून हे नऊ दिवस एका राजकीय धक्काचे होते. 20 जून 2022 रोजी विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदानानंतर रात्रीच्या रात्री एकनाथ शिंदे पक्षाच्या काही आमदारांना घेऊन सूरतला रवाना झाले होते.
एकनाथ शिंदे आमदार-खासदारांसह सूरत गुवाहाटीला निघून गेले होते. शिवसैनिकांना त्या बंडाची चार वर्षानंतर पुन्हा आठवण यासाठी झालीये कारण ठाकरेंच्या शिवसेनेत पुन्हा अस्वस्थता निर्माण झालीय. चार वर्षानंतर शिवसेना दुस-यांदा फुटली आणि हा योगायोग पाहा... ती फूटही जून महिन्यातच पडली होती आणि आताही फुटीचं वारं जून महिन्यातच वाहू लागलंय.
उद्धव ठाकरे भेटत नाही आमदारांचं ऐकत नाही अशी तक्रार गुवाहाटीला गेलेल्या आमदारांनी 2022 मध्ये केली होती. आताही उद्धव ठाकरेंची भेट होत नाही अशी तक्रार खासदारांची असल्याचं सांगण्यात येतंय. संजय राऊतांनी मात्र त्याचा इन्कार केलाय.
शिवसेनेनं मात्र ऑपरेशन टायगर 365 दिवस सुरुच असल्याचं सांगून ठाकरेंचं टेन्शन वाढवलंय. नगरसेवकांपासून शिवसैनिकांपर्यत सगळ्यांचाच शिवसेना प्रवेश होत असतो असं प्रताप सरनाईकांनी सांगितलंय. शिंदेंच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेऊन येणा-या खासदारांचं आम्ही स्वागत करु असं सरनाईकांनी सांगितलंय.
राजकारण म्हटलं तर सत्ता, संघर्ष, नाराजी आणि बंडखोरी ही काही नवीन नाही. बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष आणि त्याचं खूप मोठं महत्त्व आहे. शिवसेनेच्या बंडाचा इतिहास पाहिला तर छगन भुजबळ, नारायण राणे, गणेश नाईक यांनी शिवसेनेची साथ सोडली. सर्वात मोठा धक्का तेव्हा बसला जेव्हा राज ठाकरेंनी शिवसेना आणि काका बाळासाहेब ठाकरेंची साथ सोडली. पण एकनाथ शिंदेंमुळे शिवसेनेत मोठं बंड पाहिला मिळाले. खरं तर या बंडखोरीमुळे शिवसेनाचे दोन गट पडले.
19 जून 1966 मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली, त्यामुळे शिवसेनेच्या वर्धापनदिनी शिवसेना नेमका कोणता झटका बसतो हे पाहावं लागणार आहे. आता शिवसेनेला बंडखोराचा पहिला सामना हा 1991 मध्ये छगन भुजबळ यांनी मंडल आयोगाच्या मुद्द्यावरून झाला. हे शिवसेनेत पहिले मोठं बंड होतं. त्यावेळी छगन भुजबळ 18 आमदारांना घेऊन त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करुन महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठा भूकंप केला होता. त्यानंतर सर्वात मोठा धक्का पुतणे आणि शिवसेनेचे अत्यंत लोकप्रिय नेते राज ठाकरे यांनी दिला. त्यानंतर बाळासाहेबांच्या निधनानंतर ऐतिहासिक बंड ठरला तो एकनाथ शिंदे यांच्या....आणि आता पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेला धक्का दिला आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात अस्वस्थता आहे का?...तर आहे. महिना पण जून आहे... 22 जून अवघ्या दिवसांवर आहे. त्यावेळीही निवडणूक होती. यावेळीही 18 जूनला विधान परिषद निवडणूक आहे. त्यामुळं 22 जूनला काय होणार याची धाकधूक शिवसैनिकांच्या मनात आतापासूनच सुरु झालीये.