Explained : होर्मुजच्या संकटाचा घर खरेदीदारांवर चौफेर मारा; मुंबईतील वरळीसह कुठं वाईट अवस्था?

Israel Iran War Strait of Hormuz Crisis : बापरे! हे संकट इतक्या जवळ येईल काही कोणीच कल्पनाही केली नसावी. होर्मुज सामुद्रधुनीतील रेंगाळलेल्या आयात- निर्यातीमुळं मुंबईकरांवर नेमका कसा होतोय परिणाम?   

सायली पाटील | Updated: Mar 23, 2026, 02:13 PM IST
Israel Iran War Strait of Hormuz Crisis : आखाती देशांमध्ये सुरू असणाऱ्या युद्धाच्या झळा संपूर्ण जगापर्यंत पोहोचल्या असतानाच याच युद्धामुळं आता थेट मुंबईचीसुद्धा होरपळ होण्यास सुरुवात झाल्याचं चित्र आहे. इतकंच काय तर, सामान्य आणि त्यातही मुंबईत घर खरेदीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या किंवा त्यासाठीची आर्थिक जुळवाजुळव करणाऱ्यांपर्यंत युद्धाच्या झळा पोहोचल्या असून, त्यामुळं अनेकांच कंबरडं मोडल्याची स्थिती आहे. 

भारतीय बांधकाम क्षेत्रावर युद्धाचे विपरित परिणाम... 

मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळं आणि होर्मुज सामुद्रधुनीतील व्यापारात येणाऱ्या अडथळीचा थेट परिणाम भारतातील बांधकाम क्षेत्रावर दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्यामुळं रिअल इस्टेट क्षेत्राचं कंबरडं मोडलं आहे. रिअल इस्टेट अॅनालिटीक्स फर्म Anarock च्या नव्या अहवालानुसार होर्मुजच्या संकटामुळं सध्या ती मंडळी अडचणीत आली आहेत ज्यांमच्या घरांचे EMI किंवा त्या कर्जाच्या हफ्त्यांची रक्कम जास्त आहे. 

सद्यस्थितीला परवडणाऱ्या आणि मध्यम रकमेच्या श्रेणीतील घर खरेदीदार आधीपासून 7.35 टक्के ते 13.20 टक्के व्याजदरानं कर्जाची परतफेड करत आहेत. त्यातच आखाती देशांमधील संघर्षामुळं तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळं महागाई कमी होत व्याजदरात कपात होण्याच्या आशाही मावळल्या असल्यानं EMI चा भार तापदाक ठरत आहे. 

Anarock च्या माहितीनुसार होर्मुज ब्लॉकेजमुळं स्टील, सिमेंट आणि अॅल्युमिनियमसारख्या बांधकाम सामग्रीचे दरही प्रचंड फरकानं वाढले असल्यानं घरांच्या किमती वाढत असून विविध गृहप्रकल्पाअंतर्गत घरांचा ताबा मिळण्यासही उशीर लागत आहे. या संकटातील काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे... 

  • एनारॉकनुसार होर्मुज संकटामुळं जहाजं केप ऑफ गुड होप मार्गानं येत आहेत. या मोठ्या अंतरामुळं 10 ते 20 दिवसांचा अधिकचा कालावधी लागत असून, प्रति कंटेनर शिपिंगमध्ये 1.5 ते 3.5 लाख रुपयांची वाढही झाली आहे. 
  • स्टीलचे दर 62 हजार रुपये प्रति टनपासून साधारण 20 टक्क्यांनी वाढून 72 हजार रुपये प्रति टनवर पोहोचले आहेच. तर, अॅल्युमिनिअमचे दर 3.5 लाख रुपये प्रति टनवर पोहोचले आहेत. 
  • स्टीलच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळं मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये अनेक गगनचुंबी इमारतींच्या बांधकाम खर्चात 50 रुपये प्रति चौरसफूट इतकी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. 

मोठ्या प्रकल्पांवर सर्वाधिक परिणाम 

मुंबईच नव्हे तर, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद आणि देशातील हाय राईज केंद्रित शहरांमध्ये या दरवाढीचा सर्वाधिक परिणाम दिसून येत असून, मुंबईत प्रामुख्यानं दक्षिण मुंबई आणि वरळीसह लोअर परळ अशा लक्झरी प्रकल्प असणाऱ्या ठिकाणी या परिस्थितीचा थेट परिणाम पाहायला मिळत आहे. परदेशी फिटिंग, इटानियम मार्बल जसंकी Statuario, अॅल्युमिनिअम ग्लासचा वापर असणाऱ्या गोष्टींमध्येही लक्षणीय दरवाढ पाहायला मिळत आहे. 

2026 मध्ये सर्वाधिक नुकसान 

निरीक्षणानुसार युद्धाची परिस्थिती कमीजास्त प्रमाणात तणावपूर्ण असली किंवा होर्मुजची वाट भारतासाठी खुली करण्यात आली असली तरीही पुरवठा साखळी पूर्ववत होण्यासाठी साधारण 1 ते 3 महिन्यांचा कालावघी लागू शकतो. ज्यामुळं बांधकाम साहित्याच्या पुरवठ्यात दिरंगाई होत असल्यामुळं मान्सूनआधी निर्धारित लक्ष्य गाठण्याचं आव्हान अनेक विकासकांपुढे आहे. शिवाय ही प्रक्रिया लांबल्यास घरांचा ताबा मिळण्यासाठीसुद्धा अनेक नागरिकांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागेल, ज्यामुळं 2026 मध्ये या क्षेत्राला मोठं नुकसान होईल हे नाकारता येत नाही. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

