Explained : जून आणि संजय...! हे दोन योगायोग उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी ग्रहण?

Explained : महाराष्ट्रात सध्या ऑपरेशन टायगरची जोरदार चर्चा सुरु आहे. उद्धव ठाकरेंना पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे. वर्धापनदिनापूर्वी उद्धव ठाकरेंच्या 9 पैकी 6 खासदारांनी साथ सोडल्याचे बोलं जातंय. गेल्या दोन दिवसांपासून उद्धव ठाकरेंचे हे सहा खासदारांबद्दल वेगवेगळ्या अपडेट समोर येत आहे. कोणी दिल्लीला गेलं तर कोणी अज्ञातस्थळी आहे. अशातच गुरुवारी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने व्हिप जारी करत राज्यसभा आणि लोकसभा खासदारांना बैठकीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिलं. राज्यसभा आणि लोकसभा मिळून शिवसेनेचे एकूण 10 खासदार आहेत. या बैठकीला फक्त चार खासदार उपस्थितीत राहिले आणि बाकी 6 खासदार गैरहजर राहिले. त्यामुळे या सहा खासदारांनी शिवसेनेत बंड केला हे जवळपास निश्चित झालं आहे.
तरदुसरीकडे या सहा खासदार वेगळा गट स्थापना केला असून 20 जून या सर्व खासदारांना वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत राहण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. तर 21 जूनला ठाकरेंच्या 6 खासदारांचा शिंदेंच्या शिवसेनेत पक्ष प्रवेशाचा मुहूर्त ठरणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तर या प्रवेशासाठी भव्य कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात येणार आहे असं सांगण्यात आलंय.
राजकारणात बंडखोरी ही पक्षांसाठी काही नवीन नाही. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाचा पक्ष उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला ग्रहण लागलंय असं बोलं जातंय. जून महिना आणि संजय हे दोन गोष्टी उद्धव ठाकरेंसाठी काही सकारात्मक ठरत नाहीय. कारणही तसंच आहे, पहिल्यांदा जून महिन्यातच एकनाथ शिंदेंनी ऐतिहासिक बंडखोरी केली होती. राज ठाकरेंच्या बंडखोरीनंतर एकनाथ शिंदेंची बंडखोरी शिवसेनेसाठी मोठा धक्का होता. एकनाथ शिंदे त्यांच्यासोबत 13 आमदारांनी बंडखोरी केली होती. त्यावेळी त्यांच्यासोबत शिवसेनेतील छत्रपती संभाजीनगरचे संजय शिरसाट, दिग्रसचे संजय राठोड आणि बुलढाण्याचे संजय गायकवाड शिवसेनेतून बाहेर पडले होते.
आता हा योगायोग बघा, पुन्हा एकदा जून महिन्यातच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. सहा खासदारांनी जून महिन्यामध्येच बंडखोरीचे हत्यार उपसलंय. आता हे बघा या सहा जणांच्या यादीत पुन्हा तीन संजय आहेत. परभणीचे संजय जाधव, दिग्रसचे संजय देशमुख आणि मुंबईचे संजय दिना पाटील यांचा समावेश आहे. म्हणजे पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे यांनी जून महिन्यात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील तीन संजय आपल्या गटात सामिल केले आहेत.
ऑपरेशन टायगरवर रवी राणा यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं, की भविष्यात शिवसेनेत उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत उरतील. बघा ती हा योगायोग एकनाथ शिंदेंच्या पहिला जून महिन्यात तीन संजय जे आमदार होते. दुसरा धक्का परत जून महिन्यात आणि पुन्हा तीन संजय...
राजकारणात अशी पण चर्चा आहे की, भविष्यात उद्धव ठाकरेंच्या खासदारांनंतर पुढचं लक्ष्य हे आमदार असणार आहे. आता उद्धव ठाकरेंकडे 20 आमदार आहेत. आता परत गंमत पाहा या 20 आमदारांच्या यादीत दोन संजय आहेत. वणीचे संजय देरकर आणि कलिनाचे संजय पोतनीस असं दोन आमदार आहेत. त्यामुळे भविष्यात जर उद्धव ठाकरेंच्या आमदारांना पळवण्याचे ठरलं तर तेव्हाही हे दोन संजय उद्धव ठाकरेंना धोका देणार का असा गंमतीशीर प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चेला जातोय.
महाभारताच्या संजयबद्दल बोलायचं झालं तर संजय हा धृतराष्ट्रचा सारथी होता. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतून 6 संजयने पक्षाची आणि त्यांची साथ सोडली आहे. भविष्यात दोन आमदार संजय देखील गेले तर मग काय शिवसेनात खरंच भविष्यात उद्धव ठाकरे आणि निव्वळ एक संजय राऊत एवढंच उरतात की काय. राजकारणात कधी काय होईल याचा नेम नाही. पण शिवसेना जून आणि संजय हे समीकरण हा निव्वळ योगायोग असला तरी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी जून आणि संजय हे ग्रहण ठरतंय अशी चर्चा मात्र नक्कीच रंगली आहे.