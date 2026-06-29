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...म्हणून फैयाजला आपल्याच मुस्लिम समाजातील 30 हजार लोकांना ठार मारायचं होतं! मुंबईतील मोहरम मिरवणूक विषारी गोळ्यावाटपाचं खरं कारण समोर

मोहरमच्या निमित्ताने शुक्रवारी भायखळा, डोंगरी परिसरात जुलूस काढण्यात आला होता. यामध्ये कॅप्सुल भरून वाटणाऱ्या फैयाज प्रेमजी याला ताब्यात घेण्यात आले होते. मात्र त्याने हा विषप्रयोग करण्याचं का ठरवलं? त्याला पोलिसांनी कसं पकडलं? जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 29, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:42 AM IST
...म्हणून फैयाजला आपल्याच मुस्लिम समाजातील 30 हजार लोकांना ठार मारायचं होतं! मुंबईतील मोहरम मिरवणूक विषारी गोळ्यावाटपाचं खरं कारण समोर
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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