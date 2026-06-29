/...म्हणून फैयाजला आपल्याच मुस्लिम समाजातील 30 हजार लोकांना ठार मारायचं होतं! मुंबईतील मोहरम मिरवणूक विषारी गोळ्यावाटपाचं खरं कारण समोर

मोहरमच्या मिरवणुकीत मुंबईमध्ये एकूण 30 हजार भाविकांना ठार मारण्याचा कट फैयाज प्रेमजीने का रचला होता याचं खरं कारण समोर आलं आहे. मुंबई पोलिसांनी सुरु केलेल्या तपासादरम्यान ही माहिती मिळाली आहे. तसेच गोळ्या वाटप करताना फैयाज प्रेमजी कसा पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला याचा तपशीलही समोर आला आहे.
फैयाज प्रेमजीच्या वैवाहिक आणि कौटुंबिक जीवनात उलथापालथ झाल्याने त्याचे मानसिक संतुलन बिघडले असल्याचे पोलीस तपासात समोर आले आहे. आपल्या या परिस्थितीला आपलाच समाज जबाबदार असल्याच्या धारणेतून मुस्लिम धर्मातील विशिष्ट समाजाबद्दल निर्माण झालेला द्वेष हेच विषप्रयोगाचे कारण ठरल्याचे तपासातून पुढे आल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. तसेच गोळ्या वाटप करताना फैयाज प्रेमजी कसा पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला याचा तपशीलही समोर आला आहे.
पोलिस कोठडीत असलेल्या फैयाज प्रेमजीच्या चौकशीत त्याच्या वैवाहिक आणि कौटुंबिक अस्थिरतेविषयी माहिती मिळाली आहे. चार वर्षांपूर्वी त्याचा विवाह झाला, मात्र पत्नी सोडून गेली. भाऊ, वहिनी, कुटुंबीय प्रेमाने वागवत नसल्याने तो मानसिक दडपणाखाली होता. वेगवेगळ्या प्रकारची औषधे आणि गोळ्या याचे तो सेवन करायचा. ही सर्व परिस्थिती आपल्या समाजामुळेच झाल्याची भावना फैयाज याच्या मनात होती. पत्नी सोडून जाण्यास, कौटुंबिक अस्थिरतेला समाजच कारणीभूत असल्याचे त्याला वाटायचे. याचाच सूड उगवण्यासाठी तो संधीची वाट पाहत होता. मोहरमला गर्दी उसळत असल्याने याचवेळी विषप्रयोग करण्याचे त्याने ठरविल्याचे आत्तापर्यंतच्या तपासातून समोर आले आहे.
मोहरमच्या निमित्ताने शुक्रवारी भायखळा, डोंगरी परिसरात जुलूस काढण्यात आला होता. यामध्ये कॅप्सुल भरून वाटणाऱ्या फैयाज प्रेमजी याला ताब्यात घेण्यात आले होते. उंदीर मारण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विषाची पावडर भरलेल्या 14 हजार 900 कॅप्सुल त्याच्याकडून जप्त करण्यात आल्या. 50 किलो झिंक फॉस्फाइड आणि सुमारे 30 हजार रिकाम्या कॅप्सुलची त्याने खरेदी केल्याचे समोर आले.
आपल्याच समाजाबद्दल द्वेष असला तरी फैयाज धर्मांध, कट्टरपंथीय नाही. तो कोणत्याही दहशतवादी संघटनांच्या संपर्कात नसल्याचे तपासात आढळले आहे. त्याने इराक आणि इराण वारी केल्याने अजूनही कोणतीही शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शहानिशा करण्यासाठी सर्व बाजूने तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्याचा मोबाइल तपासणीसाठी फॉरेन्सिक लॅबकडे पाठविण्यात आला असून, गेल्या काही दिवसांत इंटरनेटद्वारे केलेल्या हालचाली, संपर्क याची माहिती जाणून घेतली जात आहे.
फैयाज याने दिलेली कॅप्सुल खाल्ल्याने सलमान यांची प्रकृती ढासळली. घरी पोहोचलेल्या सलमान यांनी तब्येत खालावत असल्याने डोंगरी येथील रुग्णालयात जाण्याचे ठरविले. त्यानुसार त्यांनी कॅबमधून डोंगरी गाठली आणि इमामवाडा परिसरातील शिया समाजातील नेत्यांना याबाबत कळविले. त्यानंतर या नेत्यांनी जुलूसमध्ये अनेकांना कॅप्सुलबद्दल कळविले. त्यामुळे अनेकांनी फैयाज याने दिलेली कॅप्सुल खाल्ली नाही. सलमान यांनी कळविलेच नसते, तर अनेकांना जीवघेणा त्रास झाला असता.
मोहरम जुलूसमध्ये सहभागी झालेल्या व्यक्तींपैकी पहिल्या टप्प्यात किमान 15 हजार जणांची तरी हत्या करण्याच्या दृष्टीने फैयाज प्रेमजीने सुरुवातीला 15 हजार गोळ्या तयार केल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, त्यांचे वाटप होण्यापूर्वीच त्याच्यावर पोलिसांची नजर पडल्याने तो फक्त 15 ते 20 गोळ्यांचे वाटप करू शकला. आता अन्य रुग्णालयात या गोळ्यांच्या सेवनामुळे कोणाची प्रकृती बिघडली आहे का, याचा तपास सुरू आहे. फैयाज हा गोळ्यांचा निम्मा साठा घेऊनच मिरवणुकीत आला होता. त्याने काही जणांना गोळ्या वाटल्या असतानाच बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांनी त्याला वेळीच हटकले. प्रत्येक पाकिटात 3 गोळ्या भरून वाटप करत होता. अंदाजे 15 ते 20 गोळ्यांचे वाटप झाले असताना पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडील साठा जप्त करत पोलिसांनी तत्काळ नागरिकांनाही या गोळ्यांचे सेवन करू नये, अशा सूचना दिल्या. पोलिसांनी त्याचे तपशील घेऊन त्याला सोडताच तो लॉजवर गेला. पोलिसांच्या नजरेत आल्याने त्याला पुढील साठा बाहेर काढण्याची हिंमत केली नाही. पहाटेच्या सुमारास रुग्णालयाकडून गोळ्यांमुळे सलमान सय्यदची प्रकृती बिघडल्याची माहिती पोलिसांना मिळताच तपासाला दिशा मिळाली. फैयाजचा घातपाताचा कट उघड झाला. सुरुवातीला किमान 15 हजार जणांना हानी पोहोचविण्याच्या हेतूने त्याने 15 हजार गोळ्या तयार केल्याचे पोलिसांना सांगितल्याचे समजते.