Explained : मुंबईत दुय्यम मानला जाणारा भागच 'गुंतवणुकीचा हॉटस्पॉट'; एका रस्त्यानं कसं पालटलं नशीब?

Mumbai Real Estate News : भारतात मागील काही वर्षांमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्रानं चांगलीच झेप घेतली असून, यामुळं अनेकांनाच नफासुद्धा झाला आहे. प्रामुख्यानं मुंबई शहरामध्ये या क्षेत्राचा विकास अतिशय झपाट्यानं झाला असून, त्यातही प्रामुख्यानं मुंबईतील मुख्य प्रवाहात नसणाऱ्या परिसरालासुद्धा या रिअल इस्टेट क्षेत्रानं नवी झळाळी दिली आणि यास कारणीभूत ठरला तो म्हणते मुंबईतून जाणारा एक अद्वितीय रस्ता.
मुंबईच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात उपनगरं नव्यानं बाजी मारताना दिसत आहेत. फेब्रुवारी महिन्यातील मुंबई शहराच्या डेटाबद्दल सांगावं तर, नाईट फ्रँक इंडियाच्या अहवालानुसार फेब्रुवारी 026 मध्ये मुंबईत 12848 संपत्तीची नोंदणी झाली. मागील 14 वर्षांमध्ये फेब्रुवारी महिन्यातील हा सर्वात मोठा आकडा असल्याचं सांगण्यात येतं. यामध्ये सर्वाधिक भागिदारी उपनगरीय क्षेत्रांची असून, अहवालानुसार BMC अर्थसंकल्प आणि सागरी किनारा मार्ग अर्थात कोस्टल रोडमुळं या भागांना नव्यानं महत्त्वं प्राप्त झाला आहे. कोस्टल रोड आणि मुख्य लिंक रोड प्रकल्पांसमवेत मुंबईतील पश्चिम उपनगरांमध्ये अनेक मोठे गृहप्रकल्प यांमुळं येथील रिअल इस्टेटला वेग मिळाला आहे.
अहवालानुसार IGR प्रॉपर्टी नोंदणीचं समीक्षण केलं असता त्यानुसार 2026 मध्ये पश्चिम उपनगरांमध्ये एकूण नोंदणीचा आकडा 57 टक्के असल्याचं पाहायला मिळालं. मागील काही महिन्यांचा आढावा घेतला असता, डिसेंबर 2025 आणि जानेवारी 2026 मध्येसुद्धा पश्चिम उपनगरांमध्ये हा आकडा 57 टक्क्यांवर स्थिरावला होता. तर, नोव्हेंबरमध्ये हा आकडा 56 टक्क्यांवर होता. फेब्रुवारी 2025 मध्ये ही भागिदारी 49 टक्क्यांवर होती. त्यामागोमाग मध्य उपनगरांचा समावेश असून, फेब्रुवारी 2025 मध्ये त्यांची भागिदारी 34 टक्के इतकी होती.
मुंबई महानगरपालिकेच्या 2026-27 मधील अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींनुसार कोस्टल रोडच्या विविध टप्प्यांच्या पूर्णत्वाला अनुसरूनही काही महत्त्वाच्या घोषणा झाल्या. त्यापैकी पश्चिम उपनगरांच्या अनुषंगानं महत्त्वाच्या घोषणा खालीलप्रमाणे
नाईट फ्रँक इंडियाच्या अहवालानुसार जिथं पश्चिम उपनगरांमध्ये रिअल इस्टेटचे भाव गगनाला भिडण्यास सुरुवात झाली आहे, तिथंच दुसरीकडे दक्षिण मुंबई आणि मध्य मुंबईतील आलिशान घरांकडेसुद्धा गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवली आहे. या भागांमध्ये खरेदीदारांची संख्या मर्यादित असून, फेब्रुवारी 2026 मध्ये दक्षिण मुंबईचा रिअल इस्टेटमध्ये हा मार्केट शेअर फक्त 8 टक्क्यांवरच राहिला. तर, मध्य मुंबईच्या बाबतीत हा आकडा 6 टक्के इतका राहिला.