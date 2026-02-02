English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मुंबई बातम्या
Explained : मुंबई महापालिकेत महायुतीला राष्ट्रवादीच्या मदतीची गरज का? समजून घ्या सत्तेचं गणित

Mumbai News : जिथं विचार थांबतात तिथं सुरू होतात ही सत्तेची गणितं. सत्तासमीकरणं जुळली की सुरू होतात राजकीय पटलावरचे खेळ. जाणून घ्या, मुंबई मनपासंदर्भातील आणि शहराच्या राजकारणातील मोठी बातमी.   

सायली पाटील | Updated: Feb 2, 2026, 01:38 PM IST
मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : मागील काही दिवसांपासून फक्त महाराष्ट्रच नव्हे, तर मुंबईतसुद्धा राजकीय घडामोडींना प्रचंड वेग आला असून त्यातूनच मुंबई मनपातील राजकीय समीकरणांसंदर्भातील महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मुंबई महापालिकेत भाजप पक्ष स्वतंत्र गट स्थापन करणार अशा चर्चा असून शिंदेंच्या शिवसेनेला राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचा पाठिंबा देत दोन्ही पक्षाचा एक गट निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे. 

स्थायी समितीमध्ये निकाल लागल्यानंतर विरोधक आणि सत्ताधारी यांची 13-13 अशी समान सदस्य संख्या असून, त्यामुळे स्थायी समितीमध्ये निर्णय घेताना अडचणी येणार आहेत असंच आता स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची सदस्य संख्या स्थायी समितीमध्ये वाढवण्यासाठी भाजप आणि शिवसेनेची नवी रणनीती आता चर्चेचा विषय ठरत आहे. भाजप आणि शिंदे शिवसेना वेगवेगळे गट स्थापन न करता शिंदे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र गट स्थापन करत असल्यास तर भाजप स्वतंत्र गट स्थापन करेल असं समीकरण प्रथमदर्शनी पाहायला मिळत आहे. 

या रणनीतीमुळे नेमकं गणित कसं असेल?

भाजपचे निवडून आलेले नगरसेवक  - 89
8.73 संख्याबळामागे एक सदस्य स्थायी समितीमध्ये असणार त्यामुळे भाजपची या गणितानुसार सदस्य संख्या 10.19 होते. त्यामुळे एकूण 10 सदस्य स्थायी समितीमध्ये असतील. 

 शिंदे शिवसेनेचे एकूण निवडून आलेले नगरसेवक- 29
8.73 नगरसेवकांमागे एका सदस्यानुसार शिंदे शिवसेनेचे काही समितीमध्ये 3.35 सदस्य असणार म्हणजेच. शिंदे शिवसेनेची स्थायी समितीतील सदस्य संख्या तीन असेल.

 राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या - 3
 त्यामुळे स्थायी समितीमध्ये संख्या बळ 0.34 असून, याचा अर्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने वेगळा गट स्थापन केल्यास स्थायी समितीमध्ये त्यांचा एकही सदस्य नसेल. मात्र ज्या प्रकारे रणनीती आखली आहे त्यानुसार शिंदे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट एकत्र मिळून गट महापालिकेत राहिल्यास 3.32 + 0.34 = 3.66 असं दोन पक्षाच मिळून संख्याबळ तयार होईल. म्हणजे दोन्ही पक्ष मिळून चार सदस्य संख्या स्थायी समितीमध्ये असेल. त्यामुळे भाजपचे एकूण 10 सदस्य आणि शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मिळून चार सदस्य असं सत्ताधाऱ्यांचं स्थायी समितीमध्ये संख्याबळ 14 होईल. 

हेसुद्धा वाचा : दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊ नये यासाठी खरंच कट शिजवला गेला? शपशविधीसाठी पार्थ पवार का नव्हते? तटकरे स्पष्टच म्हणाले... 

या गणितानुसार स्थायी समितीमध्ये 14 सत्ताधारी सदस्य आणि बारा विरोधी पक्षाचे सदस्य असं संख्याबळ पाहायला मिळेल, त्याशिवाय शिक्षण समिती सुधार समिती आणि इतर समित्यांमध्येसुद्धा याचा फायदा सत्ताधारी पक्षांना होईल. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

