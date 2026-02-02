Explained : मुंबई महापालिकेत महायुतीला राष्ट्रवादीच्या मदतीची गरज का? समजून घ्या सत्तेचं गणित

मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : मागील काही दिवसांपासून फक्त महाराष्ट्रच नव्हे, तर मुंबईतसुद्धा राजकीय घडामोडींना प्रचंड वेग आला असून त्यातूनच मुंबई मनपातील राजकीय समीकरणांसंदर्भातील महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मुंबई महापालिकेत भाजप पक्ष स्वतंत्र गट स्थापन करणार अशा चर्चा असून शिंदेंच्या शिवसेनेला राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचा पाठिंबा देत दोन्ही पक्षाचा एक गट निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे.
स्थायी समितीमध्ये निकाल लागल्यानंतर विरोधक आणि सत्ताधारी यांची 13-13 अशी समान सदस्य संख्या असून, त्यामुळे स्थायी समितीमध्ये निर्णय घेताना अडचणी येणार आहेत असंच आता स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची सदस्य संख्या स्थायी समितीमध्ये वाढवण्यासाठी भाजप आणि शिवसेनेची नवी रणनीती आता चर्चेचा विषय ठरत आहे. भाजप आणि शिंदे शिवसेना वेगवेगळे गट स्थापन न करता शिंदे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र गट स्थापन करत असल्यास तर भाजप स्वतंत्र गट स्थापन करेल असं समीकरण प्रथमदर्शनी पाहायला मिळत आहे.
भाजपचे निवडून आलेले नगरसेवक - 89
8.73 संख्याबळामागे एक सदस्य स्थायी समितीमध्ये असणार त्यामुळे भाजपची या गणितानुसार सदस्य संख्या 10.19 होते. त्यामुळे एकूण 10 सदस्य स्थायी समितीमध्ये असतील.
शिंदे शिवसेनेचे एकूण निवडून आलेले नगरसेवक- 29
8.73 नगरसेवकांमागे एका सदस्यानुसार शिंदे शिवसेनेचे काही समितीमध्ये 3.35 सदस्य असणार म्हणजेच. शिंदे शिवसेनेची स्थायी समितीतील सदस्य संख्या तीन असेल.
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या - 3
त्यामुळे स्थायी समितीमध्ये संख्या बळ 0.34 असून, याचा अर्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने वेगळा गट स्थापन केल्यास स्थायी समितीमध्ये त्यांचा एकही सदस्य नसेल. मात्र ज्या प्रकारे रणनीती आखली आहे त्यानुसार शिंदे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट एकत्र मिळून गट महापालिकेत राहिल्यास 3.32 + 0.34 = 3.66 असं दोन पक्षाच मिळून संख्याबळ तयार होईल. म्हणजे दोन्ही पक्ष मिळून चार सदस्य संख्या स्थायी समितीमध्ये असेल. त्यामुळे भाजपचे एकूण 10 सदस्य आणि शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मिळून चार सदस्य असं सत्ताधाऱ्यांचं स्थायी समितीमध्ये संख्याबळ 14 होईल.
या गणितानुसार स्थायी समितीमध्ये 14 सत्ताधारी सदस्य आणि बारा विरोधी पक्षाचे सदस्य असं संख्याबळ पाहायला मिळेल, त्याशिवाय शिक्षण समिती सुधार समिती आणि इतर समित्यांमध्येसुद्धा याचा फायदा सत्ताधारी पक्षांना होईल.