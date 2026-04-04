Explained : मुंबईत आहे खरी रत्नांची खाण; इथंच अब्जाधिशांनी ठोकलाय तळ, तिसरं नाव वाचून बसेल आश्चर्याचा धक्का!

Mumbai Real Estate : मुंबई शहर हे जागतिक स्तरावर त्याचं वेगळेपण जपून आहे. अगदी इतिहासात डोकावून पाहिलं तरीही आणि सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला तरीही या मुंबईचं वेगळेपण सर्वांचीच मनं जिंकताना दिसत आहे. अशा या मुंबई शहराच्या अर्थकारणानं कायमच विद्वानांचं लक्ष वेधलं आहे. शेअर मार्केटमधील उलाढाल असो किंवा मुंबईतील सराफा बाजार, इथं लहानमोठ्या प्रत्येक उद्योगाला आपलं असं स्वत:चं स्थान आहे. या तुडुंब गर्दीच्या मायानगरीमध्ये काही रत्नही आहेत याची तुम्हाला कल्पना आहे का?
मुंबईत असणारी ही अशी रत्न आहेत, जिथं अब्जाधिशांनी तळ ठोकले आहेत. इथं मुक्काम असावा असं प्रत्येकालाच वाटतं आणि पैशांच्या बळावर ही मंडळी त्यासाठीचे प्रयत्नसुद्दा करतात. शहरातील ही रत्न म्हणजे प्रचंड उच्चभ्रू लोकवस्ती असणारे परिसर आणि तिथं असणारी बड्या मंडळीची घरं. जाणून आश्चर्य वाटेल पण, मुंबईमध्ये एकूण 92 अब्जाधिश वास्तव्यास आहेत. ज्यामुळं ही आशिया खंडातील अब्जाधिशांची राजधानी ठरत आहे. अगदी बिजींगलासुद्धा मुंबईनं मागे टाकलं आहे. चला तर मग, पाहुया मुंबईतील ही रत्न...
गेट वे ऑफ इंडियापाशी असणारा मुंबईचा हा एक आद्य परिसर. मुंबईत येणाऱ्या प्रत्येकासाठीच आकर्षणाचा विषय असणाऱ्या या परिसरामध्ये शहरात अनेक पिढ्यांपासून असणाऱ्या धनाढ्यांचा मुक्काम आहे. आलिशान घरं, ऐतिहासिक महत्त्वं आणि वारसा असणाऱ्या गॉथिक शैलीच्या कलाकुसरी असणाऱ्या इमारती या कुलाब्याला आणि पर्यायी मुंबईला जणू देखणं रुप देतात.
गेल्या साधारण दोन दशकांमध्ये अतिशय झपाट्यानं प्रकाशझोतात आलेला मुंबईतील रहिवासी भाग म्हणजे वरळी. प्रचंड सुरेख असं समुद्रकिनाऱ्याचं दृश्य लाभलेल्या उंचच उंच इमारती, शहराची स्कायलाईन स्पष्ट दिसेल असा परिसर, दक्षिण मुंबईला सहज जोडणारे रस्ते यामुळं वरळीचं महत्त्वं वाढतं. सेलिब्रिटी आणि खेळाडू इथं राहतातच. याशिवाय व्यवसाय क्षेत्रातील एक मोठं नाव, राधाकिशन दमानींसारख्या व्यक्तींची इथं घरं असल्यानं वरळीला प्रचंड महत्त्वं प्राप्त आहे.
दक्षिण मुंबईचाच एक भाग असणारा मुंबईतील परिसर म्हणजे ताडदेव. भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून नावलौकिक असणाऱ्या मुकेश अंबानी यांचं अँटिलिया हे 27 मजली निवासस्थान इथंच आहे. याशिवायही इथं बरीच धनाढ्य मंडळी त्यांच्या आलिशान घरांमध्ये वास्तव्यास आहेत. परिणामी ताडदेवमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकासही झपाट्यानं झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे.
वांद्रे, किंवा बँड्रा... म्हटलं की बॉलिवूड सेलिब्रिटींचं इथं सहज वावरणं लक्ष वेधून जातं. शाहरुख खान, सलमान खान यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटींची आलिशान घरं याच वांद्र्यात आहेत. दाक्षिणात्य अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन यालाही या परिसरानं भुरळ घातली असून, त्यानं इथं 30 कोटींचा ड्यूप्लेक्स खरेदी केल्याचं सांगितलं जातं. प्रचंड श्रीमंती असणाऱ्या मंडळींचे बंगले इथं पाहायला मिळतात.
पश्चिम उपनगरांमध्ये गणला जाणारा पण, श्रीमंतांची मोठी वस्ती असणारा एक परिसर म्हणजे जुहू. समुद्रकिनाऱ्यालगत इथं अनेक सेलिब्रिटींचे बंगले आहेत. अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, हृतिक रोशन, अजय देवगन या आणि अशा अनेक सेलिब्रिटींची घरं याच जुहू भागात आहेत. प्रामुख्यानं बॉलिवूड क्षेत्रात पडद्यावर आणि पडद्यामागे काम करणाऱ्या बड्या मंडळींचा तळ म्हणजे जुहू.
मुंबईच्या अतीव दक्षिणेकडे असणारा प्रचंड उच्चभ्रू वस्तीचा भाग म्हणजे कफ परेड. नरिमन पॉईंट हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या या परिसरात अनेक श्रीमंतांचे मोठे बंगले आहेत. ज्यामध्ये रतन टाटा यांच्या निवासस्थानालाही विसरून चालणार नाही. अनेक पंचतारांकित हॉटेलंही या परिसरात आहेत.
मुंबईतील सर्वात उच्चभ्रू आणि महागडा परिसर अशी ओळख असणारा आणि नावाजलेला परिसर म्हणजे मलबार हिल. नावाप्रमाणंच हा भाग साधारण टेकडीवडा आहे. अरबी समुद्राचं विहंगम दृश्य इथून पाहता येतं. गोदरेज इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष नादीर गोदरेज यांची इथं बरीच गुंतवणूक आहे. याशिवाय रेखा झुनझुनवाला या देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या श्रीमंत महिलासुद्धा इथंच राहतात.