  • Explained : हा पठ्ठ्या वर्षाला कमवतोय 18 लाख रुपये; AI ही न घेऊ शकणारा हा ब्लू कॉलर जॉब आहे तरी काय?

Explained : हा पठ्ठ्या वर्षाला कमवतोय 18 लाख रुपये; AI ही न घेऊ शकणारा हा 'ब्लू कॉलर जॉब' आहे तरी काय?

Mumbai Job Viral News : चांगलं शिक्षण, चांगली नोकरी आणि त्यानंतर घर, कार अशी स्वप्न साकार करण्याची एक साचेबद्ध साखळीच अनेकदा पाहायला मिळते. पण, जिद्दीच्या बळावरही या गोष्टी शक्य होतात, फक्त समर्पकता तेवढी महत्वाची, हेच एका प्लंबरनं दाखवून दिलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 17, 2026, 11:37 AM IST
Explained : हा पठ्ठ्या वर्षाला कमवतोय 18 लाख रुपये; AI ही न घेऊ शकणारा हा 'ब्लू कॉलर जॉब' आहे तरी काय?
Explained mumbai news plumber earning 18 lakhs per year shocks internet leaves corporates amazed what is blue collar job

Mumbai Job Viral News : मुंबईत दर दिवशी पोटाची खळगी भरण्यासाठी अनेकजण येतात, काहींना इथं रोजगार मिळतो, तर काहींच्या हाती मात्र निराशा येते. बरं, नोकरी, रोजगार असणारेही इथं आनंदात आहेत असं नाही. सतत कशाच्या न कशाच्या मागे धावत असणाऱ्या याच गर्दीत एक चेहरा असाही आहे, जो त्याच्या कामातून एखाद्या बड्या कंपनीतील कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यालासुद्धा लाजवेत इतकी कमाई करत आहे. सोशल मीडियावर या श्रीमंत व्यक्तीचा प्रवास थोडक्यात एका व्यक्तीनं शेअर केला आणि पाहणाऱ्यांच्या भुवयाच उंचावल्या. 

जीवनातील निवडींमध्ये चुकलो... 

मुंबईतील एका व्यक्तीनं त्याच्या सोसायटीमध्ये दुरुस्तीकामासाठी आलेल्या प्लंबरच्या वार्षिक उत्पन्नाचा आकडा ऐकला आणि आपण नेमकी निवड करण्यात चुकलो की काय, असाच विचार त्याच्या मनात डोकावून गेला. 'मुंबईतील एक प्लंबर जो वर्षाला 18 लाख रुपये कमवतो' असं या सोशल मीडिया पोस्टच्या सुरुवातीला या युजरनं अगदी ठळक लिहिलं. जिथं त्यानं प्लंबरकडे कार, शेतजमीन असल्याचाही खुलासा केला. 

पोस्टमध्ये हा युजर लिहितो, 'हे काहीसं धक्का देणारं असेल. आज मी राहत असलेल्या टाऊनशिपमध्ये एका प्लंबरशी बोलत होतो. तो एक पाईप दुरुस्तीचं काम करत होता. आम्ही बऱ्याच गोष्टींवर चर्चा केली, त्यानं त्याच्या कामाविषयी बोलण्यास सुरुवात केली.' प्लंबरला, त्याच्या कमाईविशयी विचारलं असता त्यानं जो आकडा सांगितला तो ऐकून हा इसम हादरलाच. 

'मी त्याला अगदी सहज विचारलं, वर्षभरात किती पैसे कमवतोस? या प्लंबरनं त्याचं सर्व कामं जोडून येणारं उत्पन्न साधारण 18 लाख रुपये प्रतिवर्ष इतकं आहे असं सांगितलं. सुरुवातीला मला थट्टा वाटली, पण नंतर त्यानं आकडेच सांगितलं. बरं, त्याच्याकडे 2023 ची ह्युंडई क्रेटा आहे, त्यानं गावाला घर बांधलं आहे, तिथं शेतजमिनही खरेगी केली आहे. हा पठ्ठ्य़ा श्रीमंत झाला आहे', असं लिहित जीवनात आपण केलेल्या निवडींबाबत विचार करण्याच्या वळणावर हा युजर आला. 

हेसुद्धा वाचा : Explained : मान्सूनचा पहिला अंदाज! एल निनोनं आताच वाढवली चिंता, कुठून प्रवास करत महाराष्ट्र गाठणार मोसमी वारे? 

एका पोस्टनं सुरू झाली, 'ब्लू कॉलर जॉब'ची चर्चा 

सोशल मीडियावर ही पोस्ट व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी AI च्या अतिशय स्पर्धात्मक युगातही ज्या नोकऱ्यांवर फारसा प्रभाव पडणार नाही अशा blue collar job चा उल्लेख करत ही मंडळी चांगली कमाई करतील यावर भर दिला. तर दुसऱ्या एका युजरनं मुंबईक प्लंबरना अधिक पैसे मिळतात असं वाटत असेल तर आधी अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियात त्यांना मिळणारे पैसे पाहा असा सल्लाही दिला. आणखी एका युजरनं आपल्या ओळखीतील एका एसी रिपेअर करणाऱ्या व्यक्तीचं उदाहरण दिलं, जो मार्च, एप्रिल मे अशा तीन महिन्यांमध्ये साधारण तीन लाख रुपये कमवतो आणि उरलेल्या वर्षात गावाकडे जाऊन शेतीची कामं करतो. या साऱ्यांचाच रोख 'ब्लू कॉलर जॉब'कडे होता. प्लंबर, इलेक्ट्रीशिअन, कार्पेंटर, मॅकेनिक आणि नर्स या अशा नोकऱ्या आहेत ज्यांची जागा AI ला सहजासहजी घेता येणार नाही, हाच मुद्दा नेटकऱ्यांनी अधोरेखित केला. 

Explained mumbai news plumber earning 18 lakhs per year shocks internet leaves corporates amazed what is blue collar job

'ब्लू कॉलर जॉब' म्हणजे काय? 

'ब्लू कॉलर जॉब' या नोकरी किंवा कामाच्या श्रेणीत सहसा मानवी बळ आणि श्रमाचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या कामांचा समावेश आहे. ही संकल्पना दीर्घकाळ टीकणाऱ्या, गडद रंगाच्या डेनिम किंवा एखाद्या जाड कापडाला अनुसरून आहे ज्यापासून तयार करण्यात आलेले कपडे कामगार घालतात. उलटपक्षी कार्यालयीन कामकाज करणाऱ्यांच्या क्षेत्राला 'व्हाईट कॉलर जॉब' म्हटलं जातं. मात्र, ब्लू कॉलर जॉब हेच क्षेत्र खऱ्या अर्थानं कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा कणा असतं हे विसरून चालणार नाही. जिथं कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आघातामुळं जगभरात अनेक नोकरदारांनी त्यांच्या नोकऱ्या गमावल्या, तिथंच हे संकट अद्यापही ब्लू कॉलर जॉबपर्यंत पोहोचलेलं नाही हीच काय ती वस्तूस्थिती!

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

इतर बातम्या

सचिन किंवा धोनी नाही, तर 'हा' क्रिकेटर हार्दिक पं...

स्पोर्ट्स