English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
38 लाख मुंबईकरांसाठी ₹8087 कोटी खर्च उभा राहतोय मेगा प्रोजेक्ट; लेट मार्कचं टेन्शन खल्लास, पण कसं?

Explained Mumbai Infrastructure News: मुंबईकमध्ये कामासाठी येणाऱ्या 38 लाख नोकरदांराना लेट मार्कच्या टेन्शनपासून सुटका मिळणार आहे असं सांगितलं तर तुम्ही यापैकी एक असल्यास नक्कीच तुम्हाला आनंद झाल्याशिवाय राहणार नाही. नेमकं असं काय घडलं आहे पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 10, 2026, 02:58 PM IST
लाखो मुंबईकरांना फायदा

Explained Mumbai Infrastructure News: रोज मुंबई लोकलने प्रवास करणाऱ्या आणि त्यातही मध्य रेल्वेच्या मार्गावर प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मागील 17 वर्षांपासून ज्या गोष्टीसाठी सातत्याने प्रयत्न सुरु होते ती गोष्ट आता प्रत्यक्षात उतरणार असून त्याचसंदर्भातील एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. विशेष म्हणजे हाती घेतलेलं हे काम पूर्ण झाल्यावर मुंबईत कामावर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लेट मार्क लागण्याची शक्यता कमी होणार आहे. नेमकं हे काम काय आणि आता झालंय काय ते पाहूयात...

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं कुठे आणि काय होणार?

भूसंपादनातील अडथळे आणि पुनर्वसनाच्या समस्यांमुळे सुमारे दोन दशकांच्या विलंबानंतर, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) आणि कुर्ला दरम्यानचा पाचवा आणि सहावा प्रलंबित रेल्वे मार्ग प्रकल्प अखेर पुढे सरकणार आहे. या प्रकल्पाला विलंब लावणारा शेवटचा मोठा अडथळा असलेल्या चुनाभट्टी-कुर्ला आणि धारावी पट्ट्यातील स्वदेशी मिल येथील प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या बांधकामांचे पाडकाम सुरू करण्याची तयारी मध्य रेल्वे करत आहे. हे काम झाल्यास सीएसएमटी आणि कुर्ला दरम्यानच्या दीर्घकाळ रखडलेल्या पाचव्या आणि सहाव्या मार्ग प्रकल्पातील शेवटचा अडथळा दूर होणार आहे. मध्य रेल्वे स्वदेशी मिल येथील पीएपी बांधकामे पाडण्यास सुरुवात करणार असून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण म्हणजेच 'एमएमआरडीए'ने 714 कुटुंबांचे पुनर्वसन पूर्ण केले आहे. 

पाडकामासाठी काय तयारी करण्यात आली आहे?

'एमएमआरडीए' सर्व 714 पात्र प्रकल्पबाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना पूर्ण केले असून. त्यांना पर्यायी सदनिकांचे वाटप करण्यात आले आहे आणि त्यांचे स्थलांतर सध्या सुरू आहे. मध्य रेल्वेने स्वदेशी मिल, कुर्ला आणि विद्याविहार येथील भूसंपादन यापूर्वीच पूर्ण केले असून, ही प्रक्रिया 20 जानेवारी 2026 रोजी औपचारिकपणे संपन्न झाली आहे. "पाडकाम एका महिन्यात पूर्ण होईल," असे मध्य रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच, सायन पुलासह सुरू असलेली कामे पूर्ण झाल्यावर बांधकामास सुरुवात होईल, असेही त्यांनी पुढे सांगितले. महत्त्वाचे म्हणजे, आगामी प्रभादेवी पुलाच्या आराखड्यात पाचव्या आणि सहाव्या रेल्वे मार्गांसाठी आधीच तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे या मार्गावर भविष्यात कोणताही अडथळा येणार नाही याची खात्री होईल.  पाडकामासाठी मोठ्या मशीन, मनुष्यबळ आणि उपकरणांच्या तैनातीसह इतर व्यवस्था अंतिम टप्प्यात आहे. घटनास्थळी सुरक्षेसाठी रेल्वे संरक्षण दल (आरपीएफ), शासकीय रेल्वे पोलीस (जीआरपी) आणि पोलीस झोन 5 यांना पाचारण करण्यात आले आहे.

याचा काय फायदा होणार?

मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्प (MUTP-II) अंतर्गत सुमारे 17 वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या या प्रकल्पाचा उद्देश, मुंबईच्या सर्वात गर्दीच्या मार्गांपैकी एकावर उपनगरीय रेल्वे सेवांना लांब पल्ल्याच्या मेल, एक्सप्रेस आणि मालवाहतुकीपासून वेगळा करण्याचा आहे. या प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर, नवीन पाचवा आणि सहावा मार्ग केवळ मेल/एक्स्प्रेस आणि मालगाड्यांसाठी वापरला जाईल, तर सध्याचा दुसरा आणि चौथा मार्ग पूर्णपणे उपनगरीय सेवांसाठी समर्पित असतील. एकदा कार्यान्वित झाल्यावर, नवीन मार्गांवरून मेल, एक्सप्रेस आणि मालगाड्या धावतील, तर सध्याच्या मार्गांवरून दररोज 1820 उपनगरीय गाड्या अधिक वेगाने आणि दिलेल्या वेळात धावतील. त्यामुळे लोकल ट्रेनचा वक्तशीरपणा अधिक वाढेल.

या मार्गावरुन किती गाड्या धावतात?

सध्या, मध्य रेल्वे सीएसएमटी–कुर्ला–कल्याण मार्गावर दररोज सुमारे 1820 उपनगरीय सेवा (मुख्य मार्गावर 800 ते 900 सेवा) चालवते, ज्यातून जवळपास 38 लाख प्रवासी प्रवास करतात, ज्यामुळे हे जगातील सर्वात व्यस्त उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कपैकी एक बनले आहे.

प्रकल्पाचा एकूण खर्च किती?

याच वर्षी जानेवारी महिन्यात महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने एमयूटीपी-2 च्या सुधारित वित्तीय आराखड्याला मंजुरी दिली. यामुळे प्रकल्पाची एकूण किंमत ₹5,300 कोटी वरून ₹8,087.11 कोटींपर्यंत वाढली. 'एमएमआरडीए'कडून अतिरिक्त ₹646.95 कोटींचा वाटा मंजूर झाला आहे. त्यापूर्वी जुलै 2025 मध्ये केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण ब्यूरोने अधिकृतपणे सांगितले होते की एमयूटीपी-2 चा खर्च ₹8,087 कोटींपर्यंत जाईल. या प्रकल्पाअंतर्गत ट्रॅक विस्तार, ईएमयू खरेदी, डीसी ते एसी रूपांतर, स्टेशन सुधारणा अशी कामं केली जाणार आहेत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Explainedmutp iibetween csmtKurlaMumbai

