Explained: मराठी सक्तीसंदर्भात नवा आदेश, मुंबईत काम करणंही होणार कठीण? BMC ने काय म्हटलं?

Marathi Compulsory in Mumbai: मुंबईत व्यवसाय करायचा तर मराठी अनिवार्य होणार आहे. बीएमसीच्या नव्या आदेशामुळे पुन्हा भाषा आणि ओळखीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. मुंबईतील सर्व दुकाने, हॉटेल्स, कार्यालये आणि व्यावसायिक आस्थापनांनी पुढील एका महिन्यात ठळकपणे मराठीत फलक लावावेत, असा इशारा प्रशासन आणि स्थानिक नेतृत्वाकडून देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे व्यापारी, बाहेरून आलेले व्यावसायिक आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. मुंबई पालिकेने मराठी संदर्भातील नव्या आदेशात नेमकं काय म्हटलंय? सविस्तर जाणून घेऊया.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) दुकाने आणि आस्थापना विभागासोबत झालेल्या बैठकीनंतर उपमहापौर संजय घाडी यांनी स्पष्ट शब्दांत आदेश दिले. त्यानुसार मुंबईतील सर्व व्यावसायिक आस्थापनांवर देवनागरी लिपीत मराठी फलक लावणे बंधनकारक असणार आहे. फक्त छोट्या दुकानांपुरता हा नियम मर्यादित नसून पाचतारांकित हॉटेल्स, मोठी कॉर्पोरेट कार्यालये, रिटेल चेन, मॉल्स आणि सेलिब्रिटींच्या मालकीच्या आस्थापनांनाही तो लागू होणार आहे. फलकावरील मराठी अक्षरे स्पष्ट दिसतील आणि इतर भाषांइतकी किंवा त्याहून ठळक असतील, अशी अटही घालण्यात आली आहे.
नियम न पाळणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे महानगरपालिकेने स्पष्ट संकेत दिले आहेत. काही प्रकरणांत दंड, परवाने रद्द करणे किंवा कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते. मुंबईत सुमारे 9 लाख दुकाने आणि आस्थापना असून त्यापैकी 5020 ठिकाणी अजूनही मराठी फलक नसल्याचे सांगण्यात आले. आतापर्यंत 3114 आस्थापनांवर कारवाई करून जवळपास 1.91कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. पुढील महिनाभर विशेष तपासणी मोहीमही राबवली जाणार आहे.
मुंबई महानगरपालिका निवडणुका, मराठी अस्मिता आणि स्थानिक राजकारण या तिन्ही गोष्टींचा या मुद्द्याशी जवळचा संबंध असल्याचे राजकीय विश्लेषक मानतात. गेल्या काही महिन्यांत “मराठी विरुद्ध अमराठी” हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. विविध पक्षांनी मराठी ओळखीचा मुद्दा आक्रमकपणे पुढे आणल्याने भाषा हा केवळ सांस्कृतिक नव्हे तर राजकीय मुद्दाही बनला आहे. मुंबईतील स्थानिक राजकारणात मराठी मतदारांचे महत्त्व कायम असल्याचे अलीकडील निवडणूक निकालांमधूनही दिसून आले आहे.
मोठ्या ब्रँड्सपासून छोट्या व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांनाच आता फलक बदलावे लागतील. यामुळे अतिरिक्त खर्च, डिझाइन बदल, परवाने आणि तपासण्या यांचा ताण वाढू शकतो. विशेषतः मुंबईत काम करणाऱ्या बाहेरील राज्यांतील व्यापाऱ्यांना स्थानिक नियम अधिक काटेकोरपणे पाळावे लागतील. काही व्यावसायिक संघटनांच्या मते, भाषा सक्तीमुळे व्यावसायिक वातावरणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे; तर समर्थकांच्या मते, स्थानिक भाषेला प्राधान्य देणे हे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचे संरक्षण आहे.
अधिकृत आदेश फक्त मराठी फलकांबाबत असला तरी, राज्यात मराठी भाषेच्या वापरासंदर्भात इतर क्षेत्रांतही हालचाली वाढल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांसाठी मूलभूत मराठी ज्ञान आवश्यक करण्याबाबतही चर्चा झाली होती. त्यामुळे भविष्यात ग्राहक सेवा, स्थानिक व्यवहार आणि सरकारी प्रक्रियेत मराठीचा वापर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, “मराठी येत नसेल तर व्यवसाय करता येणार नाही” असा कोणताही थेट कायदा अद्याप लागू झालेला नाही.
या निर्णयावर मुंबईत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. अनेक मराठी नागरिकांनी स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, महाराष्ट्रात व्यवसाय करताना मराठीला योग्य सन्मान मिळायलाच हवा. दुसरीकडे काही उद्योगपती आणि व्यापाऱ्यांना भीती आहे की, अतिरेकी अंमलबजावणीमुळे मुंबईची ‘कॉस्मोपॉलिटन’ ओळख बाधित होऊ शकते. सोशल मीडियावरही या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा सुरू असून काहींनी हे सांस्कृतिक संरक्षण म्हटले, तर काहींनी याला राजकीय दबावाचे स्वरूप दिले आहे.
महानगरपालिका आता मोठ्या प्रमाणावर तपासणी मोहीम राबवण्याच्या तयारीत आहे. आगामी काळात मुंबईतील प्रत्येक व्यावसायिक फलकावर मराठी ठळकपणे दिसण्याची शक्यता आहे. भाषा आणि स्थानिक ओळख या मुद्द्यांवरून भविष्यात आणखी नियम कडक होऊ शकतात. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते प्रशासनाने संतुलन राखणे महत्त्वाचे ठरेल. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने स्थानिक अस्मिता आणि जागतिक व्यावसायिक वातावरण यांच्यात समतोल राखणे हीच पालिका प्रशासनासमोरची खरी कसोटी असणार आहे.