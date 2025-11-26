English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'मुंबादेवी'वरुन मुंबई मग 'बॉम्बे' कशावरुन? नावाचा अर्थ थक्क करणारा; 99% मुंबईकरांना कल्पनाच नाही

Bombay Vs Mumbai Name History Meaning: आपल्यापैकी अनेकांना 'मुंबई' हे नाव 'मुंबा देवी'वरुन ठेवण्यात आल्याचं ठाऊक आहे. मात्र 'बॉम्बे' हे नाव शहराला का देण्यात आलेलं? त्याचा अर्थ काय हे फारसं कोणालाच माहिती नाही. त्याबद्दल जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 26, 2025, 12:02 PM IST
मुंबईत अनेकांना ठाऊक नाही हा इतिहास (प्रातिनिधिक फोटो)

Bombay Vs Mumbai Name History Meaning: अर्थसंकल्पाचा विचार केल्यास देशातील सर्वात मोठा अर्थसंकल्प असलेली महानगरपालिका अशी ओळख असलेल्या मुंबईतील राजकीय वातावरण आता चांगलेच तापले आहे. पुढील काही आठवड्यांमध्ये या मयानगरी मुंबईत महापालिकेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. त्यावरुनच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात असतानाच मुंबई आणि 'बॉम्बे' नावावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं असून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने आले आहेत. मात्र मुंबई आणि 'बॉम्बे'वरुन हा वाद सुरु झालेला असतानाच शहराला 'बॉम्बे' हे नाव कशावरुन पडलं हेच 99 टक्के मुंबईकरांना ठाऊक नाही. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई आणि 'बॉम्बे' नावाचा इतिहास जाणून घेऊयात...

सध्या नावावरुन वाद काय रंगलाय हे थोडक्यात पाहूयात...

राज यांनी 'केंद्रीय विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी मुंबईत आयआयटीच्या कार्यक्रमात बोलताना, 'आयआयटीच्या नावातील बॉंबे तसंच ठेवलं त्याचं मुंबई केलं नाही, हे चांगलं झालं असं विधान केलं' असल्याचं नमूद करत मुंबई गुजरातला जोडण्याचा कट असल्याचा उल्लेख केला असून या टीकेला भाजपाने उत्तर देताना "मेट्रो, बुलेट ट्रेन, कॉस्टल रोड कनेक्टिव्हिटी, मल्टीमोडल कॉरिडोर्स या प्रकल्पाच्या माध्यमातून देशाच्या आर्थिक राजधानीला जागतिक स्तरावर नेण्याची क्षमता आहे. विकासाचे हे प्रकल्प पाहून काहींची ‘राजकीय मळमळ’ वाढते, म्हणूनच गुजरातचा बोगस बागुलबुवा पुढे करून भीतीचं राजकारण केलं जात आहे. पण मराठी माणूस, मुंबईकर आशा राजकारणाला थारा देणार नाहीत ते यू-टर्न घेणाऱ्यांसोबत नाही तर महाराष्ट्राला क्रमांक एकवर घेऊन जाणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसोबत उभे राहतील," असं पक्षाचे माध्यम समन्वय नवनाथ बन यांनी म्हटलं आहे.

मुंबई नावाचा उगम कसा झाला?

मुंबई हे नाव मूळ कोळी समाजाच्या संरक्षक देवी मुंबादेवीच्या नावावरून आले आहे. मुंबा किंवा महा-अंबा ही देवी आहे, आणि "मुंबई" हे तिच्या नावाचे मराठी रूप आहे, ज्याचा अर्थ "मुंबा आई" असा होतो. शहराचे प्राचीन इतिहास पाहता, हे सात बेटांचे समूह होते जे कोळी मच्छीमारांच्या वस्त्या होत्या. 

नाव कधी बदललं?

1995 मध्ये शहराचे अधिकृत नाव 'मुंबई' असे बदलण्यात आले. हे नाव मूळ मराठी नावावरून आले आहे. मुंबई हे नाव कोळी समाजाच्या देवी मुंबादेवीशी संबंधित आहे. 1995 मध्ये, शिवसेना-भाजप सरकारने शहराचे अधिकृत नाव 'बॉम्बे' वरून 'मुंबई' असे बदलले. हे नाव मराठी भाषिक लोकांच्या सांस्कृतिक ओळखीचे प्रतीक होते आणि मुंबादेवीला सन्मान देण्यासाठी निवडण्यात आलं. या नामांतरामुळे शहराची स्थानिक ओळख अधिक मजबूत झाली. आजही मुंबादेवी मंदिर शहरात प्रसिद्ध आहे. 

बॉम्बे नाव कुठून आलं आणि त्याचा अर्थ काय?

'बॉम्बे' हे मुंबई शहराचे जुने नाव आहे. हे नाव ब्रिटिश काळात वापरले जायचे. हे नाव पोर्तुगीज भाषेतील 'Bom Bahia' किंवा 'Bom Baim' वरून आले आहे. 'Bom Bahia' किंवा 'Bom Baim' या शब्दांचा अर्थ पोर्तुगीज भाषेतील अर्थ Good Bay म्हणजेच 'चांगली खाडी' असा होतो. पोर्तुगीजांनी 16 व्या शतकात सध्याची मुंबई ज्या किनाऱ्यावर आहे तो भाग ताब्यात घेतला. या भागावर ताबा मिळवल्यानंतर येथील खाडीचा भाग आणि इतर नैसर्गिक रचना ही वास्तव्यासाठी उत्तम असल्याने त्यांनी या भागाला 'Bom Bahia' किंवा 'Bom Baim' म्हणून संबोधण्यास सुरुवात केली. पुढे याच नावाचा अपभ्रंश होऊन 'बॉम्बे' नावाने हे शहर ओळखलं जाऊ लागलं. काही स्रोतांनुसार, हे नाव "मुंबई" किंवा देवी मुंबादेवीच्या नावाचे इंग्रजीकरण असू शकते, पण मुख्यतः पोर्तुगीज नावाच्या संदर्भाताची व्याख्याच स्वीकारली जाते. 

