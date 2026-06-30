2029 मध्ये आदित्य ठाकरेंचा वरळीचा मार्ग कठीण? शिंदेंनी 'हुकुमी एक्का'च पळवला

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विधान परिषदेच्या सभापती आणि उपसभापती निवडणुकीआधी ऑपरेशन टायगरअंतर्गत उद्धव ठाकरेंचे विश्वासू सहकारी सचिन अहिर यांना उपसभापती पदाची उमेदवारी देत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. सहा खासदार फोडल्यानंतर अवघ्या आठ दिवसांमध्ये शिंदेंनी ठाकरेंना दुसरा धक्का दिला आहे. मात्र सचिन अहिर यांच्यासारखा विश्वासू सहकारी ठाकरेंना सोडून जाणं हा दिर्घकालीन परिणाम करणारा ठरु शकतो. सचिन अहिर हे उद्धव यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे आमदार असलेल्या वरळीमधून येत असल्याने 2029 ची निवडणूक आदित्य ठाकरेंसाठी अधिक कठीण होणार अशी चिन्हं दिसत आहेत. आदित्य ठाकरेंना सचिन अहिर यांचा शिंदे सेनेतील प्रवेश कशाप्रकारे धोका ठरु शकतो जाणून घेऊयात...
सचिन अहिर हे वरळीचे माजी आमदार आणि त्या भागातील प्रभावशाली नेते मानले जातात. 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून वरळी मतदारसंघातून ते आमदार निवडून आले. 2014 मध्ये शिवसेनेच्या सुनील शिंदे यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला. मात्र त्यानंतर त्यांनी आपला संघर्ष या भागात सुरुच ठेवला. ते या भागातील दबदबा असलेले नेते म्हणून ओळखले जातात. 2019 मध्ये शिवसेनेने आदित्य ठाकरे यांना पहिल्यांदा वरळीतून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळीही त्यांनी सचिन अहिर यांना पक्षात घेऊन आपला विजय जवळपास निश्चित केला, असं सांगितलं जातं. आदित्य हे ठाकरे कुटुंबातील पहिलेच सदस्य होते जे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. म्हणूनच वरळीतील सचिन अहिर यांचा प्रभाव आणि मतदारसंघातील त्यांचा आधार लक्षात घेऊन शिवसेनेने त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून शिवसेनेत आणले होते.
25 जुलै 2019 रोजी 'मातोश्री'वर उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. अहिरांनी ठाकरेंना साथ दिल्याने, आदित्य ठाकरे यांचा विजयाचा मार्ग सोपा झाला आणि वरळीतील मतांचे एकत्रीकरण झाले. शिवसेनेला वरळीतील त्यांच्या समर्थकांचा फायदा झाला. आदित्य ठाकरे यांना वरळीतून निवडून आणण्यासाठी दिलेल्या सहकार्याची पोचपावती म्हणून 2022 मध्ये शिवसेना ठाकरे गटाने त्यांना विधान परिषदेची उमेदवारी दिली. सचिन अहिर यांचा वरळीशी जुना आणि मजबूत राजकीय संबंध आहे. ते वरळीतील कामगार, कोळीवाडा आणि स्थानिक मुद्द्यांशी जोडलेले आहेत. काही वेळा ते वरळीतील कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतात किंवा मुद्दे उपस्थित करतात.
आदित्य ठाकरे यांनी 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत वरळी मतदारसंघातून पहिल्यांदा निवडणूक लढवली आणि मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवला. त्यांनी 67,427 मतांनी काँग्रेसचे उमेदवार सुरेश माने यांना पराभूत केलं होतं. हा विजय ऐतिहासिक होता कारण ठाकरे कुटुंबातील पहिली व्यक्ती निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली होती. सचिन अहिर यांचा वरळीतील प्रभाव आणि त्यांचा शिवसेनेत प्रवेश यामुळे आदित्य ठाकरे यांचा मार्ग सोपा झाला होता. 2024 मध्येही आदित्य ठाकरे यांनी वरळीतून पुन्हा निवडणूक लढवली. मात्र यावेळेस त्यांच्या मताधिक्यामध्ये मोठी घसरण झाली. त्यांनी अवघ्या 9 हजार मतांनी काँग्रेस सोडून शिंदेंच्या शिवसेनेत गेलेले माजी खासदार मिलिंद देवरा यांच्याविरुद्ध विजय मिळवला होता. वरळी हा ठाकरे गटाचा पारंपरिक गड मानला जातो आणि दोन्ही निवडणुकीत आदित्य ठाकरे यांनी तो कायम ठेवला आहे. मात्र दोन्ही वेळेस त्यांना सचिन अहिर यांची साथ होती. पण आता कमी झालेलं मताधिक्य आणि त्यात सचिन अहिरांसारखा खंदा समर्थक सोडून गेल्याने 2029 ची निवडणूक आदित्य ठाकरेंना अधिक कठीण जाईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
आता वरळी मतदारसंघामध्ये आदित्य ठाकरेंसमोर सचिन अहिरांसारखा मोठा नेता उभा राहिला तर ही निवडणूक अधिक चुरशीची ठरु शकते. दोन्ही बाजूने ही तुळबल्य लढाई ठरले. मात्र या ठिकाणी सचिन अहिर यांनी जम बसवल्याचं चित्र असून त्यांचा दांगडा जनसंपर्क आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोर ठाकरेंचा निभाव लागेल की नाही हे ठामपणे आताच सांगता येणार नाही.