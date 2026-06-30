Add Zee Business As A Preferred Source
App

2029 मध्ये आदित्य ठाकरेंचा वरळीचा मार्ग कठीण? शिंदेंनी 'हुकुमी एक्का'च पळवला

आदित्य ठाकरेंनी 2019 आणि 2024 मध्ये वरळी विधानसभा मतदारसंघामधून निवडणूक लढवून जिंकली होती. मात्र आता 2029 साली त्यांना अधिक मेहनत घ्यावी लागणार हे आज स्पष्ट झालं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 30, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:27 PM IST
2029 मध्ये आदित्य ठाकरेंचा वरळीचा मार्ग कठीण? शिंदेंनी 'हुकुमी एक्का'च पळवला
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
2029 मध्ये आदित्य ठाकरेंचा वरळीचा मार्ग कठीण? शिंदेंनी 'हुकुमी एक्का'च पळवला
Operation Tiger11 min ago
2
eknath shinde24 min ago
3
Mumbai news34 min ago
4
pune51 min ago
5
team india57 min ago