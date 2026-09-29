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  • /18 लाखांचे कर्ज ते आता महिना 2 कोटींची कमाई, अनुष्का शर्माच्या एका फोनने चमकलं हॉटेल मालकाचं नशीब, आता करतोय 200 पट कमाई

18 लाखांचे कर्ज ते आता महिना 2 कोटींची कमाई, अनुष्का शर्माच्या एका फोनने चमकलं हॉटेल मालकाचं नशीब, आता करतोय 200 पट कमाई

अनुष्का शर्माचा एक फोन आणि या हॉटेलचे नशीबच पालटले. तोट्यात चालणारी कंपनी आता 200 पट नफा कमवतेय. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 29, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 11:58 AM IST
18 लाखांचे कर्ज ते आता महिना 2 कोटींची कमाई, अनुष्का शर्माच्या एका फोनने चमकलं हॉटेल मालकाचं नशीब, आता करतोय 200 पट कमाई
Image Credit: Anushka Sharma

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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