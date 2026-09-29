/18 लाखांचे कर्ज ते आता महिना 2 कोटींची कमाई, अनुष्का शर्माच्या एका फोनने चमकलं हॉटेल मालकाचं नशीब, आता करतोय 200 पट कमाई

18 लाखांचा कर्ज, हॉटेल विकायला काढलं पण नशिबाचा खेळ असा पलटला की आता याच हॉटेलची महिन्याची कमाई कोट्यवधींमध्ये होते. मुंबईच्या चेंबुरमध्ये दोघ भाऊ मिळून हॉटेल चालवतात. पुढच्याच आठवड्यात हॉटेल बंद करणार होते. मात्र त्याचवेळी टीम इंडियाचा चेसमास्टर विराट कोहली आणि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा यांचा फोन आला आणि त्यांचे नशीबच चमकले.
जसपाल सिंह खासला आणि त्यांचा भाऊ महिंदर सिंह खासला यांच्यावर कधीकाळी 18 लाखांचे कर्ज होते. त्यामुळं ते मुंबईतील रेस्तराँ बंद करणार होते. मात्र अचानक अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहली यांनी एक असं सेलिब्रिटी कनेक्शन तयार केले की आज त्यांच्या मालकीचे आणखी चार हॉटेल आहेत. कधी काळी तोट्यात चालणाऱ्या त्यांच्या हॉटेलची कमाई आज कोट्यवधींमध्ये होतेय. अनुष्का शर्माने केलेल्या एका छोले भटुरेच्या ऑर्डरमुळं त्यांच्या व्यवसायात 200 पट वाढ झाली आहे.
पिकविलाला दिलेल्या मुलाखतीत जसपाल आणि महिंदर यांनी म्हटलं की, आमचं दिल्ली से नावाचं रेस्तराँ आहे. सप्टेंबर 2022मध्ये स्टँड अप कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यू त्यांच्या रेस्तराँमध्ये आले होते आणि त्यानंतर अनुष्का शर्माला त्यांच्या छोले भटुरेबाबत माहिती मिळाली. त्यानंतर अनुष्काने पती विराट कोहलीसाठी एक ऑर्डर केली आणि त्यानंतर इन्स्टाग्रामवर केलेल्या एका पोस्टने दोन्ही भावांचे नशीबच फळफळले.
2022 मध्ये अभिषेक उपमन्यू चेंबुरमधील दिल्ली से रेस्तराँमध्ये आले होते. त्यानंतर त्याने इन्स्टाग्रामवर याचा रिव्ह्यू टाकला होता. त्यानंतर एक -दोन दिवसांतच ग्राहकांची संख्या वाढू लागली. मात्र नशीब तेव्हा चमकले जेव्हा ही पोस्ट अनुष्का शर्मापर्यंत पोहोचली. 5 ऑक्टोबर 2022 ला अनुष्काने एक इन्स्टाग्राम स्टोरी शेअर केली होती. तिने म्हटलं होतं की, आज आमच्याघरी आनंदाचा दिवस आहे. कारण मुंबईत दिल्लीसारखे छोले भटुरेंचा शोध संपलाय. अनुष्काने रेस्तराँबाबत माहिती देत अभिषेक उपमन्यूला त्याचे श्रेय दिलं आहे.
अनुष्काच्या या स्टोरीबद्दल जसपाल सांगतात की, आम्हाला अनुष्काच्या घरुन फोन आला. यात जुहूमध्ये दोन प्लेट छोले भटुरे ऑर्डर करायला सांगितले. तेव्हा आमचं आउटलेट चेंबुरमध्ये होतं. एका प्लेटची किंमत 120 होती आणि दोन प्लेटचे 240 होत होते आणि येण्या-जाण्याचा खर्च साधारणपणे 400 होत होता. त्यामुळं मी त्यांना सांगितले की, आमचा येण्या-जाण्याचा खर्च ऑर्डरच्या किंमतीपेक्षा जास्त आहे. तेव्हा समोरुन सांगितले की एक्स्ट्रा खर्चाचे पैसे आम्ही देऊ. तेव्हा आम्हाला माहिती नव्हतं की ही ऑर्डर कोणासाठी आहे.
जसपाल यांनी पुढे म्हटलं की, सुरुवातीला मला वाटलं की कोणीतरी मस्करी करतेच. मी जेव्हा पेमेंटबद्दल सांगितले तेव्हा समोरुन बँक डिटेल्स मागितली तेव्हा संशय आणखी वाढला. मी त्यांना म्हटलं की, मॅम मला पूर्ण पेमेंट हवंय. त्यावर त्यांनी मला तुमचे बँक डिटेल्स द्या मी पैसे ट्रान्सफर करते. तेव्हा मी त्यांना QR कोड देतो सांगितले. पण त्यानी क्युआर कोड पेमेंट करणार नाही असं सांगितेल. तेव्हा संशय आणखी वाढला.
जसपाल पुढे सांगतात की, आम्हाला तेव्हा साधारणपणे 10 वेळा फोन आले. तेव्हा वैतागून आम्ही त्यांना म्हटलं की तुम्ही 10 वेळा फोन करताय पण पेमेंट करत नाहीत, माझ्या अकाउंटची डिटेल मागताय पण मला वेळ आणि तारीखही सांगत नाहीयेत. तेव्हा समोरुन सांगितले की ते विराट कोहलीच्या घरुन बोलताय. सुरुवातीला मला हे खोटच वाटलं. मी त्यांना मस्करी करु नका असंही सांगितले. तेव्हा त्यांनी खात्री पटवून दिली की ते खरंच विराट-अनुष्काच्या घरुन बोलत होते. अखेर 5 ऑक्टोबरसाठी डिलिव्हरीचा वेळ ठरला.
दोन्ही भाऊ छोले भटुरे घेऊन फोनवर दिलेल्या पत्त्यावर गेले. जसपाल पुढे म्हणाले, "आम्ही आत गेलो आणि मी तिथल्या कर्मचाऱ्यांची माफी मागितली. पण पुढे काय होणार आहे याची आम्हाला काहीच कल्पना नव्हती. रेस्टॉरंटमध्ये परत आल्यावर आम्हाला त्याच कर्मचाऱ्याचा फोन आला. त्याने विचारले, 'तुम्ही इन्स्टाग्रामवर आहात का?' मी म्हणालो, 'हो.' त्याने विचारले, 'तुम्ही कोहली किंवा अनुष्काला फॉलो करता का?' मी म्हणालो, 'नाही.' मग तो म्हणाला, 'मला तुमच्यासोबत काहीतरी शेअर करायचं आहे.'"
जसपालच्या म्हणण्यानुसार, अनुष्का शर्माच्या पोस्टचा परिणाम अर्ध्या तासातच दिसू लागला. "रेस्टॉरंटमध्ये प्रचंड गर्दी जमली होती. अर्ध्या तासातच आम्ही पूर्णपणे चकित झालो. ही अचानक आलेली गर्दी नेहमीसारखी नव्हती. आमचे फोन सतत वाजत होते. गर्दी इतकी प्रचंड होती की, काय चालले आहे हे विचारण्यासाठी पोलिसांना यावे लागले. काहींनी सहा प्लेट्स मागवल्या, तर काहींनी दहा. आमच्याकडे स्टॉक नव्हता. आम्ही जवळपास राहणाऱ्या लोकांकडून सामान गोळा करायला सुरुवात केली आणि तिसऱ्या दिवसापर्यंत आमचे उत्पादन दहा पटीने वाढले होते.
जसपाल पुढे सांगतात, "तिसऱ्या दिवसापर्यंत, चणे आठ किलोवरून 100 किलोपर्यंत पोहोचले होते. आमचा रेस्टॉरंटचा खर्चही निघत नव्हता, पण सुमारे १ लाख रुपयांची महिन्याची कमाई आता 2 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. आमचे मूळ रेस्टॉरंट 250 चौरस फुटांच्या जागेत तीन टेबल आणि नऊ खुर्च्या असलेले होते. सप्टेंबर 2022 पर्यंत, आमच्यावर सुमारे 18 लाख रुपयांचे कर्ज होते. आम्ही रेस्टॉरंट बंद करण्याचा विचार करत होतो. पण मग सगळंच बदललं."