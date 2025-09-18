संजय राऊतांचं आनंद दिघेंबद्दल वादग्रस्त विधान! म्हणाले, 'आनंद दिघे हे आमचे..', शिवसैनिकांनी जाळला पुतळा

Sanjay Raut Controversial Statement About Anand Dighe: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं आज उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचं शिंदेंचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यामध्ये दहन केलं. शिंदेंच्या शिवसैनिकांनी राऊत यांनी दिवंगत नेते आनंद दिघेंबद्दल केलेल्या विधानावरुन संताप व्यक्त करत राऊतांना लक्ष्य केलं आहे. मात्र या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेलं संजय राऊतांनी आनंद दिघेंबद्दल नेमकं काय म्हटलंय? जाणून घेऊयात...
ठाण्याचे खासदार आणि शिंदेंच्या सेनेचे ठाणे जिल्हाप्रमुख नरेश म्हस्के यांनी संजय राऊत यांना एकेरी उल्लेख तर संताप व्यक्त केला आहे. आपल्या पोस्टमध्ये म्हस्के यांनी, "संजय राऊत, तू तर नेता–उपनेता सोड; जनतेने स्वीकारलेला लोकप्रतिनिधी सुद्धा नाहीस. तू परस्पर संधी साधून, राज्यसभेवर मागच्या दाराने गेलेला माणूस आहेस. आमच्या आनंद दिघे साहेबांविषयी जे वक्तव्य तू केलं आहेस, त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो!! त्याचे परिणाम तुला निश्चितच भोगावे लागतील...!" अशा इशारा दिला आहे.
"आता मुलाखतीतून प्रिय म्हणून प्रेम काय दाखवतोस? दिघे साहेब जिवंत असताना तू त्यांचा किती दुःस्वास केला आहेस, याचे आम्ही साक्षीदार आहोत. तुझ्या एका मुलाखतीमुळे त्यांना टाडा लागण्याची वेळ आली होती. तू कायमच त्यांना पाण्यात पाहिलंस... आता काय खोटं प्रेम दाखवतोस? बाळासाहेब ठाकरे आम्हाला कायमच वंदनीय आहेत. पण, केवळ ठाणे नव्हे तर संपूर्ण कोकण आणि महाराष्ट्रात ज्यांनी शिवसेनेच्या उभारणीच्या काळात रात्रंदिवस मेहनतीने पक्ष मोठा केला, ते तुझ्यासाठी केवळ जिल्हाप्रमुख असले तरी आमच्यासाठी तेही बाळासाहेबांप्रमाणेच दैवत आहेत," असं म्हस्केंनी म्हटलं आहे. "आत्ता फक्त इशारा देतोय... तोंड सांभाळून बोला!! फार बोललात तर परिणामांना सामोरे जायला तयार राहा," असंही म्हस्केंनी पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे.
मात्र शिंदेंचे शिवसैनिक राऊतांवर एवढं खवळण्यासारखं ते आनंद दिघेंबद्दल काय म्हणालेत? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. तर राऊत यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या बाजूला आनंद दिघेंचा फोटो लावण्यास विरोध केला आहे. पत्रकारांशी संवाद साधताना राऊत यांनी शिंदे सेनेच्या अनेक पोस्टर आणि होर्डिंगवर बाळासाहेबांबरोबर आनंद दिघेंचा फोटो दिसतो यावरुन टीका करताना हे विधान केलं.
"आनंद दिघे हे आमचे प्रिय सहकारी आहेत. ते शिवसेनेचे नेतेही नव्हते. ते उपनेतेही नव्हते. ते ठाण्याचे जिल्हाप्रमुख होते. हा एक राष्ट्रीय कट आहे की बाळासाहेबांच्या बरोबरीने तुम्ही अजून एक फोटो लावताय," असं म्हणत राऊतांनी आक्षेप नोंदवला. राऊतांच्या या विधानाचा व्हिडीओ नरेश म्हस्केंनीच शेअर केला आहे.
आता राऊत या टीकेवर काय बोलणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.