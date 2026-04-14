English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • Explained: मुंबईत 2 विद्यार्थ्यांचा जीव घेणारे टॅबलेट नेमके कसे असते? शरीरावर कसा होत जातो परिणाम?

Explained: मुंबईत 2 विद्यार्थ्यांचा जीव घेणारे टॅबलेट नेमके कसे असते? शरीरावर कसा होत जातो परिणाम?

Mumbai Drug Case: 11 एप्रिल रोजी गोरेगाव पूर्वमधील प्रदर्शन मैदानावर एक मोठा म्युझिक शो आयोजित करण्यात आला होता. या दुर्दैवी घटनेत दोन तरुणांचा जीव गेला. त्यांचा जीव जाण्यास काय कारणीभूत ठरलं? जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 14, 2026, 06:42 PM IST
Explained: मुंबईत 2 विद्यार्थ्यांचा जीव घेणारे टॅबलेट नेमके कसे असते? शरीरावर कसा होत जातो परिणाम?
ड्रग्ज टॅबलेट

Mumbai Drug Case: मुंबईतील गोरेगाव येथे झालेल्या संगीत कार्यक्रमात ड्रग ओव्हरडोसने दोन एमबीए विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना मुंबईच्या तरुणाईला धक्कादायक ठरली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली असून, MDMA (एक्स्टसी) या ड्रगबद्दलची सविस्तर माहिती समोर आली आहे. या मुलांनी ड्रग्जचे सेवन कसे केले? त्याचा शरीरावर कसा परिणाम झाला? सविस्तर समजून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकी घटना काय?

11 एप्रिल रोजी गोरेगाव पूर्वमधील प्रदर्शन मैदानावर एक मोठा म्युझिक शो आयोजित करण्यात आला होता. यात तीन ते चार हजार प्रेक्षक होते, त्यात बहुसंख्य कॉलेज विद्यार्थी सहभागी होते. दक्षिण मुंबईतील एका प्रतिष्ठित एमबीए महाविद्यालयातील विद्यार्थी 15 जणांच्या ग्रुपने कार्यक्रमाला आले होते. कार्यक्रम सुरू असताना काही विद्यार्थ्यांना अचानक श्वास घेण्यास त्रास, अस्वस्थता जाणवू लागली. त्यांना लगेच जोगेश्वरी आणि खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ही घटना रेव-पार्टीसारखी वाटली असल्याने ड्रग्सचा संशय तात्काळ निर्माण झाला. 

बळी कसे गेले?

या दुर्दैवी घटनेत दोन तरुणांचा जीव गेला. एका विद्यार्थ्याचा रविवारी सकाळी मृत्यू झाला, तर त्याच गटातील एका विद्यार्थिनीचा दुपारी मृत्यू झाला. तिसरी विद्यार्थिनी गंभीर स्थितीत होती; तिला नंतर बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. सध्या तिची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दोन्ही मृत विद्यार्थी एमबीए अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी होते आणि कार्यक्रमापूर्वी त्यांनी काही मित्रांसोबत ड्रग्स घेतल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.

ड्रग्सचा वापर कसा झाला?

पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीत महत्वाची माहिती उघडकीस आली आहे. कार्यक्रमाला जाण्यापूर्वी काही विद्यार्थ्यांनी MDMA नावाचे ड्रग घेतले होते. यासोबत मद्यपानही झाले होते. कार्यक्रमादरम्यान उष्णता, गर्दी आणि नृत्यामुळे शरीरावर अतिरिक्त ताण पडला. अंतिम अहवाल फॉरेन्सिक लॅबच्या रिपोर्टनंतरच येईल, पण MDMA ओव्हरडोस हाच मुख्य कारण असल्याचे मानले जात आहे. या घटनेने मुंबईतील तरुणांमध्ये ड्रग्सच्या अवैध वापराची गंभीर समस्या समोर आणली आहे.

MDMA ड्रग म्हणजे नेमके काय?

MDMA म्हणजे मिथिलिनडायऑक्सी मेथॅम्फेटामाइन. हे एक कृत्रिम रासायनिक पार्टी ड्रग आहे, ज्याला ‘एक्स्टसी’ किंवा ‘मोली’ असेही म्हणतात. 1912 साली जर्मनीत प्रथम तयार झाले. सध्या हे टॅबलेट, कॅप्सूल किंवा पावडर स्वरूपात उपलब्ध असते. मुख्यतः रात्रीच्या पार्टी, संगीत कार्यक्रम किंवा क्लबमध्ये तरुणांकडून वापरले जाते. हे ड्रग मेंदूवर थेट परिणाम करून उत्साह, ऊर्जा आणि आनंदाची भावना निर्माण करते.

शरीरावर कसा होतो दुष्परिणाम?

MDMA घेतल्याने मेंदू उत्तेजित होतो, हृदयाचा ठोका वाढतो, शरीराचे तापमान चढते आणि श्वास घेणे कठीण होते. जास्त मात्रा घेतल्यास डिहायड्रेशन, उष्णता वाढणे, चक्कर येणे आणि अगदी मृत्यूही होऊ शकतो. या ड्रगमध्ये छोटे बदल करून ‘मिथिलोन’ सारखे नवीन आणि अधिक घातक प्रकार तयार होतात. एकदा घेतल्यानंतर तरुणांना ‘हाय’ फीलिंग मिळते, पण शरीराला अपुरा ऑक्सिजन आणि पाणी मिळाले तर जीवघेणा ठरते.

दारूसोबत घेतल्याने काय होतं?

MDMA आणि दारू एकत्र घेतल्याने धोका अनेक पटींनी वाढतो. MDMA ऊर्जा वाढवते तर दारू शरीराला सैल करते. दोन्ही मिळून शरीराचे तापमान अनियंत्रित होऊ शकते, पाण्याची कमतरता वाढते आणि ओव्हरहिटिंग होते. दारूमुळे MDMA चा परिणाम कमी जाणवतो, म्हणून विद्यार्थी पुन्हा पुन्हा ड्रग घेतात. परिणामी शरीरात प्रमाण वाढते आणि अचानक ओव्हरडोस होऊन मृत्यू ओढवतो. ही मिश्रण तरुणांना ‘मजा’ वाटते, पण प्रत्यक्षात जीवघेणे ठरते.

पोलीस कारवाई कुठपर्यंत?

वनराई पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल केला असून, भारतीय न्याय संहिता कलम 105 (मनुष्यवधासारखा गुन्हा), 125,125(बी), 223(बी) आणि 3(5) अंतर्गत केस नोंदवली आहे. आतापर्यंत सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे – दोन एमबीए विद्यार्थी, एक ड्रग पुरवठादार आणि तीन कार्यक्रमाशी संबंधित व्यक्ती. यात कार्यक्रम आयोजक सनी विनोद जैन, सुरक्षा अधिकारी बालकृष्ण बलराम आणि विहान उर्फ आकाश सामल यांचा समावेश आहे. सर्व आरोपींना 16 एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. तपास सुरू असून, अधिक ड्रग पुरवठादारांचा शोध घेतला जात आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Mumbai Drug CaseGoregaon rave party newsMDMA overdose IndiaMBA student death Mumbaidrug overdose case India

