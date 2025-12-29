English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
A B Form म्हणजे काय? त्यावरुन रडारडी, राडे का होतात? निवडणुकीत त्याला एवढं महत्त्व का?

Explained What Is AB Form: प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे 'ए बी फॉर्म'! हा ए बी फॉर्म नेमका असतो तरी काय? तो एवढा महत्त्वाचा का असतो? त्यासाठी अगदी रडारडी झाल्याचं का पाहायला मिळतं? जाणून घेऊयात थोडक्यात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 29, 2025, 03:24 PM IST
दर निवडणुकीला ए बी फॉर्म चर्चेत असतात (प्रातिनिधिक फोटो)

Explained What Is AB Form: 'उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं रातोरात उमेदवारांना ए. बी. फॉर्म वाटले' किंवा 'भाजपाची पहिली यादी जाहीर; ए. बी. फॉर्मचं वाटपही झालं' अशा बातम्या तुम्ही आज वाचल्या असतील. खरं तर प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी बातम्यांमध्ये अनेकदा 'ए. बी. फॉर्म'चा उल्लेख केला जातो. मात्र हा ए. बी. फॉर्म असतो तरी  काय? त्यामध्ये काय असतं? तो एवढा महत्त्वाचा का आहे? जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

ए. बी. फॉर्म असतात तरी काय?

राजकीय पक्षांकडून उमेदवारांना अधिकृतपणे उमेदवारी देण्यासाठी जो फॉर्म वापरला जातो त्याला ए. बी. फॉर्म असं म्हणतात. खरं तर हा एक फॉर्म नसतो. त्यामुळे फॉर्म ए आणि फॉर्म बी असे दोन वेगळे फॉर्म असता. मात्र हे एकत्रच सादर केले जातात म्हणून त्याला 'ए. बी. फॉर्म' असं म्हणतात. असे म्हणतात. हे फॉर्म निवडणूक आयोगाने जारी केलेले असता. हे फॉर्म मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांसाठी अनिवार्य आहेत. आता फॉर्म एमध्ये काय असतं आणि फॉर्म बीमध्ये काय असतं ते पाहूयात...

फॉर्म ए (Form A) मध्ये काय असतं?

ए फॉर्ममध्ये राजकीय पक्षाकडून व्यक्तीची अधिकृत नियुक्ती केली जाते. पक्षाच्या वतीने उमेदवाराचे नाव निवडणूक अधिकाऱ्यांना कळवलं जाण्याचा या फॉर्मचा उद्देश असतो. हा फॉर्म पक्षाच्या मुख्यालयातून किंवा अधिकृत पदाधिकाऱ्याकडून भरुन घेतला जातो.

फॉर्म बी (Form B) मध्ये काय असतं?

बी फॉर्ममध्ये पक्षाकडून विशिष्ट उमेदवाराला उमेदवारी दिल्याचे नमूद केलेले असते. यात उमेदवाराचे नाव, मतदारसंघ आणि पक्षाचे चिन्ह नमूद केले जाते. म्हणूनच अधिकृत उमेदवार म्हणून निवडणूक लढताना हा फॉर्म अत्यावश्यक असतो.

कोणाला आवश्यक नसतात हे फॉर्म?

हे फॉर्म न भरल्यास किंवा चुकीचे भरल्यास उमेदवारी रद्द होऊ शकते. अपक्ष उमेदवारांसाठी हे फॉर्म आवश्यक नसतात. पण एखाद्या पक्षाच्या उमेदवारांसाठी पक्ष चिन्ह आणि पक्षाची उमेदवारीला संमती आहे हे दर्शवण्यासाठी अर्जासोबत हे फॉर्म जोडणे बंधनकारक आहे. हे फॉर्म निवडणुकीत पक्षाचे चिन्ह मिळवण्यासाठी आणि पक्षाच्या अधिकृत उमेदवार म्हणून ओळखण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. 

अनेकदा अपक्ष अर्ज होतात दाखल

अनेकदा उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत इच्छूक वाट पाहतात. अखेरपर्यंत पक्षाकडून ए. बी. फॉर्म देण्यात आला नाही तर ते अपक्ष अर्ज दाखल करतात. ए. बी. फॉर्म नसेल तर उमेदवारांना पक्षाचं अधिकृत चिन्ह देता येत नाही. ए. बी. फॉर्मशिवाय अर्ज दाखल केल्यास नंतर ए. बी. फॉर्म जोडता येत नाही. त्यामुळे अपक्ष निवडणूक लढवून ती निवडून आल्यास बंडखोरांना स्वपक्षात परत जाण्याचा पर्याय कायम असतो.

