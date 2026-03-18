English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
रितू तावडेंनी कोणाच्या कानाखाली मारल्या? मुंबईचं महापौरपद सोडावं लागणार? कोर्टाकडून दणका, कायदा काय सांगतो?

Explained Ritu Tawde In Teacher Assault Case: भारतीय जनता पार्टीने रितू तावडेंच्या माध्यमातून तब्बल 25 वर्षानंतर महापौर पदावर आपल्या पक्षाचा नगसेवक बसवला असला तरी रितू तावडेंचं महापौरपद धोक्यात आहे का अशी चर्चा एका प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु आहे. हे प्रकरण काय? कायदा काय सांगतो? कोर्टाने रितू तावडेंना दिलासा देणारी याचिका फेटाळताना काय म्हटलं? सारं काही जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 18, 2026, 01:06 PM IST
रितू तावडेंना न्यायालयाचा दणका (प्रातिनिधिक फोटो)

Explained Ritu Tawde In Teacher Assault Case: मुंबई सत्र न्यायालयाकडून मुंबईच्या महापौर रितू तावडेंना दिलासा देण्यात आलेला नाही. 2016 सालातील शिक्षक मारहाण प्रकरणात दोषमुक्तीसाठी रितू तावडेंनी केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळेच रितू तावडेंविरुद्धचा खटला सुरुच राहणार आहे. 2016 साली दोन शिक्षकांना मारहाण केल्याप्रकरणी रितू तावडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल असून या खटल्यातून त्यांचं नाव वगळलं जाणार नाहीये. हे नेमकं प्रकरण काय आहे? न्यायालयाने अर्ज फेटाळताना काय म्हटलं आहे? या प्रकरणात दोषी आढळल्यास रितू तावडेंना महापौरपद सोडावं लागेल का? यासारख्या अनेक प्रश्नांची चर्चा असून त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय घडलं होतं?

29 जुलै 2016 रोजी मुंबईतील वाकोला भागातील उर्दू माध्यमिक पालिका शाळेत रितू तावडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गोंधळ घातला होता. कॅन्सरग्रस्त शिक्षकाच्या बदलीच्या मुद्द्यावरुन शाळेत वाद झाला होता. त्यावेळी भाजपा नगरसेविका आणि शिक्षण समिती सदस्य असलेल्या रितू तावडेंसहीत एकूण सात जणांनी शाळेत जाऊन मुख्यधापापिका आणि दोन शिक्षकांबरोबर भांडण केलं होतं. यावेळेस संतापलेल्या रितू तावडेंनी उर्दू शाळेत शिवकणाऱ्या मोहम्मद याकुब रहिद आणि नदीम अहमद शेख या शिक्षकांच्या कानशि‍लात लगावल्याचा आरोप शाळेकडून करण्यात आला. सदर प्रकरणामध्ये शाळेच्या मुख्याध्यापिका शरीफा मोमिन यांनी वाकोला पोलीस स्टेशनमध्ये 11 ऑगस्ट 2016 रोजी एफआयआर दाखल केला. पोलिसांनी सार्वजनिक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मारहाण करुन कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी आयपीसी 353, 323, 341 यासारख्या कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल केला.

न्यायालयाने काय म्हटलं आहे?

इतर साक्षीदारांनीही अर्जदार रितू तावडे यांना घटनेवेळी पाहिल्याचं नमूद केलं आहे. त्यामुळेच त्यांना दोषमुक्त करता येणार नाही, असं न्यायाधीशांनी अर्ज फेटाळून लावताना नमूद आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाई.पी. मानाथकर यांनी हा निकाल दिला आहे. "पीडित शिक्षक आणि साक्षीदारांनी रितू तावडे यांना मारहाण करणारी व्यक्ती म्हणून ओळखले आहे. त्यामुळे प्राथमिक पुरावे पुरेसे आहेत, दोषमुक्त करता येणार नाही," असं न्या. मानाथकर यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

निलंबनासंदर्भातील कायदा काय सांगतो?

मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 नुसार नगरसेवक किंवा महापौर एखाद्या प्रकरणात अडकल्यास कधी पदावरुन अपात्र ठरु शकतात हे निश्चित करण्यात आलं आहे. या कायद्याप्रमाणे नगरसेवक किंवा महापौरांना कोणत्याही आरोपामध्ये फक्त दोषी ठरवून आणि सामान्यपणे 6 महिन्यांहून अधिकची कारावासाची शिक्षा झाल्यास त्यांना अपात्र ठरवलं जातं. विशेषतः नैतिक अधःपतन असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये अशी कारवाई केली जाते. 

रितू तावडेंचं पद जाणार का?

रितू तावडेंविरोधात ज्या प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल आहे ते प्रकरण साधी मारहाण म्हणजेच कायद्याच्या भाषेत सांगायचं झालं तर बेलेबल ऑफेन्सचं आहे. सध्या हा खटला न्याप्रविष्ठ आहे. या प्रकरणात कोणाला दोषी ठरवण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे रितू तावडेंच्या महापौरपदाला कोणताही धोका नाही. कोणत्याही प्रकरणांमध्ये वर नमूद केलेल्या शिक्षेपेक्षा अधिक शिक्षा झाली तर नगरसेवक पद गेलं तर महापौर पद आपोआप जातं. सध्या दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांअंतर्गत रितू तावडेंसंदर्भात असं काही होण्याची शक्यता नाहीये. त्यामुळेच त्यांचं महापौरपद सुरक्षित आहे असं म्हणता येईल. संख्याबळ आणि इतर राजकीय परिस्थितीचा विचार केला तरी भाजपाकडून रितू तावडेंना पाठिंबा असल्याने त्या राजीनामा देतील किंवा त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आला तरी रितू तावडे यामधून सहज आपलं पद राखून ठेवतील.

गुजराती भागातील मराठी चेहरा 

रितू तावडेंच्या माध्यमातून जवळपास 25 वर्षांनंतर भाजपने पहिल्यांदा मुंबईचं महापौरपद मिळवलं आहे. रितू तावडे घाटकोपरमधील प्रभाग क्रमांक 132 मधून दोन वेळा नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या आहेत. खांद्यावर महापौरपदाची जबाबदारी स्वीकारण्याआधी त्यांनी महापालिकेमधील शिक्षण समितीच्या अध्यक्ष हे पद भूषवलं होतं. त्यांनी शिक्षण समिती अध्यक्ष म्हणून प्रभावी काम केलं होतं. भाजपच्या अभ्यासू आणि तितक्याच आक्रमक महिला नेत्या म्हणून रितू तावडे ओळखल्या जातात. घाटकोपरसारख्या गुजराती बहुल मतदारसंघातून निवडून येणारा एक महत्त्वाचा मराठी चेहरा ही ओळख त्यांना महापौरपदापर्यंत घेऊन जाताना फायद्याची ठरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. 

About the Author

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Explainedmumbai municipal corporationBJPmayorBMC mayor

