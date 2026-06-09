नवा वाद... राऊत संतापून 'महाजनांना लाथ मारून हकलून द्या, भाजपमधून हाकला, जीभ हासडा' असं का म्हणाले?

Explained New Controversy About Girish Mahajan: शीख विभाजनवादी जर्नेलसिंग भिंद्रनवालेचे उदात्तीकरण करणार्या अमृतसरमधील धार्मिक कार्यक्रमात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' कारवाईस ‘काळा दिवस’ असे संबोधल्याने खळबळ उडाली आहे. 'ऑपरेशन ब्लू स्टार'च्या 42 व्या ‘स्मृतिदिना’निमित्त पंजाबमधील अमृतसर जिल्ह्यातील चौक मेहता येथे शीख परंपरावाद्यांतर्फे आयोजित कार्यक्रमात राज्याचे जलसंपदामंत्री व भाजपचे ज्येष्ठ नेते गिरीश महाजन यांची उपस्थिती खळबळजनक ठरली.
शीख विभाजनवादी जर्नेलसिंग भिंद्रनवालेचे उदात्तीकरण करणार्या या कार्यक्रमात महाजन यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली राबवण्यात आलेल्या 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' कारवाईस ‘काळा दिवस’ असे संबोधले. तसेच या कारवाईदरम्यान भारतीय लष्कराला तीव्र प्रतिकार केलेल्या आणि ठार झालेल्या विभाजनवाद्यांचा उल्लेख ‘शहीद’ असाही केला. 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' राबवण्यात आलेला 6 जूनचा दिवस हा ‘काळा दिवस’ असल्याचे सांगत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सुवर्ण मंदिर परिसरात सैन्य पाठवून शीख समाजावर अन्याय केल्याचा आरोप महाजन यांनी केला.
दमदमी टकसालच्या मुख्यालयात शुक्रवारी झालेल्या या कार्यक्रमात शीख संत, धार्मिक नेते आणि भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. व्यासपीठावर दमदमी टकसालचा माजी प्रमुख जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले, जनरल सुभेगसिंग, शीख स्टुडंट्स फेडरेशनचे अध्यक्ष अमरिकसिंग यांच्यासह 'ऑपरेशन ब्लू स्टार'नंतर नुकसान झालेल्या अकाल तख्तचे छायाचित्रही झळकत होते. महाजन यांच्याबरोबर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाचे प्रभारी डॉ. रामेश्वर नाईक हेही उपस्थित होते. महाजन यांच्या याच विधानावरुन आता टीकेची झोड उठली असून थेट त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. या विधानावर प्रतिक्रिया देताना कोण काय म्हणालं आहे पाहूयात...
विजय वडेट्टीवार, काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी, "कोण काय म्हणतं याला महत्त्व नाही. त्यावेळी जी देशातील परिस्थिती होती इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात, तो निर्णय झाला नसता तर कदाचित भारताचे दोन तुकडे बघायला मिळाले असते, हा अखंड भारत दिसला नसता. ज्यांचा काही अभ्यास नाही, ज्यांना काही माहिती नाही ते आशा पद्धतीने बोलतात. मात्र त्यावेळी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता ऑप्रेशन थोड्या मोठ्या प्रमाणात झालं. जी तयारी त्यावेळी झाली होती ती पाहता त्या कारवाईची आवश्यकता होती. आता शहिदाचा दर्जा कोणाला द्यावा आणि कुणाला नाही या देशात आणीबाणीच्या काळात सरकार विरोधी भूमिका स्वीकारल्याने त्यांना पेन्शन मिळतच आहे ना? त्यामुळे कोणाला काय द्यावे हे सरकारच्या मानसिकतेवर ठरते," असा टोला महाजन यांच्या विधानाचा समाचार घेताना लागवला.
"देशाच्या पंतप्रधानांना आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना थोडी तरी राष्ट्रभक्ती शिल्लक असेल तर गिरीश महाजन या माणसाला त्यांनी लाथ मारून मंत्री पदावरून हाकलून द्यायला पाहिजे. त्यांना भाजपमधून हकलून द्यायला पाहिजे," अशा कठोर शब्दांमध्ये गिरीश महाजनांच्या विधानावरुन खासदार संजय राऊत यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
'ऑपरेशन ब्लू स्टार' कारवाईस ‘काळा दिवस’ असे संबोधण्यावरुन राऊतांनी निशाणा साधताना, "मग आम्ही 'ऑपरेशन सिंदूर' हा दिवस काळा दिवस मानायचा का? जनतेने ज्या दिवशी 'ऑपरेशन सिंदूर' झालं किंवा इतर काही आम्ही जे राष्ट्रीय कार्य केलं तर आम्ही काळा दिवस मानायचा का? याचा अर्थ तोच आहे," असं राऊत म्हणाले.
"देशाच्या सुरक्षेसाठी, देशाच्या अखंडतेसाठी, देशाच्या रक्षणासाठी, देशाच्या प्रधानमंत्री ज्या कार्यासाठी बलिदान केलं. दहशतवादी विरुद्ध सगळ्यात मोठी लढाई केली. पंजाब देशांमध्ये ठेवलं त्याला तुम्ही काळा दिवस मानत असाल तर तुमच्यासारखे गद्दार देशात तुम्हीच", अशा शब्दांमध्ये राऊतांनी आगपाखड केली.
"मी या संदर्भात प्रधानमंत्री यांना पत्र लिहून मागणी करणार आहे. गिरीश महाजन आज उपटसूंभ आहेत. भारतीय जनता पक्षातील भ्रष्ट माणूस त्याला काही कळत नाही. तुम्ही सामान्य जनतेला विचारा. इंदिरा गांधी यांच्यावर तुम्ही शंका घेता? इंदिरा गांधी यांची लढाई ही राष्ट्रासाठी लढाई. जनरल अरुण कुमार वैद्य यांचे त्यामध्ये त्यांच्या बलिदान झालं. असंख्य लोक व्यान सिंग पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि हजारो लोक तुम्ही या विषयावर जेफ रिबोरा यांचे मत घ्या. जेफ रिबोरा यांनी हा दहशतवाद तिकडून मोडून काढण्यासाठी फार मोठे योगदान दिलं. तुम्ही तो काळा दिवस म्हणतात तुम्हाला लाज वाटत नाही का? यांची जीभ हासडून काढली पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस आणि मोदी खरे राष्ट्रभक्त असतील तर त्यांनी या भंपक माणसाला पदापासून दूर केला पाहिजे," अशा शब्दांमध्ये राऊत यांनी संताप व्यक्त केला.
तसेच कारवाई होणार नसेल तर "मग फडणवीस सुद्धा त्या गुन्ह्यात सामील आहेत. फडणवीस यांना इतिहासाचे भान नाही. जर फडणवीस यांना 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' हे राष्ट्राच्या रक्षणासाठी झालं याविषयी भान नसेल तर प्रधानमंत्री मोदी आणि भाजपा हा मूर्खाच्या नंदनवनामध्ये आहे किंवा त्यांच्या राष्ट्रभक्तीच्या व्याख्या वेगळ्या आहेत," असं राऊत म्हणाले.