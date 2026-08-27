/Explained मुंबईत मेट्रोचे तब्बल 260 कोटींचे बांधकाम पाडून पुन्हा नव्याने बांधणार? त्या एका नियमाचे उल्लंघन पडणार महागात

राज्यात सध्या विविध जिल्ह्यांत मेट्रोचे काम वेगाने सुरू आहे. महामुंबईतही मेट्रोचे जाळे पसरवण्यात येत आहे. अनेक परिसरात मेट्रोचे बांधकाम सुरू आहे. मात्र मेट्रोसंदर्भात आता एक धक्कादायक बातमी समोर येतेय. मुंबईतील महत्त्वाची मेट्रो मार्गिका असलेल्या मेट्रो 7 अ चे 260 कोटी रुपयांचे बांधकाम पाडण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर मेट्रो मार्गिकेचे बांधकाम पाडण्याची नामुष्की ओढावणार आहे. नेमकं प्रकरण काय जाणून घेऊयात.
एमएमआरडीएच्या मेट्रो 7 ही मार्गिका दहिसर ते गुंदवली मेट्रो 7 मार्गिकेचा विस्तार आहे. 3.44 किमीची ही मार्गिका गुंदवली ते छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत विस्तार केला जात आहे. या मार्गिकेवरील 2.49 किमीचा भाग भुयारी आणि 1 किमीचा भाग उन्नत आहे. मार्गिकेचे 70.78 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या मार्गिकेचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजन एमएमआरडीएचे आहे. मात्र आता हे बांधकाम पाडून पुन्हा नव्याने बांधकाम करण्याची नामुष्की एमएमआरडीएवर येण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उन्नत मार्गिकेचे बांधकाम करताना सल्लागार कंपनीने आराखड्यात योग्य उंचीचा विचार न केल्याने या कामात उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. कोणत्याही प्रकल्पाचे काम हे सल्लागार कंपनीच्या आराखड्यानुसार होते. असे असताना विमानतळ परिसराच्या उंचीच्या नियमांचा भंग झाल्याचे बोललं जातंय.
उन्नत मार्गिकेवरील काही ठिकाणी उंचीची आवश्यकता वेगवेगळी आहे. ओव्हरहेड विद्युत यंत्रणा बसविण्यासाठी विविध ठिकाणी 2.5 सेंटीमीटर ते 2.4 मीटरपर्यंत अतिरिक्त उंचीची आवश्यकता आहे.
रॅम्पच्या ठिकाणी सर्वाधिक अतिरिक्त उंचीची गरज आहे. तर काही ठिकाणी व्हायाडक्टच्या काही भागात उन्नत मार्गिकेच्या उंचीच्या नियमांचे पालन झालेले नाही. उन्नत मार्गिकवरील ओव्हरहेड वायरच्या उंचीचा यात विचार केलेला नाही. ओव्हरहेड वायरमुळे उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आक्षेप संबंधित यंत्रणांनी घेतला आहे. उंची अधिक होणार असल्याने हे बांधकाम पाडावे लागण्याची शक्यता आहे.
विमानतळ परिसरातील विमानांच्या सुरक्षित उड्डाणासाठी आणि लँडिंगसाठी 'एअर फनेल झोन' (Air Funnel Zone) निश्चित केलेला असतो. या क्षेत्रात ठराविक उंचीपेक्षा जास्त बांधकामाला परवानगी नसते. या मेट्रो मार्गिकेवर ओव्हरहेड इलेक्ट्रिक वायर (OHE) बसवण्यासाठी आवश्यक असलेली उंची, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (AAI) मंजूर केलेल्या उंचीपेक्षा 2.5 मीटरने जास्त ठरत आहे. नागरी भागांमध्ये 1.335 मीटर ते 2.244 मीटरपर्यंत अतिरिक्त उंची आवश्यक आहे. काही भागात ओव्हरहेड वायरमुळे उंची वाढत आहे आणि उंचीची मर्यादा ओलांडली जात आहे.
उंचीची मर्यादा ओलांडल्याने आता 260 कोटी रुपयांचे बांधकाम पाडून नव्याने काम करावे लागणार आहे.
या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी एमएमआरडीएकडून गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ विमान वाहतूक प्राधिकरणाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. एमएमआरडीएनने एएआय, मुंबई इंटरनॅशनल लिमिटेड एअरपोर्ट (एमआयएएल) आणि विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे याबाबत निवेदने सादर केली आहेत. मे 2025मध्ये प्राधिकरणाने मंत्रालयाच्या अपीलीय समितीकडेही याबाबतचे निवेदन केले होते, अतिरिक्त उंचीला मंजुरी न मिळाल्यास संबंधित भागात ओव्हरहेड विद्युत यंत्रणा नियोजित पद्धतीने वसविता येणार नाही. त्यामुळे उर्वरित यंत्रणा चसविण्याचे काम रखडून मार्गिका सुरू करण्यास विलंच होऊ शकतो. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, पूर्ण झालेल्या नागरी संरचनेत बदल करण्याची वेळ एमएमआरडीएवर येऊ शकते. बांधकाम पाडून पुन्हा बांधण्यासाठी 260 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे.
मेट्रो मार्गिकेच्या बांधकामात झालेल्या या तांत्रिक चूकीमुळे विलेपार्ले पूर्व येथील सुमारे 1 किमी लांबीचा उन्नत पूल (Elevated Viaduct) पाडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
धक्कादायक म्हणजे फेब्रुवारी 2026 पर्यंत या भागातील संपूर्ण उन्नत पूल आणि 'एअरपोर्ट कॉलनी' स्टेशनचे 95% काम पूर्ण झाले आहे. त्यानंतर ही उंचीची गंभीर चूक समोर आली आहे.
मेट्रो 7 अ (Metro 7A) ही गुंदवली (अंधेरी पूर्व) ते छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (CSMIA) पर्यंत जाणारी 3.4 किमी लांबीची मेट्रो मार्गिका आहे. हा MMRDA चा प्रकल्प मेट्रो मार्ग 7 चा विस्तार आहे