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Explained मुंबईत मेट्रोचे तब्बल 260 कोटींचे बांधकाम पाडून पुन्हा नव्याने बांधणार? त्या एका नियमाचे उल्लंघन पडणार महागात

मेट्रो 7 अ बाबत एक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. मेट्रो 7 अचं बांधकाम पाडण्यात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 27, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:16 AM IST
Explained मुंबईत मेट्रोचे तब्बल 260 कोटींचे बांधकाम पाडून पुन्हा नव्याने बांधणार? त्या एका नियमाचे उल्लंघन पडणार महागात
Image Credit: Metro Line 7A could force the demolition

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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