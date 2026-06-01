Explainer: मुंबईत 1 BHK घर भाड्याने घेणंही कठीण! कुलाब्यापासून भांडुपपर्यंत भाड्यांचे दर गगनाला

Mumbai Room Rent: मुंबईतील घरांच्या वाढत्या किंमतींनंतर आता भाड्याच्या घरांचे दरही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. विशेषतः 1 BHK म्हणजेच एक बेडरूम, हॉल आणि किचन असलेल्या छोट्या घरांसाठीही नागरिकांना मोठी रक्कम मोजावी लागत आहे. शहरातील रोजगाराच्या संधी, मेट्रो-रेल्वेची सुविधा, व्यावसायिक केंद्रांच्या जवळीक आणि उच्चभ्रू परिसरांची मागणी यामुळे घरभाड्यात सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसत आहे. कुलाब्यापासून भांडुपपर्यंत मुंबईत 1 बीएचकेसाठी किती रुपये मोजावे लागतात? सविस्तर जाणून घेऊया.
मुंबईतील विविध भागांमधील 1 BHK घरांच्या भाड्याचा अभ्यास केल्यास मोठी तफावत दिसून येते. दक्षिण मुंबईतील कुलाब्यासारख्या प्रीमियम भागात 1 BHK घरासाठी महिन्याला एक लाख रुपयांपेक्षाही जास्त भाडे द्यावे लागत आहे. दुसरीकडे, मध्य उपनगरातील भांडुपमध्येही साधारण 28 हजार रुपयांपासून भाडे सुरू होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. काही सुसज्ज आणि आधुनिक सुविधांनी युक्त प्रकल्पांमध्ये हेच भाडे 35 ते 40 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचत आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि नोकरीसाठी मुंबईत येणाऱ्या तरुणांसाठी घरभाडे मोठी आर्थिक डोकेदुखी ठरत आहे.
घरांच्या भाड्यात वाढ होण्यामागे केवळ जागेची कमतरता कारणीभूत नाही. ज्या भागात रेल्वे स्थानक, मेट्रो मार्ग, व्यावसायिक संकुले आणि रोजगाराच्या संधी अधिक आहेत, त्या भागांमध्ये घरांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. अंधेरी, गोरेगाव, कांदिवली, मुलुंड, परळ, प्रभादेवी, दादर आणि वांद्रे या भागांमध्ये सतत वाढणारी मागणी मालकांसाठी फायदेशीर ठरत आहे. अनेक ठिकाणी रिकामे घर बाजारात येताच काही दिवसांत भाड्याने दिले जात असल्याचे चित्र आहे. परिणामी घरमालक अधिक भाडे आकारण्याच्या भूमिकेत दिसत आहेत.
मुंबईत अनेक क्षेत्रांमध्ये रोजगार वाढत असला तरी पगारवाढ आणि घरभाड्याची वाढ यामध्ये मोठी तफावत दिसत आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा घरभाड्यावर खर्च होत असल्याची स्थिती आहे. विशेषतः नव्याने नोकरी सुरू करणारे युवक, स्थलांतरित कर्मचारी, लहान कुटुंबे आणि विद्यार्थ्यांना योग्य घर शोधताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक जण आता घर शेअर करणे, दूरच्या उपनगरांमध्ये स्थलांतर करणे किंवा लहान जागेत राहणे असे पर्याय स्वीकारत आहेत.
मुंबईतील मालमत्ता बाजार अजूनही मजबूत असल्याचे अलीकडील आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. मे 2026 मध्ये मुंबईत 12 हजारांहून अधिक मालमत्ता नोंदणी झाल्या असून गेल्या 14 वर्षांतील हा सर्वाधिक आकडा मानला जात आहे. घर खरेदीसह भाडे बाजारातही मागणी कायम असल्यामुळे भाड्यांवर दबाव वाढत आहे. नव्या प्रकल्पांची संख्या वाढत असली तरी परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता अजूनही मर्यादित असल्याने भाडेवाढीचा वेग कमी होताना दिसत नाही.
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार, व्यावसायिक गुंतवणूक, आयटी आणि सेवा क्षेत्रातील रोजगारवाढ यामुळे मुंबईतील भाडे बाजार आगामी महिन्यांतही मजबूत राहू शकतो. विशेषतः चांगली कनेक्टिव्हिटी, सुरक्षित परिसर आणि आधुनिक सुविधांसह असलेल्या गृहप्रकल्पांमध्ये भाडे वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे घर शोधणाऱ्यांनी बजेट, प्रवासाचा खर्च आणि परिसराची गरज लक्षात घेऊन निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
मुंबईत 1 BHK घर भाड्याने घेणे हे आता केवळ निवासाचे नव्हे तर आर्थिक नियोजनाचे मोठे आव्हान बनले आहे. कुलाब्यासारख्या उच्चभ्रू भागांपासून भांडुपसारख्या उपनगरांपर्यंत भाड्यांचे दर झपाट्याने वाढत असल्याने सामान्य नागरिकांच्या खिशावर मोठा ताण पडत आहे. येत्या काळात परवडणाऱ्या घरांचा प्रश्न आणखी गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.