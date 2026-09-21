/Explainer : कोस्टल रोडवरील भयानक अपघातात तिघांचा जागीच मृत्यू, मग चौथा कसा बचावला? शनयच्या शरीरातून प्राण गेले तरी त्याचा एक पाय...

मुंबईतील कोस्टल रोडवरील भयानक आणि थरारक असा बीएमडब्ल्यू कारच्या अपघाताने देश हादरला आहे. तरुण वयातील चार मुलं पहाटे कोस्टल रोडवर बीएमडब्ल्यू कारमधून 100 पेक्षा जास्त स्पीडने जात असताना, भयानक अपघात झाला. या अपघाताचा सीसीटीव्ही समोर आल्या आहे. जे पाहून भल्याभल्या लोकांच्या अंगावर शहारा येतोय. तर अपघातानंतर महागडी कार चकनाचूर झाली आहे. या भयानक अपघातात तिघांचा जागीच मृत्यू झाला आहे, तर एक तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. BMW कार हवेत उडाली आणि त्यानंतरचे पहिलं दृश्य अतिशय विदारक होतं.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार कार चालवणारा २१ वर्षीय शनय गुज्जर अपघाताच्या वेळी फुटलेल्या खिडकीतून त्याचे शरीर अर्धा आत आणि अर्धा बाहेर होता. धक्कादायक म्हणजे अपघात झाल्यानंतरही शनयचे पाय हे अॅक्सिलेटरवरच होते. तर शनयच्या बाजूच्या सीटवर २३ वर्षीय आदित्य ओसवाल जो या अपघातात गंभीर जखमी झाला आहे, तो बसला होता. तर मागच्या सीटवर धैर्य सेठ आणि आदित्य जकसनिया बसले होते. कारमधील मागच्या सीटवरील दृश्य अतिशय भयावह आणि विदारक होतं.
अपघातानंतर मागील सीटवर बसलेला एक तरूण सनरूफमधून बाहेर फेकल्या गेला आणि तो कारचा सांगाडा जिथे पडला होता, त्यापासून सुमारे १५ फूट अंतरावर पडला होता. तर दुसरा तरुण मागची सीट आणि चालकाची सीट यामध्ये चिरडला गेलेला होता, असं वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे.
प्रत्यक्षदर्शीनेही सांगितलं की, आदित्या ओसवाल हा शयनच्या बाजूच्या सीटवर बसला होता. तो या अपघातात गंभीर जखमी झाला असून त्याला या अपघाताचा मोठा शॉक बनला लागला आहे. तिघांचा मृत्यू झाला मग पुढच्या सीटवर बसूनही आदित्य कसा वाचला. तर अपघातानंतर कारमधील एअरबॅग्ज उघडल्यामुळे आदित्य वाचला. पण या अपघातात आदित्यचा बरगड्या पूर्णपणे तुटल्या आहे. त्याच्या शरीरावर अनेक ठिकाणी गंभीर जखमा आहेत. खंरतर त्याची परिस्थिती अर्धमेल्या अवस्थेसारखी होती. त्याच्या नाक आणि जबड्यावरही भयानक मार बसला आहे. प्रत्यक्षदर्शीने सांगितलं की, त्याच्या जबड्यातून रक्त येत होतं आणि त्याच्या चेहरा भयानक सुजला होता. अशा भयानक परिस्थिती त्याचे फक्त आणि फक्त हात थरथरत होते. आदित्यावर सध्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
अपघाताच्या वेळी कार डबल डेक्कर ब्रीजवरून 75 फूट खाली कोसळली आणि कारसह मृतदेह चेंदामेंदा झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शीने सांगितलं. या कारमधील मृत तरुण आणि आदित्य यांना ओळखणेही कठीण झालं होतं.
दरम्यान अपघातग्रस्त बीएमडब्ल्यू कार DD 01 C 6302 ही रविवारी पहाटे ५:०३ वाजताच्या सुमारास कोस्टल रोडच्या उत्तर दिशेकडे जाणाऱ्या मार्गावरुन मरीन ड्राइव्हकडून हाजी अलीच्या दिशेने जात होती. त्याच वेळी हा भीषण आणि थरारक अपघात झाला. ही कार कोस्टल रोडच्या पुलाच्या संरक्षक भिंती तोडून पार्किंग लॉटमध्ये कोसळली. एका तपास पोलिसांनी सांगितलं की, चालकाचे नियंत्रण सुटले तेव्हा गाडी ताशी १२० ते १४० किमी इतक्या अतिवेगाने धावत होती, असा संशय त्यांना आहे.