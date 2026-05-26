/Explainer:400 घरे पाडली, 600 कोटींची जमीन परत मिळवली, तरी वांद्रेतलल्या कारवाईवर प्रश्न का? तज्ज्ञांनी सांगितलं कारण!

Garib Nagar Action: मुंबईतील वांद्रे पूर्व परिसरातील गरीब नगर झोपडपट्टीवर पश्चिम रेल्वेकडून करण्यात आलेल्या मोठ्या अतिक्रमण हटाव कारवाईने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर रेल्वे प्रशासनाने काही दिवसांत शेकडो झोपड्या आणि बांधकामे जमीनदोस्त केली. रेल्वेच्या मते ही कारवाई सार्वजनिक सुरक्षेसाठी आणि भविष्यातील रेल्वे विस्तारासाठी आवश्यक होती. मात्र दुसऱ्या बाजूला पावसाळ्याच्या तोंडावर हजारो लोक बेघर झाल्याने प्रशासनाच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणाने “विकास विरुद्ध मानवी संवेदनशीलता” हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे.
पश्चिम रेल्वेने वांद्रे स्टेशनलगतच्या गरीब नगर भागात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवली. या कारवाईत 400 ते 500 पेक्षा अधिक झोपड्या, दुकाने आणि पक्की बांधकामे हटवण्यात आली. रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार जवळपास 5200 ते 5300 चौरस मीटर जागा मोकळी करण्यात आली असून तिची अंदाजे किंमत 600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. अनेक बांधकामे रेल्वे रुळांच्या अत्यंत जवळ उभारण्यात आली होती. काही ठिकाणी दोन ते तीन मजली संरचनाही उभ्या राहिल्या होत्या. रेल्वेच्या मते ही बांधकामे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी धोका बनत होती आणि भविष्यातील वाहतूक विस्तारात अडथळा ठरत होती.
ही जमीन फक्त अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी नव्हे तर मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी वापरली जाणार असल्याचे रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. वांद्रे टर्मिनसचा विस्तार, अतिरिक्त रेल्वे मार्ग, उपनगरीय आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांची क्षमता वाढवणे यासाठी ही जागा महत्त्वाची मानली जात आहे. काही अहवालांनुसार या विस्तारामुळे भविष्यात 50 नवीन रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मुंबईतील वाढती लोकसंख्या, गर्दी आणि वाहतूक ताण लक्षात घेता रेल्वे प्रशासन दीर्घकालीन नियोजन करत असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) परिसराशी संपर्क अधिक वेगवान होऊ शकतो. मुंबईच्या रेल्वे व्यवस्थेवर दररोज कोट्यवधी प्रवासी अवलंबून असल्याने हा प्रकल्प प्रशासनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या कारवाईवरील सर्वात मोठा आक्षेप म्हणजे तिची वेळ. मुंबईत मान्सून अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना शेकडो कुटुंबे अचानक बेघर झाली. अनेक रहिवाशांनी दावा केला की त्यांना सामान काढण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला नाही. काही कुटुंबे 30 ते 40 वर्षांपासून या भागात राहत असल्याचे सांगितले जात आहे. यात रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, लहान व्यावसायिक, सेवा क्षेत्रातील कर्मचारी आणि स्थलांतरित कुटुंबांचा मोठा समावेश आहे. कारवाईनंतर अनेक महिला, लहान मुले आणि वृद्ध नागरिक उघड्यावर बसल्याचे दृश्य समोर आले. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाने पुनर्वसनाची स्पष्ट योजना आधी जाहीर करायला हवी होती, अशी टीका केली आहे. काही नागरिकांनी “कायद्याची कारवाई योग्य असली तरी मानवी बाजू दुर्लक्षित झाली” असे मत व्यक्त केले.
अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेदरम्यान परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. काही ठिकाणी नागरिक आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की, घोषणाबाजी आणि दगडफेकीच्या घटना घडल्या. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. रेल्वे सुरक्षा दल (RPF), स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित होते. काही प्रकरणांमध्ये गुन्हेही दाखल करण्यात आले. न्यायालयाने कारवाईला परवानगी दिल्यानंतर रेल्वे प्रशासन अधिक आक्रमकपणे पुढे सरकल्याचे दिसून आले. सर्वोच्च न्यायालयानेही कारवाई थांबवण्याची मागणी फेटाळल्यामुळे प्रशासनाला मोठा कायदेशीर आधार मिळाला.
गरीब नगर कारवाईमुळे मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. एका बाजूला शहराच्या वाढत्या गरजा, रेल्वे विस्तार आणि सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था आवश्यक असल्याचे स्पष्ट दिसते. दुसऱ्या बाजूला गरीब नागरिकांचे पुनर्वसन, निवासाचा अधिकार आणि मानवी सन्मान याकडे दुर्लक्ष होऊ नये, अशी मागणी वाढत आहे. मुंबईसारख्या महानगरात अनेक कुटुंबे दशकांपासून अनधिकृत वस्त्यांमध्ये राहत आहेत. त्यामुळे केवळ बुलडोझर कारवाई करून समस्या पूर्णपणे सुटणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. भविष्यात अशा मोहिमांमध्ये पुनर्वसन, पर्यायी घरे, सामाजिक संवाद आणि नियोजनबद्ध अंमलबजावणी यांना अधिक महत्त्व द्यावे लागेल. अन्यथा विकास प्रकल्प आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.