'मेट्रो वुमन' की नवी मुंबई एअरपोर्टमागील IAS अधिकारी की शिंदेंचा फेव्हरेट? मुंबईचा नवा आयुक्त कोण?

Explined Commissioner Of BMC: मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) विद्यमान आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी हे 31 मार्च रोजी सेवेतून निवृत्त होत आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या निवृत्तीनंतर नियुक्त होणारे नवे महापालिका आयुक्तपद आपल्या मर्जीतील असावेत याकरता भारतीय जनता पार्टी आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत रस्सीखेच सुरु आहे. असं असतानाच मुंबईमध्ये फडणवीसांच्या ड्रीम प्रोजेक्टपैकी एक असलेल्या मेट्रोचा विस्तार करण्यासाठी आणि हा प्रकल्प यशस्वीपणे राबवण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या एका महिला अधिकाऱ्याचं नाव भाजपाकडून आघाडीवर असल्याची चर्चा आहे. ही महिला अधिकारी कोण आणि दुसरीकडे शिंदेंच्या शिवसेनेकडून कोणाचं नाव पुढे केलं जात आहे ते जाणून घेऊयात...
आपल्या मर्जीमधील आयुक्त देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेवर बसवण्यासाठी भाजपा आणि शिंदेंच्या शिवसेनेच रस्सीखेच सुरु असतानाच आयुक्तपदासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिडे यांचे नाव आघाडीवर आहे. हे नाव फडणवीसांच्या मर्जीतील आहे. यापूर्वी अश्विनी भीडे यांनी मुंबई महानगरपालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणूनही काम पाहिले आहे. मात्र दुसरीकडे, महापालिका आयुक्त नगरविकास खात्यातील अनुभवी अधिकारी असावा अशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची आग्रही भूमिका आहे.
सध्या महापालिका आयुक्तपदासाठी आश्विनी भीडे, नगरविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, एमएमआरडीए आयुक्त संजय मुखर्जी यांच्या नावांची आयुक्तपदासाठी चर्चा आहे. मुंबई महानगरपालिका आयुक्त या महत्त्वाच्या पदावर आपल्या जवळच्या अधिकाऱ्याचीच नियुक्ती करण्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा भर असेल, असं सांगितलं जात आहे. त्यामुळेच अत्यंत शिस्तप्रिय आणि तांत्रिक बाबींची सखोल जाण असलेल्या अधिकारी अशी ख्याती असलेल्या अश्विनी भीडेंचं नाव आघाडीवर असल्याचं सांगितलं जात आहे.
मेट्रो प्रशासनाच्या कामांमुळे चर्चेत आलेल्या आणि 'मेट्रो वुमन' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अश्विनी भीडेंचं नाव या शर्यतीत सर्वात आघाडीवर असण्याचं कारण म्हणजे त्या फडणवीसांच्या मर्जीतील अधिकारी आहे. 1995 च्या बॅचच्या अधिकारी असलेल्या अश्विनी भिडे या महाराष्ट्रातील अत्यंत कार्यक्षम आणि लोकप्रिय भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी म्हणजेच आयएएस ऑफिसर म्हणून ओळखल्या जातात. यूपीएससी (UPSC) परीक्षेत त्या महिलांमध्ये देशात पहिल्या आणि एकूण गुणवत्ता यादीत नवव्या स्थानी होत्या. भीडे या मूळच्या सांगलीच्या आहेत. त्यांचं प्राथमिक शिक्षण मराठी माध्यमातून झाले आहे. 25 मे 1970 रोजी जन्मलेल्या अश्विनी भीडेंनी पुढे इंग्रजी साहित्यात बीए आणि एमएपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं.
सध्या अश्विनी भीडे या मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र त्यापूर्वी त्यांनी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालिका म्हणून त्यांनी मेट्रो-3 (अॅक्वा लाईन) प्रकल्पात मोलाची कामगिरी बजावली आहे.
नगरविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता हे शिंदेंची पहिली पसंत असल्याचं सांगितलं जात आहे. ते 1994 च्या बॅचचे महाराष्ट्र केडरचे वरिष्ठ भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी म्हणजेच आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी नेव्हल आर्किटेक्चरमधील बी. टेकची पदवी आयआयटी खरगपूरमधून घेतली आहे. तसेच आयआयटी दिल्लीमधून असीम गुप्ता यांनी अॅप्लाइड मॅथेमॅटिक्समध्ये एम.टेक पूर्ण केले आहे. असीम गुप्ता यापूर्वी ठाणे, नागपूर आणि औरंगाबाद महानगरपालिकेचे आयुक्त राहिलेले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्तपदही त्यांनी भूषवलं आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी पार पाडली आहे. गुप्ता हे मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिवही राहिले आहेत.
संजय मुखर्जी यांच्या नावांची आयुक्तपदासाठी चर्चा असून ते सुद्धा असीम गुप्तांच्याच 1994 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. पेशाने डॉक्टर असलेले मुखर्जी हे सध्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे एमएमआरडीएचे महानिर्देशक पदावर कार्यरत आहेत. मुखर्जी यांनी नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी प्रशासकीय सेवेत प्रवेश केला. मुखर्जी एमएमआरडीएचा कारभार हाती घेण्याआधी 'सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक होते. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि तिसरी मुंबई म्हणजेच 'नैना' प्रकल्पाला गती देण्यात त्यांचा मोठा वाटा असल्याचं सांगितलं जातं.
अत्यंत अभ्यासू आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ओळखले जाणारे अधिकारी अशी ओळख असलेल्या मुखर्जी यांनी राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागात सचिव म्हणूनही काम केले आहे.